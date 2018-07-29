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Mygopen》電子秤下放保麗龍箱，超重黑心？

真的純屬謠言一則，在 2015 年就已經有許多新聞媒體去採訪，甚至自己做實驗來驗證看看，最後發現沒有像謠言說得這麼誇張，或是誤差值很低，有的墊著保麗龍的甚至還讓東西變輕，這還讓消費者賺到了呢！
作者： 這是假消息
2018-07-29 10:26
 | 2018-07-29 10:26

Mygopen

你 LINE 收到「電子秤下放保麗龍箱，見到就走」的謠言嗎？說電子秤下墊保麗龍或放紙箱的會引致變形緩衝，出現超重現象，事實上根據經濟部標準檢驗局的實驗測試，磅秤若放置傾斜或放在保麗龍上的確會影響計量，但重點是顯示的計量值小於實際值，也就是攤商反而吃虧了！而且數據的落差很小，與謠言內容描述的差很多，秤重並不致於受到很大的影響。

店家看完這個實驗，會不會電子秤以後都不放在紙箱或保麗龍上了？

電子秤放保麗龍上是黑心秤的謠言

原始謠傳版本：

電子秤下放保麗龍箱，見到就走，讓更多人知道吧！

保麗龍箱墊出“黑心秤”？昨天，家住某社區的王小姐反映，她發現了電子秤下面的秘密——如果把電子秤放在保麗龍箱或者紙板上面，稱出來的重量往往會加重。昨天，小編走訪了多家肉菜市場，發現在電子秤下墊保麗龍箱的不少，短斤缺兩也在意料之中。

拿走保麗龍箱稱？不做你生意。

我們在一攤買了400克的馬鈴薯，問能不能把秤下面的保麗龍拿走再稱，該檔主狠狠地瞪我們一眼，拉長臉，很生氣地嚷生意不做了。

我們繞市場走了一圈，發現在電子秤下墊保麗龍的還真不少。我們買了900克的雪梨，順便掏出照相機想偷拍，該店老闆見到相機對準電子秤，表情緊張。隨後，我們來到新菜市的公秤複稱，秤上顯示：800克。整整少了100克！

更讓人吃驚的是，超市的電子秤下也有墊著紙箱的，紙箱與秤之間隔著一塊木板，記者詢問售貨人員為何如此安置電子秤，售貨人員笑而不答。

揭秘原理分析

針對上述現象，我們諮詢了熟識的一位物理老師。他告訴我們，秤下墊了保麗龍、紙板，會引致變形緩衝，產生向上的加速度，導致託盤對物體的支援力大於物體的重力，出現超重現象，所以秤的指標讀數偏大。而如果墊高秤的後方，這已經違反了彈簧秤、電子秤的使用方法，稱出來的重量肯定不準確。趕快讓更多人知道吧！

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，在 2015 年就已經有許多新聞媒體去採訪，甚至自己做實驗來驗證看看，最後發現沒有像謠言說得這麼誇張，或是誤差值很低，有的墊著保麗龍的甚至還讓東西變輕，這還讓消費者賺到了呢！

事實上根據經濟部標準檢驗局表示：依實際執行市場衡器檢查的經驗，磅秤放置傾斜或放置保麗龍上確實會影響計量，使得顯示的計量值小於實際值（攤商較吃虧）。為確保計量的準確，建議磅秤一定要放置水平且不能置於軟性物質上面。

詳細的實驗說明，可以參考標檢局的實測數據。

正確闢謠解釋：

網路流傳，攤商於電子秤下面墊泡棉、保麗龍或紙箱後變「黑心秤」，會增加商品秤重，使消費者吃虧。經經濟部標準檢驗局實驗結果，該等行為並不會加重秤重，反而易造成秤台平面傾斜致使物體秤重變輕，對消費者有利。

標準檢驗局表示，電子秤上都會有水平顯示，當秤台呈水平狀態時秤重最準確，該局同仁執行市場檢查時亦多會提醒攤商業者注意。當電子秤下面墊泡棉、保麗龍或紙箱等軟墊，因秤重時易造成秤台傾斜，依據物理斜面原理，傾斜角度越大則垂直於平面的物品重量分力愈小，秤重會越輕。該局以9公斤（9000公克）標準砝碼 及電子秤進行實驗，電子秤在正常狀態（未墊泡棉）顯示重量為9000公克，墊上泡棉後顯示重量8970公克（詳如後附照片），證實電子秤墊上泡棉後，顯示重量確實變輕。

傳言另稱墊泡棉後會「因緩衝變形，產生向上加速度」而加大秤重，事實上，商品剛放上秤時，瞬間會先加速下壓秤盤，然後減速，震盪，再趨於穩定，泡棉造成的緩衝只是瞬間，等電子秤穩定後，秤重並不致受到影響（當然若秤盤傾斜，將使顯示重量變輕），網路傳言並非事實。

提醒民眾市場購物時，若發現攤商疑有偷斤減兩或使用沒有黏貼檢定合格「同」字印證的磅秤時，可於上班時間向該局或所屬各分局檢舉，檢舉電話：（02）2834-8456（代表號）。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：經濟部標準檢驗局 - 小安心的公平交易訊息快報：『磅秤下面墊泡棉變黑心秤 標準局實測破謠言』

本文經授權轉載自Mygopen 電子秤下放保麗龍箱，超重黑心？ 

 

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