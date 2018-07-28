薇拉夫人的國際關係料理藝術》2018南非「金磚國家」會議，力抗美國保護主義

金磚國家追求多極化世界格局與「金磚國家+」理念，淡化各國競爭關係，強化夥伴關係，有利於成員國的整合。俄國、中國分別推出「歐亞共同體」與「一帶一路」試圖整合金磚國家。只是金磚國家會議固然吸引眾多志同道合的國家，但疲弱的經濟實力，擺脫不了美元，又該如成功打擊美國？是一大問號。

黃惠華

2018年7月25至27日南非舉行第10屆金磚國家峰會，會員國印度、中國、俄羅斯、巴西與南非領導人出席與會，本次會議聚焦各國合作狀況與前景，以及區域和全球議程問題。本次會議主題「非洲金磚國家：與發展中國家合作，實現第四次工業革命時代的包容性成長」，代表未來經濟引入先進技術概念。本次會議另一個主要議題是維護和平，包括建立和平、婦女權利、醫藥與旅遊領域的合作。南非建議創建金磚國家研究中心提供資金發展醫學研究。除了領導人會議之外，同時舉行十多場活動，包括議員、企業家、青年等論壇，本次會議邀請非金磚國家及區域其他代表參加。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）稱之這是一個「志同道合」的組織。南非當局同時強調，金磚國家會議也要讓非洲受益。南非貿易工業部長羅伯戴維斯（Rob Davies）表示，「對於南非來說，這次活動是展示非洲在能源、技術、運輸、航空等領域的經濟價值機會。非洲大陸自由貿易區建立，提升對非洲市長潛在投資的吸引力」。

金磚國家的功能

金磚國家由來源自於，2001年美國高盛公司首席經濟分析師奧尼爾（Jim O'Neil）首次提出「金磚四國」這一概念，來自於巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）與中國（China），其發音類似英文「磚塊」（brick）。2010年12月南非加入，合稱金磚五國（BRICS）。金磚五國號稱是一個多邊組織，建立在民主多極化的基礎上，尋求經濟與金融體制改革，同時也關心對國際問題。金磚國家共同原則，互不干涉會員國的主權內政，透過政治與外交手段解決爭端。每個國家都有自己利益，因此有必要尋求平衡，在組織框架內提供國際關係新模式，一個更公平，更公正與更民主模式。金磚國家組織未設秘書處，沒有法規與其他正式準則，主席國輪流替換。對於俄羅斯來說，這是討論全球安全問題的平台，對中國是促進非洲大陸商業利益的工具。對印度是促進外交政策關係平台，巴西與南非則是有助於吸引外國投資。2011年至今每年固定舉行峰會及高層會議，主要討論各國之間經濟與其他形式合作，議題包涵健康衛生、生態、能源安全、性別、反恐、網路安全等等。

第10屆金磚國家峰會，會員國印度、中國、俄羅斯、巴西與南非領導人出席與會，本次會議聚焦各國合作狀況與前景，以及區域和全球議程問題。（EPA）

落實「金磚國家+」理念 抵禦美國貿易戰

2017年廈門金磚國家會議批准「金磚國家+」理念，「金磚國家+」理念是金磚國家試圖型塑一個打破以美國為中心的單極世界體系，轉為多極世界秩序的具體行動。今年擴大邀請區域外的國家，例如阿根廷是2018年G20峰會的東道主。印尼是非洲與亞洲新戰略夥伴關係中南非的聯合主席。埃及是77國集團的負責人。牙買加是加勒比共同體主席。土耳其是伊斯蘭合作組織主席。此外，南非也邀請安哥拉，加彭、讚比亞代表參加首腦會議。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）特別在南非外交部創辦《烏班圖》（Ubuntu）雜誌上發表文章稱：「我們歡迎主席國邀請五國來自世界各地的其他朋友來到約翰尼斯堡。以此種方式在實踐中落實我們領導人在廈門批准的金磚國家+的理念。金磚國家正形成廣泛的志同道合朋友圈，該組織價值觀的集合具有普遍性。我們不會接受雙重標準、軍事干預、單方面經濟脅迫措施、保護主義和不公平競爭…」。

今年峰會關注美國挑起的貿易保護主義。國際貨幣基金組織（IMF）指出，美國與其合作夥伴之間的貿易爭端威脅著全球經濟增長。金磚五國追求平等多邊經濟關係理念，認為美國打貿易戰是有害的。中國表示，「金磚國家形成共同抵制保護主義共同立場，我們是全球大家庭的一部分，不要保護主義…」。印度外長的史瓦拉吉（Sushma Swaraj） 表示「我們不反對任何特定國家，但如果任何一個國家提出保護主義，我們共同譴責…」。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「與世界貿易組織（WTO）不相容的單邊措施增加，這令人擔心。我們對這些措施造成的衝擊感到憂心。」中國國家主席習近平表示：「單邊主義和保護主義正在加劇，嚴重打擊多邊主義和多邊貿易體制。我們正面臨在合作和對抗、開放和鎖國政策、互惠和以鄰為壑的作法之間做抉擇。國際社會再度來到新的十字路口。」金磚國家主張的多邊貿易協定與美國保護主義政策立場明顯不同，形成對抗的態勢。

「金磚國家+」理念是金磚國家試圖型塑一個打破以美國為中心的單極世界體系，轉為多極世界秩序的具體行動。（AP）

金磚五國危機與問題

這幾年來金磚國家國內出現政治動盪及經濟指標惡化，外界評估金磚國家影響力名實不符。巴西、南非陷入政治危機，總統遭受到彈劾，2017年年拉馬福薩當選執政黨「非洲民族黨」新任黨主席，成為2019年總統大選候選人；而巴西則是在10月總統大選後才有辦法擺脫困境。

俄羅斯遭受歐美制裁危機尚未解除，2014年後石油價格大幅下跌，嚴重影響俄羅斯與巴西經濟。印度與中國雖然是世界成長率最高的國家之一，但是印度有將近50％貧窮人口，中國經濟成長放緩，工資成本提高導致生產成本提高。本次會議所提出的「工業4.0」是金磚國家最現實的挑戰，以俄羅斯為例，前蘇聯時積極展開第四次工業革命，隨著蘇聯解體，一直處於落後狀態，金磚國家在國際舞台上形象惡化，導致政治與經濟動能下降，如何銜接第四次工業革命，有待觀察。 關於貿易戰，當前中國以貨幣貶值促進出口，控制貿易摩擦所帶來的衝擊。而同樣遭受美國制裁的俄羅斯，則是出售140億美元的美長期公債，以穩定盧布對美元的匯率。中國是美國最大的債權國，同樣可以出售美國國債，只是美國最大債權人如果退出美國政府債券可能會引發債券市場恐慌，連帶影響收益率及利率上升，市場資金恐將變得緊張，其他資本市場將會受到波及。

外界評估金磚國家影響力名實不符。巴西、南非陷入政治危機，總統遭受到彈劾，2017年年拉馬福薩（左）當選執政黨「非洲民族黨」新任黨主席，成為2019年總統大選候選人；而巴西則是在10月總統大選後才有辦法擺脫困境。右為巴西總統泰梅爾。（EPA）

金磚國家追求多極化世界格局與「金磚國家+」理念，淡化各國競爭關係，強化夥伴關係，有利於成員國的整合。俄國、中國分別推出「歐亞共同體」（EAEC）與「一帶一路」試圖整合金磚國家，這些國際間整合投資計畫必須要有銀行的聯繫，以便進入當地市場，所以需要穩定的金融中心與貨幣清算機制，建立金磚國家銀行（BRICS Development Bank）便是整合的第一步。

2014年7月成立金磚國家開發銀行又稱金磚銀行，資本1,000億美元，用於金磚國家應對金融突發事件。其中中國提供410億美元，俄羅斯、巴西與印度分別提供180億美元，南非提供50億美元。2015年7月21日，金磚銀行正式開始營業，2016年由金磚銀行投資建設的第一個項目在俄羅斯卡累利阿共和國水電廠的投資。對俄羅斯來說，這是被西方制裁之下，是一個取得融資貸款的途徑。今年金磚國家為積極利用新開發銀行資源，為基礎設施計畫提供資金，其中包括俄羅斯供水與衛生系統現代化及城市開發項目，投資金額超過10億美元。南非兩間國有企業電力公司Eskom與國鐵國鐵公司Transnet獲得200萬及180萬美元的貸款。另外成立1000億美元緊急儲備基金，用以幫助外匯儲蓄遭遇嚴重問題的國家，號稱未來將取代世界銀行組織功能。至於貨幣，2015年以來各國發展以本國貨幣為基礎的貿易關係，2016年9月中國人民銀行與莫斯科工商銀行首次使用於人民幣進行跨境交易。但金磚國家付款主要以美元進行，目前沒有建立共同貨幣取代美元的需求與能力。

就在金磚會議進行的同時，美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）宣布，美國與歐盟已經達成框架協議，同意針對非汽車類的工業產品，將來實現「貿易零關稅、零非關稅壁壘以及零補貼」目標。經濟實力雄厚的歐盟都得向美國作出讓步；相對於金磚國家會議，雖然吸引眾多志同道合的國家，但疲弱的經濟實力，擺脫不了美元，又該如成功打擊美國？是一大問號。