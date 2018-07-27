自由開講》吃裡扒外的姚元潮

◎廖天丁

關於東亞青運主辦權遭取消一事，傳出是因為一位前中華奧會工作人 員寫信給國際奧會，告知台灣有民間團體推動正名公投， 因而誤導國際奧會。

這個前工作人員，是曾經在中華奧會負責國際事務14年、現年已8 8歲的姚元潮。他在7月13日於個人臉書上表示，他深知我國奧會 在國際運動上處境及運作的困難，我國運動員也曾在國際賽會中擅自 使用非中華台北名稱及國旗，幾度受到國際奧會警告與懲罰， 而台灣舉辦公投，要在東京奧運改名為台灣，顯然違反洛桑協議， 弄得不好，我國奧會可能會被中止會籍，不可不慎，他並附上寫給國 際奧會信件的原稿內容。

（報社合成照）

姚元潮莫非瞎子嗎？紀政已經說，她曾參加1960年、1964年 與1968年等三屆奧會，當年都是以台灣名字申請進去的，畢竟中 國代表權已經被中共所取代，後來為何改成中華台北？國民黨自己最 清楚。若非國民黨老是不自量力，與人家爭搶中國神主牌， 台灣會變成國際孤兒嗎？國民黨除了「殺人、放火、劫財」外， 還害得台灣至今沒有國際人格，可說是罪魁禍首， 理應被全民所唾棄。

國民黨還幫獨裁者到處樹立無數銅像，愚弄民眾，使民眾沒有是非， 也搞不清楚自己到底是哪一國的國民，以致「認賊作父」者不勝枚舉 ，甚至與其同流合汙，以不道德手段撈貧窮家庭的血汗錢， 還以為自己在做「功德」，可說很沒有格調。遺憾的是，仍然有許多 人還沒有看出來！

姚元潮只是上校退伍，非運動員出身，為何能當中華奧會前國際組長 ？不就是國民黨包庇與護航所致？姚元潮已有不錯之退休金，又能轉 任中華奧會前國際組長，等於領雙薪，待遇可能更好，也佔去運動員 升遷的機會，可說罪大惡極。其實這種領雙薪的退休軍職人員比比皆 是，是造成年輕人沒有工作或低薪的主因之一。

像姚元潮這種吃裡扒外，沒有國家認同的人，實在不應該再浪費台灣 人的納稅錢養他們，就看小英政府有沒有魄力而已。 看看新聞照片他那種奸笑的嘴臉，就令人火冒三丈， 為何還有台灣人會挺這樣的政黨，與其同流合汙，並替它們打選戰？

（教師）

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