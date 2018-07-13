一級嘴砲》2020東京奧運與GLOBAL G.A.P.論戰

世界各個先進國家都會保護自己國內的農業，但是絕不會像日本一樣，如同理盲式的不作為，最終讓日本農業成了一個沒有競爭能力的產業。今天日本各界尚在爭論，日本農業的弱勢到底是因為保護過了頭還是保護不足？不管是哪一方面，執政者都必須要面對眼前問題。

一級嘴砲技術士

政府對於農業該抱持著什麼樣的態度？是做好相關的規範來提升農業競爭力，還是散散漫漫、誰都不得罪，大家混吃等死過日子？通常都是選擇後者吧，反正出了事情，納稅人也會很樂意來幫助這個沒有繳稅的產業。

上述這些是最近日本在農業發展策略上的論戰，產經專家們期盼2020東京奧運能為日本的農業帶來一次升級的契機，將良好農業生產規範（GLOBAL G.A.P.）的觀念帶入日本的農業當中。

GAP認證在日本非常不流行。（朝日電視台新聞畫面）

台灣人總認為日本的農產品就好，但深入去看，人家可是連一套公認的作業標準程序都沒有，所謂的「覺得很好」是由行銷、廣告和社會氛圍帶出來的結果。當然啦，東西是沒有問題，只是這一套只能在日本國內玩得轉，一出海就會踢到鐵板。在國際市場上，人家拿得出GLOBAL G.A.P.或是次一階的Local G.A.P，如果你什麼都沒有，你就連上談判桌的機會都沒有。

所謂的GAP是Good Agricultural Practice的縮寫，中文譯為「良好農業生產規範」，對於農藥的使用及保存方式、水源或土壤的維護、操作員的公共安全、生產紀錄撰寫等都有一系列的規定。這套規範起始於1990年代的歐洲，當時為了解決農產品跨國交易的問題，由通路所發起，後來開始普及化的農產品認證方式。

日本人一向堅信自己的手藝，他們認為國內市場都賣不完又何必去外銷，因此也不曾理會什麼國際規範。直到最近，GLOBAL G.A.P.會被正視有兩個原因：第一是2020年東京奧運會，選手村的餐飲將會全面採用認證食材，逼著日本國內的生產者去面對這個問題。第二是TPP的貿易談判，日本即將擴大開放外國農產品進口，屆時人家有公認的認證標章、價格又比國產的更有競爭力，消費者對「國產」兩字是否還願意買帳，這一點沒人敢保證。因此，日本的農產品勢必要往國外市場進發，不然就會死在日本列島內。

舉例來說，許多日本民眾對於中國的農產品印象很不好，「中國的菜就是農藥超標」這是許多人的直覺反應。就算撇開了中國，若是和歐美、澳洲的有機農產品相比，日本民眾還是會選擇「Made in Japan」的國產農產品。但是，國外市場可就不是這麼回事，尤其是日本人極力想進入的歐盟市場，歐盟可不比東亞國家，GLOBAL G.A.P.是入場前的最低消費。

一般民眾對於GAP還是很陌生。（作者提供）

日本並非沒有自己的GAP，除了官版的J-GAP，有些地方政府還有自己的產地認證標章，如何才能將這些雜七雜八的玩意統合起來，進而走上GLOBAL G.A.P.認證制度，農林水產省現在正在頭殼抱著燒。距離奧運開幕僅剩兩年，就算錯過了奧運會，農水省也有責任提出一套提升競爭力的策略。

導入GLOBAL G.A.P.制度並不僅是為了外銷，更重要的是標準作業程序的概念。例如，北海道十勝的本別町有一間取得GLOBAL G.A.P.的農產食品公司「前田」，公司的經營者－前田茂雄社長就說，GAP給了他們一套明確的作業規範，所有人員按表操課，大幅提升了公司的營運效率。

「導入GAP認證，讓工作時有個準則可以依循，身為一個經營者，這是理所當然的事。」

前田社長對GAP制度讚賞有加。歷年以來，農水省非常喜歡對農民發放補助或是低利貸款，因為各種考量而把資格審核的權限丟給各地方。結果，農民雖然拿到了錢，但經營的實際狀況和先前送審的計畫書落差太大，迫使眾人為了符合規定而屢次修改經營計劃書，把心力浪費在毫無實質意義的事情上。

許多日本的農業專家批判農水省，農水省是該與「討好農民」的政策說再見的時候，趁著東京奧運的契機導入GLOBAL G.A.P.，接下來才有可能把日本的農產品推向國際市場。就算是家族式經營，GAP制度也能帶入企業化經營的觀念，像是前田農產食品公司就是一個很好的案例。一旦有更多的農企業出現，就業市場勢必也會隨之活絡。

世界各個先進國家都會保護自己國內的農業，但是絕不會像日本一樣，如同理盲式的不作為，最終讓日本農業成了一個沒有競爭能力的產業。今天日本各界尚在爭論，日本農業的弱勢到底是因為保護過了頭還是保護不足？不管是哪一方面，執政者都必須要面對眼前問題。最起碼，每年動用了大筆納稅人的血汗錢來支撐這個不用納稅的產業，執政者要能夠說服眾多的納稅人，向大家說明這些錢花得有意義。