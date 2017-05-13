農業二三事》看見台灣農業新希望

農業產業結構的調整，其實是一種翻轉的過程；既有的主流體系中就要讓出它的主角角色，勢必得讓出一定的空間給這群熱血青年去揮灑。當熱血青年的量體達到一定程度擴充，或能就有機會發生「量變變質變」的翻轉。這個過程可能需要十年甚至更長的時間，因此政府有限資源的挹注，就更需著重在結構面的匡列而非救急式的補助。

焦鈞

翻轉台灣農業結構，這是一個很沉重的使命；除了上位政策方向的戰略高度與縱深，更多的成敗關鍵會落在底層第一線的工作者：有別於上一代的專業化生產、具備完善加工體系與物流管理的知識，以及有產品行銷能力。當然，要成功串起這整個產業鏈，仍不得不去正視國際競爭與氣候變遷壓力下的外部因素，要以更精準的數據、更先進的管理技術與科技的導入，反饋回到政策形成的修正。熱血青年對農業的參與，因為綜合了以上的圖像，看見了台灣農業的新希望！

鄰近台北都會的桃園市大園區，是北台灣最重要的溫室蔬菜供應基地；長期以來大園蔬菜產銷班透過契作方式，穩定供應大台北地區的大賣場通路。而當「熱血青年」回鄉承接父業，頂著青農的招牌，他們並沒有走父執輩的老路，而是善用網路科技為載體，直接面對市場高端消費者，讓都市中產階級直接與農村土地連結，甚至成功打進台北五星級酒店的食材供應鏈；品牌化、產品差異化，加上專業的田間管理模式，穩定的農產品的品質，也就穩定了獲利來源。

品牌化、產品差異化，加上專業的田間管理模式，穩定的農產品的品質，就能穩定獲利來源。（資料照，記者林國賢攝）

但即使已經建構了自己的營運模式，但整個產業鏈的架構，並不一定能跟上他們的腳步；譬如說，專業的冷藏倉儲設備，就不是個體小農可以負擔得起；氣候變遷對農作物生長的影響，需要更適應環境變化的品種研發與更替，更需要政府農業科研單位的關注。最重要的是，當台灣社會已經形成對食品安全的「零容忍值」的高標準要求下，農產品的安全源頭管理與認證體系，仍有很大的改進空間。這些都是成功背後所隱藏的危機。

又一如學童營養午餐開始重視強調「食材在地採購」之後，台中地區的一群農業科系畢業的年輕人，憑著一股對「農業革命」的熱血，一頭栽進許久沒有人重視的雜糧作物復耕與推廣。這群年輕人專業分工、各司其職，下田、加工、品牌、通路、行銷，整合成「成熟商品」直接挑戰市場接受度：國產麵粉、國產豆漿就在這群年輕人的膽識中誕生。

他們剛起步，或許經驗值、專業度，仍在累積當中；但他們和傳統農業定義下的生產、運銷模式不同的是，他們善用知識與展現專業，他們很清楚市場的競爭是殘酷的，農產品更需要的是附加價值的創造。他們用說故事的方式走入消費群體，讓農業重新穿上新衣，用有別於傳統生產與運銷斷鏈的思維，「市場導向」的生產模式，是不同生產領域年輕從農者的共同成功模式。

當台灣社會已經形成對食品安全的「零容忍值」的高標準要求下，農產品的安全源頭管理與認證體系，仍有很大的改進空間。（資料照，新北市農業局）

靠著募資平台自創品牌、並透過網路銷售竄紅的獸醫酪農，同樣具備了對食物品質的「理念堅持」，並從生產端的源頭落實開始；他們依尋著社會企業的經營模式，也清楚面對資本市場與企業壯大之後會造成理念堅持的對撞，仍很務實地、清楚地知道「找到一個可運作的商業模式來解決社會問題」絕不只是單純用感性訴求可以達到。理念是無形的回饋，也是一種動力支撐與來源，但絕對不能和市場脫節，更不能違背農業的各項專業。

這時候，我們可以回頭看看，佔據主流體系的農業結構，是否感受到「它們身旁有一位剛起步的小朋友」，正以三倍的速度加緊追趕？看起來是沒有的！主流體系的農業結構，特別是「農產品運銷體系」這個主系統，其實正在被一個個的次系統、微系統的分割。由其是當整個社會的人口結構、城鄉發展模式與消費習性，早已和四十年前大不相同的時候，依附在傳統主系統下的農產品銷售－整個從生產者田間到消費者餐桌上的流程，早已興起革命。

農業產業結構的調整，其實是一種翻轉的過程；既有的主流體系中就要讓出它的主角角色，勢必得讓出一定的空間給這群熱血青年去揮灑。當熱血青年的量體達到一定程度擴充，或能就有機會發生「量變變質變」的翻轉。這個過程可能需要十年甚至更長的時間，因此政府有限資源的挹注，就更需著重在結構面的匡列而非救急式的補助。從產業架構的每個環節當中，發現產業轉型會遭遇的困境，早一步佈局打樁，提供新農業滋潤的土壤，讓其自然茁壯。

適者生存、不適者淘汰的法則，農業、農產品並無例外。呵護這群農業新的生力軍的法則，不是保護，而是給他們一個可以自由揮灑的空間，如此而已。