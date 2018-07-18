一級嘴砲》俄羅斯的禁運與荷蘭人的髮夾彎

許多農場經營者對禁運措施都不想多提，眾人忙著開拓英國、愛爾蘭等新的市場，俄羅斯的禁運也讓大家明白，倘若把生意全部押注在同一個地方，萬一國際局勢有什麼變化，企業隨時會有倒閉破產的危機。

一級嘴砲技術士

正當全世界都以為俄羅斯只剩世界盃足球賽時，新一波的禁運措施與農業角力正在檯面下運行著。7月12日，俄羅斯政府宣布將歐美食品禁止進口措施延長到2019年。這項禁運政策起源於2014年的克里米亞半島紛爭，歐美各國對俄羅斯發動經濟制裁，俄羅斯也宣布禁止歐美、澳洲等國肉品、乳製品、蔬菜等農產品的進口。

禁運措施開始後，第一個倒楣的就是荷蘭。

荷蘭是世界排名第二的農產品出口大國，馬鈴薯、番茄、花卉和菸草的外銷出口金額皆是世界排名第一，小黃瓜、菇類、啤酒出口排名世界第二，起司排名第三，牛肉排名第四。俄羅斯是荷蘭農產品的大戶，各位不妨對照一下禁運的品項，看看荷蘭一共中了幾箭。

荷蘭有許多動輒一兩百公頃的蔬菜農場。 （圖：日本阪田種苗株式會社新聞照片）

荷蘭有不少農場做的是俄羅斯生意，禁運措施開始後，許多經營者面臨的是斷炊和破產的危機。不過，畢竟荷蘭從事農產品貿易已有四百年的歷史，多半的農場透過轉作、轉單、開發新市場，成功的跨過這一道門檻。

「我們的花椰菜本來都是出口到俄羅斯，這條生意線確實在禁運開始後就告吹。但是，我們在中東市場找到了新的出路，就算禁運時間延長，對我們來說也不會有影響。」一位北荷蘭省的農場經營者這麼說著。

許多農場經營者對禁運措施都不想多提，眾人忙著開拓英國、愛爾蘭等新的市場，俄羅斯的禁運也讓大家明白，倘若把生意全部押注在同一個地方，萬一國際局勢有什麼變化，企業隨時會有倒閉破產的危機。荷蘭的經營者素來以「理性」著稱，大家心裡都明白這一次渡過禁運危機只是因為運氣好，未來也會注重新的外銷通路，將風險分散，避免雞蛋全部放在同一個籃子上。

北荷蘭省除了蔬菜之外，馬鈴薯是另一項重要的農產品，尤其是做為種源的種薯。原先，馬鈴薯主要是出口到中東地區，但2011年敘利亞內戰開始後，種薯的訂單銳減，也迫使許多農場改種其他農作物。然而，你還是要佩服這群流著菜蟲…，更正，你要佩服這群留著商人血液的荷蘭經營者，他們發現俄羅斯的禁運清單中，禁運的是馬鈴薯的「食用薯」而非「種薯」，他們便趁著俄羅斯馬鈴薯的缺口，將高品質的馬鈴薯種薯賣進俄羅斯。

此外，俄羅斯中斷了從西邊進口食物，東邊的窗口勢必要加大開放。託禁運措施的機會財，中國與荷蘭結盟，大型的園藝設施在2014年之後迅速擴張，各大設施、設備製造商在中國都成立了據點，同樣的一批人，利用不同的產地，做的是同一個地方的生意。

在歐洲生產的不行？沒關係，我在中國也有生產基地，俄羅斯的訂單我不會放手。這就是荷蘭，農產品貿易做了四百年的荷蘭。

今天，東亞地區也上演著美國和中國的貿易大戰，黃豆、牛肉都在關稅制裁的品項當中，此時也考驗著兩邊相關產業的應變能力。還有，也別以為我們能夠作壁上觀，某些台灣農產品的外銷亦是押注在中國，要是哪天斷了路，或者是已經斷了路，接下來就是檢驗台灣農業實力的時候了。