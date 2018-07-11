薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國如何征服非洲大陸？（一）

中國與非洲國家關係發生變化原因之一是「台灣問題」，歷任中國領導人通常強調尊重當地國的社會與發展模式，但唯一要求是承認「一中原則」。過去台灣透過外交貸款成功維繫邦交國，但隨著中國重金投資，台灣對非洲國家吸引力不再，加上中國成為安理會理事國之一，許多國家改變對台立場。中國以自己的戰略高度與作法成功征服非洲，台灣卻逐漸被排除於非洲大陸之外。

黃惠華

過去20年來中國努力耕耘非洲，中國非洲貿易額超過1900億美元，現已成為非洲國家最大貿易夥伴。中國國家主席習近平曾在2015年的「中非合作論壇」上表示，「中國將在2018年底前，提供非洲總價值達600億美元的投資。儘管中國自身的經濟成長放緩，中國仍將加大對面向非洲出口的產業的投資，並幫助在非洲修建道路、港口和鐵路等基礎設施」。今（2018）年7月25日習近平將赴南非，出席金磚國家峰會（BRICS）並訪問非洲國家。中國外交部長王毅表示，「中方正在籌備9月舉行的『中非合作論壇北京峰會』，習近平出訪，充分體現了對中非關係的高度重視」。

中國決定擴大投資非洲之前投資重心在中東地區，然而就在2011年中東北非爆發阿拉伯之春及敘利亞衝突後損失慘重，之後中國政府決定進行投資時，不僅要評估經濟風險，還要評估政治風險。隨著2011年南非加入金磚國家組織，中國重心從北非的埃及、阿爾及利亞及突尼西亞轉向南非及南部國家，南非成為中國進軍南部非洲國家的跳板。南非是大英國協一員，前南非總統祖馬（Jacob Zuma）曾在2012年表示：「中國不像歐洲那樣對待我們，因為歐洲試圖以非洲國家的名義影響非洲國家，我們很高興在與中國的關係中，我們是平等的伙伴。南非融入金磚國家不僅加強了中國南非雙邊關係，南非得以擴大地緣政治環境之中」。600年前鄭和下西洋，走到了非洲東岸；2013年中國以一帶一路走入非洲，結合人道主義、歷史、經濟與政治資源。每個非洲大陸國家已經感受到中國的感情，而本次習近平出訪南非及非洲國家，格具意義。

隨著2011年南非加入金磚國家組織，中國重心從北非的埃及、阿爾及利亞及突尼西亞轉向南非及南部國家，南非成為中國進軍南部非洲國家的跳板。左為南非前總統祖馬。（AP）

在此之前，6月26至7月10日中國國防部舉行首次「中國非洲安全論壇」，邀請多達50個非洲國家軍事代表參加，本屆論壇主題為「攜手合作，守望相助」，討論主題包括，地區安全形勢、非洲自主安全能力建設、新時代中非軍事關係等議題。幾十年來，中國在非洲在主要集中在經濟、貿易與維和行動。特別是，中國解放軍長期以來在非洲行動，原因包括人道救援、鞏固中國在非洲經濟利益，防止中國公民在非洲遭受到恐怖攻擊或極端主義威脅與襲擊等，也是中國想與非洲國家建立軍事新型合作，加強地緣政治影響力，以軍事干預非洲大陸創造新的理由。

非洲如何落入中國手中？

中國駐英國大使劉曉明在英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）發表《中國是非洲的平等夥伴》一文指出，「在農業、衛生、教育、基礎設施等民生領域對非洲國家提供了大量力所能及的無私援助。中國對非援助和融資修建的鐵路、公路均已超過5000公里；援建學校200多所，醫院近百個；在非42個國家派駐了43支醫療隊，累計診治2.8億非洲病患。從2000至2009年共免除35個非洲國家的312筆債務，約30億美元。2015年9月，習近平主席正式宣佈中國將免除對有關最不發達國家、內陸發展中國家、小島嶼國家截至2015年底到期未還的政府間無息貸款債務，其中包括許多非洲國家….」。

根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）統計，目前中國在非洲約有一萬多間中國企業，約有一百萬中國勞工。投資也是重要的一環，特別是「中非發展基金」，這是中國政府在2006年中非合作論壇北京峰會上宣佈的對非務實合作8項舉措之一，目的是支援和鼓勵中國企業對非投資，成立10年，已對非洲36個國家承諾投資超44億美元，帶動中國企業對非投資超200億美元，成為中國對非投資合作的主力平臺。中國主要目的是獲取非洲大陸的礦物原物料資源，一方面協助非洲國家工業發展，一邊培訓非洲工程人員，中國提供非洲學生教授工程專業獎學金，2010年至今中國培訓16萬名技術工人，以作為技術轉移儲備人力。總體看來，中國經略非洲不外乎就是四大目的：資源取得；有償貸款；使用中國勞工；技術轉移。

目前中國在非洲約有一萬多間中國企業，約有一百萬中國勞工。投資也是重要的一環，特別是「中非發展基金」，目的是支援和鼓勵中國企業對非投資。（verangola.net）

有別於西方的「包容式殖民主義」攏絡人心

習近平在2014年7月中共中央政治局會議上強調，「中國的發展必須是遵循社會規律的包容性發展，並在此基礎上提出了構建人類社會利益、命運和責任三個共同體的發展目標」。中國認為「平等、共贏、協調、共用」實現和平與崛起，是「非洲-中國模式」的重要價值體現。這與西方國家的模式和價值觀念的差別，中國包容性發展不但融合歷史文化基礎、依據現實與國家戰略目標，還要能具影響世界意義。如何促進包容性發展，中國注重文化差異，超越意識形態；人類命運共同體意識，構建公正合理的國際新秩序，促進世界和諧。中國在非洲如何落實「包容性發展」，以下幾點作法與原則：

一、 以黨領政

中國對非洲青年輸出共產黨的核心價值，中國國家主席習近平上台後加強對黨政軍的控制，將共產黨思維連接中央、地方與國際層級，在國際戰略層面上，透過思想輸出試圖影響非洲人民，例如中國政府每年提供非洲數千名官員、記者、學生赴中國接受培訓與教育，在大學教育落實黨的學說，排除西方思維，培養非洲青年的世界觀，中國試圖以各種手段促使親中政黨繼續執政，中國政治實用主義強化了經濟政策優勢，進而成為影響非洲大陸的主導因素。例如，位於西非的獅子山共和國在3月舉行總統大選，中國是前科羅馬政府（Ernest Bai Koroma）長期以來的貿易夥伴與親密盟友，科羅馬在任內大力推動中國在獅子山的投資，諸如機場、公路等大型建設項目，中資公司取得獅子山的鐵礦特許權，中國也成為最大的魚類和木材進口國。在競選造勢場合中，獅子山民眾揮舞的居然是中國國旗，甚至出現「我們是中國人」（We are Chinese!）的口號。中國勢力延伸他國內政，與非洲國家形成政治經濟的共存現象。

二、 「一帶一路」戰略對接非洲經濟建設

一帶一路戰略是習近平施政的重要一環，透過基礎建設連接中亞與歐洲大陸，透過海上絲綢之路連結東非、地中海與歐洲航線，中國投入大筆資金在非洲建設基礎建設，這是發展非洲重要的關鍵因素，中國透過有償貸款用以聯繫非洲國家關係。

中國投入大筆資金在非洲建設基礎建設，這是發展非洲重要的關鍵因素，中國透過有償貸款用以聯繫非洲國家關係。（Reuters）

三、 扮演開發中國家「警察」角色

中國在安理會上擁有否決權，也不斷支持安理會改革，為了取得更多國家對中國的支持，第十九次黨代會上的講話中，習近平指出要努力爭取發展中國家增加其代表性。維持與非洲國家友好關係，可以得到非洲國家在安理會的支持。

習近平多次呼籲強軍整軍，要解放軍在全球扮演更重要的角色。中國軍事擴張不但從近海南海擴大到非洲，中國將在第一個非洲軍事基地吉布地展開活動，中國在非洲在南蘇丹、馬利與利比亞維合行動活躍，還參與索馬利亞打擊海盜行動，這些舉措不但有助於協助非洲維安，也有助於提升中國的地位與形象，中國從中也可以獲取實戰經驗。

四、 強化與非洲國家的互通性、法治與治理

習近平相當強調控制與擴大互聯網主權，提到中國與世界各國一道構建網絡空間命運共同體的主張，為了打擊網路攻擊與恐怖主義，中國試圖達成加強國家控制互聯網的國際協議，希望把現有的陸地與海洋主權觀念延伸到網絡空間。中國是否將互聯網概念延伸到非洲，非洲政府是否會用互聯網主權打壓異己，值得關注。中國經略非洲已久，未來非洲對於「知中」專家需求加大，這是確保非洲國家與中國能夠更容易進行融合。

台灣如何失去非洲？

中國與非洲國家關係發生變化原因之一是「台灣問題」，中國與西方國家不同的是，西方國家會以民主、人權、市場經濟為由，換取對非洲的援助，過去歷任中國領導人通常強調尊重當地國的社會與發展模式，但唯一要求是承認「一中原則」。過去台灣透過外交貸款成功維繫邦交國，但隨著中國重金投資，台灣對非洲國家吸引力不再，加上中國成為安理會理事國之一，許多國家改變對台立場。中國以自己的戰略高度與作法成功征服非洲，台灣卻逐漸被排除於非洲大陸之外。

不久前布吉納法索宣布與台灣斷交，其前外交官對此表示，「國家只有利益，沒有朋友」，凸顯出台灣外交困境。目前台灣在非洲邦交國只剩史瓦帝尼一國，雖然該國信誓旦旦不參與中非論壇，難保未來不會因為其他誘因而放棄台灣，這是最不樂見的情況。如何解決「被斷交」問題，不外乎就是「重金」重新找邦交國；「重金」維持外交關係，除了重金解決外交問題之外，依據台灣的資源鞏固好邦交國，並非全然做不到，值得相關單位思考。