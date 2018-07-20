Lin bay 好油》台灣農業新三寶

民進黨的農業新三寶佔盡媒體版面，吳音寧更是五六月份的媒體寵兒，打開報紙電視網路，新聞和政論節目討論的都是她，但台灣農業卻沒有因為媒體關注而有所改變，只有定時有新幹話、新膨風和新跳針表現。

Lin bay 好油

稍有一點年紀的讀者可能聽過以前複數選區時代，民進黨有三位被稱為民進黨三寶的名立委，分別是蔡啟芳、林重謨跟侯水盛。之所以被稱為三寶，是因為這三位立委常常語出驚人，例如侯水盛的「保留強暴中國小姐權利說」，林重謨評陳文茜「親像茶店查某（妓女）在評論色情業」，蔡啟芳的「陳文茜說她的乳房是社交工具，我可不可以社交一下？」。 因為特立獨行，而被民進黨黨內戲稱為「民進黨三寶」。

雖然三寶時代距離現在太遙遠了，但江山代有才人出，民進黨也有新三寶，但都不在立法院，全集中在農業領域，過去一年這三寶佔盡新聞版面，獨領風騷。

（圖：作者提供）

農業三寶之幹話王－林聰賢

宜蘭在林聰賢縣長任內增加了4141棟農舍，蘭陽平原上的農地一棟一棟精美的農舍矗立，能說這象徵宜蘭的農民都相當富有，因為個個都住豪華農舍嗎？也因此林聰賢也被戲稱為農舍縣長，而他進了農委會之後，又帶來什麼改變？

五月份在立法院接受質詢時，立委莊瑞雄質詢農委會如何防止台灣獼猴與梅花鹿危害農作？林聰賢當場表示可以把獼猴抓到離島適合的地方野放。讓莊瑞雄回道，小琉球絕對不會讓你野放，不然就放在宜蘭。

而最近面臨水果產銷失衡時，公開說農民要努力種也要聰明種，當記者質疑他神隱不處理產銷問題時，他反問記者：「你不覺得我都到產地曬得很黑嗎？」 而在鳳梨長期低價後，更講出他們是抗議太高價嗎？19日，林聰賢接受廣播節目〈蔻蔻早餐〉專訪，表示如果明年如果再發生產銷失衡，他要和副主委一起切腹。

要說政壇最勇敢實現承諾的政治人物，大概非王世堅莫屬，但王世堅毒誓都只針對自己，林聰賢牽拖別人一起切腹，只能說是幹話中的幹話，這陣子連串幹話的精采表現，一點都不負農業幹話王的招牌。而當記者訪問陳吉仲關於主委的切腹說時，陳吉仲立馬表示：「切腹說」只是展現決心，不是代表到時就一定切腹。果然副主委一聽就知道主委在講幹話，馬上劃清界線。

（圖：作者提供）

農業三寶之圖表膨風王－陳吉仲

農委會副主委陳吉仲是負責民進黨的新農業規劃與執行的關鍵人物，在民進黨政府上台半年之後，陳副主委推出了新農業創新推動方案，洋洋灑灑講了一大堆，也列了一堆圖表，說要扭轉過去消極補貼的舊思維，建立強本革新的新農業。

這當然是鬼扯一堆，如果真有新農業，請問今年發生產銷失衡的問題時，農委會不都在花錢補貼去化嗎？而綠色對地補貼、友善環境耕作補貼，一大堆的補貼，比起前朝有過之無不及。而這個新農業創新推動方案可以拿來打臉的點實在太多，為了不佔用太多篇幅，就隨便抓幾個例子好了：

安全農業推廣面積到2020年可以達到102,000公頃（耕地面積的20%）。

這些所謂的安全農業包含有機跟友善等，推了30多年面積才到9500公頃左右，陳副主委只需要幾年時間就可以擴增10倍，唬爛的功力真是世間少見。

新農業創新方案至109年底可以達成以下效應：1. 提升糧食自給率達40%。 2. 增加農業產值約434億元。 3. 創造就業機會達37萬人次。 4. 農產品海外新興市場出口占比達57%。

是說，時間好像只剩下一年半了，但這些項目的執行率都遙遙無期，怎麼辦好呢？沒關係，陳副主委還有製作圖表的本職學能，只要弄幾個圖表唬弄過去就好了。代表作正是近期的「蔬果產銷調節精進作為」記者會，一系列精美圖表在手，哪怕自己都聽不懂自己在講甚麼也不打緊，反正大家也聽不懂，能唬弄過去最重要，上頭老闆有挺有保庇。再利如前陣子陳副主委在民進黨中常會上說「專業農戶年所得154萬」連總統都皺眉，事實上，陳副主委已經越講越少。去年在〈蔻蔻早餐〉的專訪中陳副主委說：新農業政策將能增加專業農民收入目標是在3年之內讓每戶農民的年所得超過180萬，此數字將超過目前全國780萬戶一般家庭的年平均所得。去年講的是每戶農民180萬耶！今年專業農民才只有154萬真的算收斂了。

（圖：作者提供）

農業三寶之誰都抓不住的吳音寧

在五六月份搶盡新聞媒體版面的吳音寧，隨著台北市議會的休議沉寂了一段時間，但議會一開議，果然又再度搶盡媒體版面。殘貨、洋酒不夠看，這回吳音寧的新作是拒絕到台北市議會備詢。法律系畢業的吳音寧找出《台北市政府投資事業管理監督自治條例》並以條文表示：市府資本額未超過50%的投資事業，總經理或董事長若是市府股權代表，可經市議會邀請列席報告，不需備詢。

真的是這樣嗎？那我們就來看看條文。

《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第九條第二款寫到：

市政府資本額未超過百分之五十之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。

細看內容就會發現根本沒有「不須備詢」四個字，哪來的依規定總經理不用去議會備詢？既然沒有明文的禁止項目，吳音寧怎麼有辦法這樣逕行解釋呢？沒有明文規定要不要來備詢，就是依照慣例，議長吳碧珠也講了「法律沒有規定的部分，就是依照慣例來執行」，既然民進黨團讓韓國瑜創下了到質詢台備詢的慣例，國民黨跟其他議員請吳音寧來備詢也只是延續慣例而已。

但吳音寧不只不打算去議會參加備詢，還製作了一個將近兩分鐘的動畫說明她為什麼不去，很多議員覺得她此舉是挑釁議會，目中無人，但吳音寧並不是目中無人，而是到了更高的境界－誰都抓不住的無人之境。

議員的要求對她來而言根本沒有影響，她只管她想要的，她不想要去議會備詢，就覺得依法她不用去備詢，不需要理會議會，只要心中有自己，其他的都不重要。就像北農本來就有自己的殘貨處理的標準作業程序，但那個程序她看不順眼，覺得依程序就是浪費，所以她要把菜送給她認為需要的民眾。

但吳音寧擔任北農總座之前是溪州鄉公所的主任秘書，溪州鄉公所是她的前雇主公司，鄉公所中秋晚會抽獎需要錢，她就給，也不覺得有任何不妥需要避嫌。完全不在意規定、不在意要求，自己想做什麼就做什麼，誰都不能管，這就是如入無人之境的吳音寧。

樣子做出來最重要

回顧過去兩年，民進黨在農業上並沒有推出過什麼像樣的產業政策，施政方向還是蕭規曹隨以發錢為主，想用綠色對地補貼解決公糧跟保價收購的問題，結果造成生產過剩，米價崩跌，但公糧還是一樣有68萬噸的量，遠超法定的30萬噸的儲備量；說要增加外銷多元通路，就花錢弄個台農發搞笑，只要出口一次就敲鑼打鼓辦一場隆重的記者會，然後呢？然後就沒有了，搞得比以前農會出口的政治訂單還政治。去年台農發在雲林出一櫃香蕉到中東，然後一年來就只有那一櫃，之後就沒下文了。今年6月初，又開了一場記者說要裝10個貨櫃共120噸香蕉出口到中東杜拜，結果呢？整個六月只出口了23噸，說好的120噸？說好的10櫃呢？結果整個六月只出了兩櫃，是農委會覺得做做樣子，唬弄得過就好，反正剩下的也沒人會追？

民進黨的農業新三寶佔盡媒體版面，吳音寧更是五六月份的媒體寵兒，打開報紙電視網路，新聞和政論節目討論的都是她，但台灣農業卻沒有因為媒體關注而有所改變，只有定時有新幹話、新膨風和新跳針表現。

只能說，民進黨代有才人出，鎂光燈全聚焦在這新三寶身上，這恐怕讓許多準備投入選舉的政治人物羨慕嫉妒恨吧。