聚焦南海》英國邀請澳大利亞軍艦伴航南海的背後

相較美國在南海的自由航行，英國雖然「力有未逮」，但作為美國傳統的盟邦，「水幫魚、魚幫水」的概念還是存在的，在亞太地區，光靠美國、日本在東海或南海、西太平洋形成對中國防堵的海上戰略聯盟是不夠的，由於東南亞國家更不可能力抗中國，美國如果在南海形單影隻，更會讓中國嘲弄其所奉行的「自由航行」僅會唱獨腳戲，而傳統海權國家團結一致，告訴試圖從陸權進入海權國家的中國，也要遵守既有的國際規範，英國等傳統海權國家的協作就很重要。

林廷輝

英國向來奉行「務實外交」的政策，從來不做虧本的「生意」，調整外交政策的動作非常迅速，通常不拖泥帶水，例如當美國在1979年才與中華人民共和國建交，英國早在1950年便與中華人民共和國建交；當英國依據租借條約，僅須歸還香港新界給中國，在法律上可保有香港本島與九龍半島的領土主權，但也在1984年《中英聯合聲明》中將整個香港奉還給中國，但談判的背後換取了中國甚麼樣的利益，難道只有確保香港的民主制度不被破壞？當然可能不僅止於此，因此，我們可以假設英國的外交政策與作為是具有理性計算的，而當英國無論是外長或防長，決定要將軍艦、航空母艦派往南海進行自由航行之際，首先，要先有個認知便是，英國絕對不可能白白浪費這些燃料費，而要求澳大利亞軍艦結伴而行，也絕對不會只是邀約朋友「踩街」如此簡單。

2018年7月20日，英國與澳大利亞兩國外長與防長在英國愛丁堡舉行二加二會談，兩國同意未來將在南海進行自由航行，根據報導指出，英國可能派遣常規型的航空母艦「伊莉莎白女王號」前來，並由澳大利亞派出軍艦擔任護衛艦同行，中國媒體笑稱，由於英國已非當年「日不落國」的強國，但卻硬要派遣航母前來南海，又深怕遭受攻擊，因此才由澳大利亞軍艦擔任護衛的責任。

不過，也有專家學者分析，英、澳兩國合作執行自由航行任務，與其試圖透過南海事務，展現英國脫歐後重新重視亞洲的意圖，也另有分析指出，無論是英國、澳大利亞，以符合國際法之自由航行之名義，取得向中國叫價的籌碼，強調在海洋法事務上與美國、日本等國站在一起，捍衛自由航行與海上貿易等，然而，英國航母一趟亞洲行，除了尋找補給港口之外，所耗費的燃料預算也非常可觀，因此，英國不斷對外釋放消息，真實理由為何？值得南海周邊國家關注，而這當中，追求並確保英國石油商，特別是「英國石油公司」（BP）在南海的利益，難道才是最主要的理由？

7月20日，英國與澳大利亞兩國外長與防長在英國愛丁堡舉行二加二會談，兩國同意未來將在南海進行自由航行。右起：英國外相韓特、澳洲外長畢夏普、澳洲國防部長佩恩與英國國防大臣威廉森。（AFP）

「英國石油公司」在南海近年來投資不順，重返越南勘探也有困難

南海海域對越南的經濟發展非常重要，包括國營的越南國家油氣集團（Vietnam Oil & Gas Group，或稱越南石油公司PetroVietnam）在內，石油創造了越南總體GDP的20%，自1986-2009年也占了國家總體預算收入的30%，越南主張的南海海域石油與天然氣蘊藏量約為33億至44億公噸，目前每年生產約200-300萬公噸油氣，在中國主張的「九段線」（nine-dash line）下，越南受影響的礦區高達67個。

但2018年3月，越南在中國的壓力下，終止澳洲「紅帝資源」（Red Emperor Resources NL）在南海開發區的探勘計畫，這也是越南在中國壓力下，第二次要求西班牙國家石油公司「雷普索爾」（Repsol）暫停此一開發計畫，第一次則是在2017年8月期間，「雷普索爾」所擁有的鑽油船「Deepsea Metro I」也曾被下令停止作業；2018年5月，俄羅斯石油公司（Rosneft）向越南政府反應，由於顧忌到在南海開發的區域是否是中國宣稱的「九段線」，因此對投資稍有顧忌，越南外交部則堅定表示，該礦區「完全在越南主權與管轄權之下」。

如果再加上西班牙著名研究南海的前BBC記者比爾．海頓（Bill Hayton）在其著作《南海》（The South China Sea: The Struggle for Power in Asia）一書中曾說明，「英國石油公司」在1989年進入越南，2002年開始將天然氣送進越南頭頓市（Vung Tau）發電廠，2006年供應著越南三分之一以上的電力，但在2007年，在當時就任中國駐英國大使傅瑩威脅「英國石油公司」在中國的投資將受影響下，退出了越南的投資１。 不過在中國的投資卻持續增加，2017年12月，「英國石油公司」投資天津開發區南崗工業區，興建該公司在中國的第三家潤滑油調配廠，共計2.3億美元的投資案，也是「英國石油公司」在全球最大的潤滑油調配廠投資。

南海海域對越南的經濟發展非常重要，包括國營的越南國家油氣集團在內，石油創造了越南總體GDP的20%。（Reuters）

2018年2月，「英國石油公司」進軍中國華北，與中國的民營東明石化合資，在山東、河南及河北開設500家加油站的零售網路；2018年5月，「英國石油公司」也與中國蔚來資本達成合作，布局電動車、智慧型汽車系統、電池等。顯然「英國石油公司」為了在中國的生意而撤離越南的礦區；2017年英國與中國的雙邊貿易額達到790億美元，當中，中國對英國出口額達到567億美元，英國進口到中國為223億美元，2017年英國對中國直接投資為15億美元，至於中國對英國非金融類直接投資達到15.3億美元，換句話說，英國是中國在歐洲主要的市場，也是中國順差貿易國，但在英國整體貿易中，中國僅排名第五名。

不過，英國是歐洲第二大投資越南的國家，僅次於荷蘭，目前共有267項外國直接投資（FDI）總計37億5000萬美元的投資額，此外，英國也是越南在歐洲第三大貿易對象國，雙邊貿易在2017年達到57億美元，僅次於德國與荷蘭，因此，英國在越南的商業利益也不容小覷，彼此間也有合作的成長空間。

因此，英國在南海的軍事活動，顯然也不是為了鞏固其在越南的石油或天然氣投資而來，主要是「英國石油公司」在中國的壓力下，早已撤出了越南的油氣田的投資與開發，轉往中國市場發展，如果站在「英國石油公司」的立場，實在也沒有必要在南海尋求母國展現「武裝力量」得罪中國，或者藉此增加談判籌碼，以確保其在中國的商業利益，這些在邏輯上都是不通的，而在越南的商業利益，英國在東南亞的商業存在，相較於中國與美國都算是少數，也有努力的空間。

維護「自由航行」只是個理由，與美國站在一起才是真的

如果不是為了鞏固商業利益，那英國軍艦為何執意要大老遠地、不惜成本地進入南海，中國媒體認為是為了刷存在感，俄國軍事專家瓦西里．卡申（Vasily Kashin）則認為：「歐洲人花重金在亞洲擴大軍事存在，不是因為他們強大，相反是因為他們弱小。」無論何種說法，均有失偏頗。

英國在南海的軍事活動，並不是為了鞏固其在越南的石油或天然氣投資而來。（VCG）

最重要的原因在於，相較美國在南海的自由航行，英國雖然「力有未逮」，但作為美國傳統的盟邦，「水幫魚、魚幫水」的概念還是存在的，畢竟，以美國為首的「北大西洋公約組織」（NATO）長久以來維護著歐洲、英國的安全，而在亞太地區，光靠美國、日本在東海或南海、西太平洋形成對中國防堵的海上戰略聯盟是不夠的，由於東南亞國家更不可能力抗中國，美國如果在南海形單影隻，更會讓中國嘲弄其所奉行的「自由航行」僅會唱獨腳戲，而傳統海權國家團結一致，告訴試圖從陸權進入海權國家的中國，也要遵守既有的國際規範，英國等傳統海權國家的協作就很重要。

只是，為何英國要碰觸亞太這個「麻煩海域」呢？如果從川普近期訪問英國時雙方的對話，就可略知一二。

川普在抵達英國訪問並會見首相德雷莎．梅伊（Theresa May）時表示，他知道英國最近比較煎熬，特別是兩名重要部長辭職，再加上先前與俄國陷入外交危機，驅逐俄國外交人員等，都讓英國在脫歐後，更顯得必須要與美國強化更為緊密的關係，英國希望接下來能與美國在自由貿易協定方面於2019年3月達成具體成果。相對於美國方面，川普時常抱怨北約成員國不努力提高軍費，讓美國負擔過重，使得美國川普心灰意冷，想要減少對歐洲安全提供「公共財」的同時，英國作為一個外交上的「務實者」，梅伊首相則在川普到訪時，率先且主動提出增加英國派駐阿富汗的兵力，並強調英國是北約成員國當中為數不多的，按照美國的要求，可以把軍費提高到國內生產總值的2%的國家之一，當然，英國力挺美國也不僅增派阿富汗駐軍，提高軍費，更重要的是遠東地區，幫忙美國在南海「分憂解勞」，也是英國脫歐後的外交重點，更別說美國提供了英國安全空間。

至於英國在南海的軍事活動會不會只是「快閃」而已？

可能也未必，1971年英國與其他四國簽署了《五國防衛條約》（或譯五國聯防協議）（Five Power Defense Arrangements, FPDA，除了英國，其他國家包括澳大利亞、紐西蘭、新加坡和馬亞西亞等），則是可以讓英國長期維持在南海活動的遠東基地，目前在馬來西亞的北海（Butterworth）存續著五國聯合基地的總部與軍事人員，英國進入南海未來也不會是甚麼難事。

註：

1. Bill Hayton, The South China Sea: The Struggle for Power in Asia （London: Yale University Press, 2014）, pp.144-150.