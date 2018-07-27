自由開講》吃裡扒外的姚元潮

◎廖天丁
關於東亞青運主辦權遭取消一事，傳出是因為一位前中華奧會工作人員寫信給國際奧會，告知台灣有民間團體推動正名公投，因而誤導國際奧會。
這個前工作人員，是曾經在中華奧會負責國際事務14年、現年已88歲的姚元潮。他在7月13日於個人臉書上表示，他深知我國奧會在國際運動上處境及運作的困難，我國運動員也曾在國際賽會中擅自使用非中華台北名稱及國旗，幾度受到國際奧會警告與懲罰，而台灣舉辦公投，要在東京奧運改名為台灣，顯然違反洛桑協議，弄得不好，我國奧會可能會被中止會籍，不可不慎，他並附上寫給國際奧會信件的原稿內容。
（報社合成照）
姚元潮莫非瞎子嗎？紀政已經說，她曾參加1960年、1964年與1968年等三屆奧會，當年都是以台灣名字申請進去的，畢竟中國代表權已經被中共所取代，後來為何改成中華台北？國民黨自己最清楚。若非國民黨老是不自量力，與人家爭搶中國神主牌，台灣會變成國際孤兒嗎？國民黨除了「殺人、放火、劫財」外，還害得台灣至今沒有國際人格，可說是罪魁禍首，理應被全民所唾棄。
國民黨還幫獨裁者到處樹立無數銅像，愚弄民眾，使民眾沒有是非，也搞不清楚自己到底是哪一國的國民，以致「認賊作父」者不勝枚舉，甚至與其同流合汙，以不道德手段撈貧窮家庭的血汗錢，還以為自己在做「功德」，可說很沒有格調。遺憾的是，仍然有許多人還沒有看出來！
姚元潮只是上校退伍，非運動員出身，為何能當中華奧會前國際組長？不就是國民黨包庇與護航所致？姚元潮已有不錯之退休金，又能轉任中華奧會前國際組長，等於領雙薪，待遇可能更好，也佔去運動員升遷的機會，可說罪大惡極。其實這種領雙薪的退休軍職人員比比皆是，是造成年輕人沒有工作或低薪的主因之一。
像姚元潮這種吃裡扒外，沒有國家認同的人，實在不應該再浪費台灣人的納稅錢養他們，就看小英政府有沒有魄力而已。看看新聞照片他那種奸笑的嘴臉，就令人火冒三丈，為何還有台灣人會挺這樣的政黨，與其同流合汙，並替它們打選戰？
（教師）
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