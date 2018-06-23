薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國欲藉「上海合作組織」打造「朝貢體制」能成功嗎？

上合組織青島峰會上，一場國宴凸顯中國富裕泱泱大國，還要每個國家簽字同意「一帶一路」戰略，如同美國國防部長馬提斯所言，中國試圖創造明朝時期的「朝貢體制」，但真能如願以償嗎？

黃惠華

2018年6月8至9日上海合作組織（SCO）於中國青島舉行高峰會，與會者共8個正式成員：中國，俄羅斯，哈薩克，烏茲別克，塔吉克，吉爾吉斯，印度與巴基斯坦；四個觀察員國，阿富汗，白俄羅斯，伊朗，蒙古及六個對話夥伴亞美尼亞，柬埔寨，尼泊爾，斯里蘭卡和土耳其等國。

上海合作組織創始國是俄羅斯與中國，當初希望以「上海精神」解決各成員國間邊境問題，上海合作組織精神是以互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展，並且奉行不結盟、不針對其他國家和地區及對外開放原則。目的推動國際政治民主化和國際多邊主義，反對單邊主義。上海合作組織的宗旨是加強各成員國之間的相互信任與睦鄰友好。鼓勵各成員國在各領域加強合作，共同維護區域和平與穩定，從組織成立至今，組織共通過了約850份政治、法律類文件。

2017年印度與巴基斯坦成為上合組織會員國，是一個提供解決印度、巴基斯坦喀什米爾及中印邊境爭端的平臺與機會，本次會議通過的睦鄰友好條約，可望成為解決衝突的依據與準則。一方面也有助於各國推動跨國能源管道合作與建設，如土庫曼－阿富汗－巴基斯坦－印度管道（TAPI），伊朗－巴基斯坦－印度管道（IPI）與中亞與南亞統一電力系統（中亞CASA-1000）等。其中最重要的是中國希望印度加入一帶一路。對於俄羅斯來說，印度的加入可減少中國追求霸權地位。至於阿富汗的未來，透過上海合作組織平臺，成員國可以製定共同戰略解決問題。會議之前，傳聞北韓領導人金正恩赴青島與會，未來不排除北韓成為上合組織的對話夥伴。過去美國試圖申請加入，但被以非地緣國家為由拒絕，也經常被認為抗美組織。

上海合作組織精神是以互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展，並且奉行不結盟、不針對其他國家和地區及對外開放原則。（REUTERS）

2018年工作重點

今年峰會選在青島具有特殊意涵，據統計青島一半貿易額主要來自上合組織成員國，2017年約達到390億美元，不少投資合作計畫進行之中，例如俄中合作的亞馬爾液化天然氣計畫，其中中國持有20％股份，青島是進入北極地區一個重要的據點，北極液化天然氣核心模塊在青島，基地裝船後即可輸往俄羅斯亞馬爾半島的薩貝塔港。峰會成果文件以青島為名「青島宣言」，有助於會員國對該地區形成集體共識。

會中，中國提出五年發展計劃，中國家主席習近平建議，其中要全面落實「青島宣言」、「長期睦鄰友好合作條約實施綱要」、落實打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義與極端主義），繼續舉行「和平使命」等聯合反恐演習。促進推進「一帶一路」戰略對接，促進經貿發展。繼續深化各會員國間的教育、科技、文化、旅遊、衛生、減災、媒體等各領域合作。強化與觀察員國、對話夥伴等地區國家交流合作，密切同聯合國等國際和地區組織的夥伴關係，同國際貨幣基金組織、世界銀行等國際金融機構開展對話。

本次會議成果

一、 安全合作

成員國同意加強安全合作，持續對裁軍，軍備控制、防止太空軍備競賽、核能和平使用、打擊三股勢力等領域。和平使命系列軍演向來是SCO的主打議題，2018年下半年，預計將在俄羅斯境內舉行「和平使命－2018」聯合軍演，本次新成員印度與巴基斯坦也將參與，多年來印度經常指責巴基斯坦資助恐怖主義組織，威脅印度邊境安全，中國外交部長王毅表示，「在SCO平台之下，為印度與巴基斯坦建立解決衝突的平台與機會」。

SCO不具北約集體安全功能與概念，不是軍事組織，沒有自己的軍隊，強調的是成員國之間建設性的合作，在安全領域建立多層次合作機制，2001年會員國簽署關於打擊恐怖主義、分裂主義與極端主義「上海公約」。2005年成立區域反恐怖主義結構（RATS），展開聯合反恐活動。這幾年透過RATS機制阻止了約600次恐怖襲擊。2014年1月，反恐中心成立於烏茲別克塔什干，2017通過「反對極端主義公約」，2017年SCO共進行了十餘次聯合反恐怖演習。據報導，自SCO成立以來，東突斯坦伊斯蘭運動勢力明顯減弱，與外國恐怖組織的直接接觸明顯減少。和平使命演習除了反恐，同時針對打擊台獨、疆獨、藏獨模擬戰爭，對追求獨立支持者警告之意味。

青島一半貿易額主要來自上合組織成員國，不少投資合作計畫進行之中，例如俄中合作的亞馬爾液化天然氣計畫，其中中國持有20％股份。（REUTERS）

二、 經貿合作

上合組織國家之間經濟合作的關鍵領域。首先，這些是交通，能源，貿易和資訊通信技術領域。青島峰會的框架內，會員國談了多項經濟合作計畫。俄羅斯聯邦特別批准了俄羅斯－蒙古－中國的經濟走廊計畫，向中國提供石油與天然氣。莫迪表示打算在上海合作組織與會員國建立有機農業，畜牧業，農業教育，食品和製藥等領域合作關係，烏茲別克境內建立合資企業生產藥品。烏茲別克與吉爾吉斯推動建設與阿富汗鐵路相連接計畫。烏茲別克、中國與哈薩克推動汽車產業發展，為自己國內企業及工人提供工作機會。農業貿易部分，中國批准進口吉爾吉斯斯坦甜瓜、哈薩克牛肉、印度大米，阿富汗松子植物等進入中國市場。

未來的挑戰

上海合作組織青島峰會歡迎宴會主打重豪華的孔府菜系派，根據報導指出孔府菜始於公元前272年，孔府的歷代成員，秉承孔子「食不厭精，膾不厭細」的遺訓，對菜餚的製作極為考究，強調精緻、細作、火候及善用調劑。國宴布置餐具精選低調高貴，被媒體報導稱之為「G7富國開窮國會議，SCO窮國開富國會議」的趣談。

筆者認為，要落實孔夫子的料理哲學與藝術，最重要的是調味，調味在於各種調味調平衡運用，也就是孔子中庸之道強調，平衡的智慧在於「中與和」，遵循中與和，可讓事物和諧發展，可使天地萬物各得其所，繁榮興旺。高貴料理宴請賓客凸顯東道國對貴賓的重視，一道完美料理除了追求色、香之外，各種調味料如何平衡運用，才是美味。如此精神，也可以在這場會議中，看出國際關係的「中庸之道」。

孔府菜強調精緻、細作、火候及善用調劑。圖為孔府家菜中著名的「帶子上朝」。（圖：網路）

一場國宴凸顯中國富裕泱泱大國，還要每個國家簽字同意「一帶一路」戰略，如同美國國防部長馬提斯（James Mattis）所言，中國試圖創造明朝時期的「朝貢體制」。習近平談話雖然不脫上海合作組織的合作原則與框架，但試圖營造一帶一路及上海合作組織創造新世界格局氛圍，未來在上海合作組織及一帶一路計畫對接下，將吸納伊朗、埃及及土耳其加入上海合作組織，這些國家的加入不但有利於上海合作組織，同時也帶動一帶一路戰略合作。期望能夠抗美國主導北約、歐盟、世界銀行組織、聯合國、世界貿易組織等。過去中國目標是反對美國霸權追求多極化世界，但隨著中國崛起，更大目標是主宰歐亞大陸，使其能成為與美國平起平坐大國。

中國想要形塑「朝貢體系」能如願以償嗎？

俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）與會出訪前，俄軍在與中國邊境的遠東地區部署S-400防空飛彈系，並舉行規模萬人的反恐演習，是否具防範中國意圖？會中普欽指出：「考慮到中國與印度等亞洲地區迅速成長，俄羅斯也會促進經濟發展並提供所需協助。加上俄國軍事實力，將會成為巨大的力量」。代表俄羅斯不會輸給中國與印度，於是會議結束後，飛往哈薩克阿拉木圖召開，一個完全由獨立國協國家成員國組成的「集體安全條約組織」（CSTO）會議。事實上，集體安全條約組織與上海合組織部分會員國與功能重複，凸顯兩國都想在歐亞地區爭奪主導權，相互間較勁意味。

印度並未在本次青島宣言上簽字，印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，「上合組織地區和鄰國的連通性是印度的優先專案，印度歡迎包容、永續、透明、尊重國家主權和領土完整的新連通項目。印度對「一帶一路」倡議旗艦計畫「中巴經濟走廊」，通過印度主張擁有主權的巴基斯坦控制喀什米爾相當不滿，指責中國此舉侵犯印度主權，違反在喀什米爾議題保持中立的承諾，同時也指控中國的「一帶一路」以貸款援建方式，讓接受援建國家陷入債務陷阱，而被迫遭中國操控，印度因此堅決反對「一帶一路」倡議。

中國追求王道與霸道的完美極致精神與上海合作組織所追求中與和，不偏與不倚的中庸之道精神產生了衝突。