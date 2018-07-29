自由開講》如何減緩軍公教年改的衝擊

◎楊文彬

壹、前言：

小英政府在萬般阻擾的情況下，以無比堅定的毅力，完成軍公教年金改革的浩大工程，並在2018年7月1日同步施行。個人雖然是一位被改革的退休公務員，卻也是一位堅定的改革支持者，長年來在網路或媒體發表多篇挺年改的文章，在反對年改的同事同學團體間，仍然秉持正義，為政府的年改極力辯護，成為異類，雖然因而時常被集體圍剿、排斥、言語霸凌，仍然意志堅定不改其志。

小英政府在萬般阻擾的情況下，以無比堅定的毅力，完成軍公教年金改革的浩大工程，並在2018年7月1日同步施行。（資料照）

惟當接到銓敘部核定年改的公文，也同時看到立法院通過的軍改版本，其差距之大實在令人無法信服，也難怪對年改堅定的支持者，如姚立明教授也說「叫好不叫座」，頗有對年改「虎頭蛇尾」失望之嘆，而我面對同僚們對我質問政府誠信問題時，我也只能啞口無言、徒呼負負。

貳、軍公教年金改革版本的差異性

一、【公教年改】公教退休年金每月最低（樓地板）32,160元。【軍人年改】軍人退休年金每月最低（樓地板）38,990元，比公教年金足足多出6,830元。

二、【公教年改】服務滿35年所得替代率60%。【軍人年改】服務滿35年所得替代率士官95%，軍官90%。

三、【公教年改】滿65歲才能申領，未滿65歲者，以未滿年資每一年減少1%。【軍人年改】服務滿20年不論年齡均可申領。

四、【公教年改】服務滿35年65歲開始領月退休俸，若活到80歲（舉例而言），只能領15年，公教退撫基金應該較為穩固，但卻說會破產。【軍人年改】20歲入伍服役20年，40歲退役開始領所得替代率55%，若活到80歲

（舉例而言），可以領40年，這樣的軍人退撫基金必定會破產，現在政府說不會破產了。

五、【公教年改】領月退退休公教人員改革後少領了40%（以我個人為例，原來每月領63,000元，第一年被減少12,000元（18%優惠存款利息，被刪到每月只剩177元），逐年遞減到第10年僅剩39,000元，總計減少24,000元）。【軍人年改】軍人年金原來服役滿20年退役後所得替代40%，軍改版本不但未減反增加為55%。對於已退役領月退的軍人，原來每月領11萬的高階軍官，軍改後還能領10萬元，根本不受任何影響。

叁、退步的軍改，造成政府的執政危機

一、對於軍人及公教的年改，出現不符合比例的版本，連原來支持改革的人，也都紛紛質疑政府係因受迫於軍人強力抗爭，妥協下所做出退步的改革版本，埋怨先被改的最倒楣，也後悔當初抗爭力道不夠，是否有激勵以後的抗爭，越激烈越能迫使政府妥協，若是如此；惡性循環的結果，最後將造成社會嚴重動亂，也將動搖政府

的執政基礎。

二、政府以軍人屬性不同，為照顧軍人提振士氣、穩定軍心、鞏固國防，同時鼓勵年輕人從軍，以增進募兵效益的理由，與公教年改切割，另外規劃軍人年改的作法，相信國人亦非常贊同，但原來一直強調軍人年金到2020年即將破產的急迫性，現在卻改稱不會破產了，相對之下，如何解釋公教年金會破產的理由，不禁讓人深感政府毫無誠信，影響所及，造成現有公教體系人員心生不滿、消極怠惰，負面情緒日積月累，將造成公教體系的崩壞。

三、軍人退步年改與公教年改巨大差距的不公平性，讓原來已通過的公教年改，其正面價值蕩然無存，不但被改革者強力反彈，也引發社會大眾普遍性對政府誠信的強烈質疑，筆者甚至憂慮，一股龐大的反動力量正在隱然成型，以至於，不但對2018年選舉產生嚴重的負面效應，連帶造成2020年總統立委大選的崩盤。

肆、逐年調升本俸，以減緩年改衝擊

軍公教年改既已完成立法，且已經開始施行，斷無再修法的可能，但對於如何減緩對公教年改的衝擊，仍須積極的思考解決之道，不能存有笑罵由人的鴕鳥心態。為減緩對公教人員的衝擊，個人建議以分10年逐年調升本俸額1%的方式，可有效解決年改的問題，且為穩定民心，政府應更明確公布政策的施行。

1、 軍公教年金係以本俸的兩倍為計算基準，每調升本俸額1%，其計算基礎增加為2%，若分10年逐年調升本俸額1%，實際上雖僅調升10%，但年金增加計算基礎增加為20%，相對的公教年金會減少20%的衝擊，比原來減少40%可有效減緩，同時也拉近與軍人年金的差距，一般社會大眾也較能接受。

2、 年改後，退休人員的年金分10年逐年減少，若能同步逐年調升本俸1%，則可平衡逐年減少退休俸的額度。

3、 僅調升本俸額，工作津貼沒有一併調升，對政府財政衝擊較小，不產生預算排擠效應。

4、 分10年逐年調升本俸額1%，對現有軍公教人員有提振士氣的作用，也會有效帶動企業薪資水準的提升，促進內需的結果，對整體經濟有正面作用。

5、 分10年逐年調升本俸額1%的政策，不須通過修法程序，行政院依財政規劃即可發布施行，可減少立法院修法時產生的對立衝突。

伍、以誠立信，以挽回民心

民進黨年底選情從民調看來情勢險峻，雖然執政兩年來，經濟基本面有顯著的改善，轉型正義也獲得肯定，推動長照2.0、社會住宅計畫、租稅改革、企業加薪等，盡管有具體成效，但在網路假訊息轉傳頻繁及特定集團惡意的操作下，卻被解釋為不知民間疾苦，使執政民調一直無法起色。在這種嚴峻的態勢下，若因政府在推動軍公教年金改革，被質疑出現誠信問題，就可能成為壓倒駱駝最後的那根稻草。因此；對於軍公教年改所產生如上所列負面效應，政府不能有「得過且過」、「頭過身就過」的迷失，而應以積極誠懇的態度，並勇敢面對負起改正的責任，以挽回失去的民心、扭轉選情。





（公務員退休，曾任民進黨花蓮縣黨部執行長6年）

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