自由開講》這個世代的台灣農業樣貌不該是崩盤

夏耕犁

依法，吳音寧不需要去議會備詢。

依法，總經理只需負責好業務有高額獎金或領薪水。

依法，這位置就是依法得來不需要關心農民，更不需要回答問題。

無論今天吳總經理去不去備詢都不違法，那怎麼可以用依法來說不去備詢呢？那麼，曾經去備詢的吳總經理就是違法了？與其說依法應該說是規則兩字比較恰當。

「依法」真的不能，用意識形態的「依法」兩字，又跟之前主張的「台灣價值」又有什麼不一樣呢？這不是犯罪，質詢者也不是警察，不必說依法我不需要回答。回到事情主軸上，吳總經理依法確實沒有不好，看整件事情看起來就像極了吳總經理木訥的答詢後進而轉嫁「依法」下的保護傘。

無論今天吳總經理去不去備詢都不違法，那麼可以用「依法」來說不去備詢嗎？（記者叢昌瑾攝）

很難相信在台灣一個好的專業經理人能上了台一問三不知，竟然先前慣例已經備詢了，在備詢階遭受打擊後選擇逃避的說：依法我不需要再去備詢的案例。但台灣人是善良的，選擇給予吳總學習的時間跟機會成長，最後等到了一句依法不需要去備詢，人民心中真正關切的是妳到底懂不懂公司的狀況，期待下次的備詢勇敢接受挑戰，再說出規則上不需要出席，我相信這才是人民想看的。

農運出生這批人，回頭看看台灣有農運，開始到現在已經過了30年，30年前農民看不懂當初農運是否真為農業而做，當初的作為造就了現在農運派系掌管台灣的農業命脈，但很遺憾要說今天新一代的青農仍然看不清楚農運的這批人，這些官位幹了什麼？30年了，吳總經理是否又為現在青農的榜樣了呢？30年前這些學運出身的人，正坐上了官位的樣子，是不是又回到了年輕自己曾經討厭的樣子？真心想問問農運30年後今天在官位的長官們看到了嗎？這一輪角色互換了你們是長官，而這些知識份子再次投入農業，會不會用另外一種型態翻轉台灣農業歷史的模樣？

無論筆者是否置身於農業中，都打從心裡驚嘆，崩盤戲碼不應該是這個世代的台灣農業該有的樣子！

台灣的智慧農業正在民間青農醞釀，看著那些高昂意志的青農朋友被打壓著，想起了農運一開始的樣子，是該多學學青農在他們身上找出無限可能。台灣一而再再而三的面臨農業的問題，只是這次是豐年，令人不解，豐年幾時變成了農民的噩夢？當一個農委會主委拉著副主委下水，拿著烏紗帽或性命做賭注說要切腹自殺的狗血淋頭戲碼，拜託也免了，身為宜蘭縣長到農委會來當大官，今年大選後是否還在位仍是一大問題不是嗎？我們真的想解決問題，政策上有沒有實務貼近農民及產銷的政策？

我不願意唱衰台灣農業，但必須說台灣農業系統太老了沒有與時俱進，現在這套系統再補強也是問題百出，還想繼續從舊農業系統上再去補強，真的令人擔憂！農委會主委非專業背景出生，但執意這樣搞農業更是再次表現一點專業都沒有好嗎？再崩盤也只是時間的問題！人民看著幾次的政黨輪替，好不好的政策都經歷過了，不要再搞一次台灣價值跟依法這種意識形態，只會讓整個台灣向下沉淪，沒有讓人民看見希望，勇往前向走台灣不會進步！

執政這一輪的任期過半了，過半是期中考了，之前怪罪前朝政府大家半信半疑，真的已經過半了，到底是自己做不好？還是前朝問題呢？農業這議題人民眼中看到台灣農業的二寶，林主委的聰明種，質詢吳總經理的經典畫面，將常留在農民心中。

（台灣生產農業觀察家）