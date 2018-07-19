漫遊藝術史》蓮花小傳：漫談古代中國的蓮花紋飾

蓮花在中國藝術中除了是宗教藝術的重要紋飾，在許多壁畫、器物上都可以看到它的蹤影，除了蓮花座以外，蓮花在中國藝術上還有甚麼樣面貌呢？

龔詩文

仲夏盛暑，紛紛蓮雨荷風，道盡悠悠清心涼意，而此一清涼不但風靡地中海沿岸的埃及、希臘，也曾流行於印度、中國、韓國、日本。因此，談起蓮花紋樣，那還真是一部世界性的蓮族裝飾語言，各領風騷數千年。不過流傳至今，唯獨以印度傳來、佛教體系下的諸多蓮花紋飾為大宗，甚至是一見蓮花便想起佛祖的莊嚴，進而形成「蓮花即佛教」的強烈印象了。

話說世界性蓮族裝飾在中國的表現，實不外乎以下五種：一、青銅時代的「華蓋壺」。二、兩漢以降的「蓮花藻井」。三、佛法無邊的「蓮花光背」。四、香柔清淨的「蓮花座」。五、民間巧飾的「工藝品」。

青銅時代的「華蓋壺」

〈蓮鶴方壺〉，東周。

首先登場的是東周時流行的華蓋壺。名聞中外的〈蓮鶴方壺〉【圖1】出自東周鄭國地區，可謂青銅時代華蓋壺的登峰造極之作。此壺頂著睥睨眼神的尖嘴飛鶴以及逐片鏤雕的20片蓮花瓣，搭配起通體繁繁複複的龍、蛇裝飾，是多麼氣派而瑰麗！以此「酒壺」來宴飲，猶可想像觥籌之間，鄭國君侯的志得意滿，不正像壺蓋上飛鶴高傲睥睨的眼神嗎？

除此，作為華蓋壺特徵的大蓮花，特別強調一片一片的大花瓣，一方面確立中原蓮花裝飾的獨特風格；另一方面也重現《詩經‧鄭風》所說「山有扶蘇，隰有荷華」的清新幽美，那是長夏蓮雨荷風的親切和煦！無怪乎東周一代多盛行蓮花壺與蓮花容器了。

兩漢以來的「蓮花藻井」

如果說東周的蓮花裝飾是可親的，那麼兩漢的蓮花似乎可畏者居多。今日「天花板」的來源，便是始自兩漢所常見的〈蓮花藻井〉【圖2】，它和〈蓮鶴方壺〉的花瓣略同，都是強調一片一片的大花瓣，可見佛教傳來之前，中國本土蓮花裝飾的獨特風格，重視「以少勝多」的「單瓣式」蓮花類型。

〈蓮花藻井〉，兩漢時代。

東漢的民俗筆記《風俗通義》記載：宮殿之上有天井，天井當中刻畫蓮花，可以用來剋制火災。原來東漢人唯恐火舌竄起，於是在木構建築最高處的天井上畫以蓮花、芰菱等水中生物，作為剋制火災的消防象徵。偉哉蓮花！從此身負消防的重責大任，況且身居天井之上，於是乃有「天花板」之稱。原來「天花」者，蓮花是也。

佛法無邊的「蓮花光背」

一旦進入魏晉南北朝，便是歷來最為國人熟悉的佛教蓮花紋飾的「法相莊嚴」了。蓮花生生不息且具有香、淨、柔軟、可愛的四種美德；就好像通過「妙法」與「蓮華」所組成的《妙法蓮華經》（這其中的「蓮華」即「白蓮華」），呈現一片諸天奏樂，天女散花，一朵一朵青、紅、黃、白蓮花紛紛雨降，猶如佛法的「普降甘霖」，清新又可愛，所以佛法常駐，則蓮花永存；以蓮花的聖潔來比喻佛祖的說法，也就深植人心了。

〈北魏延興五年金銅釋迦摩尼單尊像〉，北魏。

就佛教的蓮花造形而言，它揚棄了漢代單瓣式蓮花的矯揉形式主義，轉而取材大自然的蓮花，於是展現一朵一朵的完整造型；用之於光背，則為車輪形光芒放射狀的「蓮花光背」【圖3】。針對蓮花光背的象徵意義而言，實為佛祖說法開示時的神蹟瑞像，猶如《大智度論》所言：佛祖說法時，口出廣長舌相，遍佈三千世界，舌根散發千萬光芒，每道光芒化作金色千葉的天寶蓮花，佈滿十方世界，佛光普照。

香柔清淨的「蓮花座」

佛像常見的蓮花座也因佛法開示而倍感莊嚴。《大智度論》說：為何佛祖都要坐在蓮花上呢？原來天上寶蓮花既淨大，而且柔軟舒適，實為佛祖臺坐的不二選擇！蓮花座是多層反花、請花搭配的立體造型【圖4】。這是完整而飽滿的蓮花意象，與佛經中明白歌頌蓮花有關。可見蓮花之所以神聖，誠為佛法莊嚴之故。

〈北齊石雕釋迦單尊像〉，北齊。



民間巧飾的「工藝品」

上述佛教體系的蓮花，其莊嚴神聖自是不可言喻，然而民間所好者，無非祈求多子多孫，年年有餘。於是「魚戲蓮葉中」便以諧音來象徵「年年有魚」；而蓮房多子，也常常被尊為豐饒多子的表徵，因此「童子戲蓮」、「鷺鷥噬蓮、天仙送子」的民間剪紙，或是明清十分流行的玉花、玉蓮花，更是遍佈民間。

自南北朝以來，瓷器的蓮花紋飾也相當盛行，大體上它是從南朝強調蓮花造型的〈青瓷蓮花尊〉等，開展至釉藥專研、五彩繽紛的明代成化之〈鬥彩纏枝蓮紋高足杯〉【圖5】。這類工藝品，不管寫實或想像，無非體現該類藝術品的造型以及賦色的美感。

〈鬥彩纏枝蓮紋高足杯〉，明代。



蓮花裝飾從先秦以來，已廣為歐、亞、非地區接受，且歷久不衰。這其中又以強調一瓣一瓣為主的華夏單瓣式（華蓋壺以及蓮花藻井），以及著重一朵一朵為主的佛教體系（蓮花光背以及蓮花座），分峙於喜馬拉雅山東西兩端，千里相望。在宗教信仰的助力下，使得相隔久遠的文化體，各自遠離發源的母胎，共同匯聚在中國的蓮花紋飾中，一起打拼、相互交融，終於綻放出璀璨的蓮花裝飾王國（青瓷、玉花、剪紙等工藝品）。不但有可觀、可賞的青銅蓮花壺；還有可畏、可剋的蓮花藻井，以及演化成日常所見的天花板。佛教蓮花的莊嚴神聖，是清淨可敬的，是佛祖來洗滌人們累世因緣的，而民間剪紙及陶瓷玉石等工藝品，則是深入民間，撫慰小老百姓一丁點的愛美天性。總之，不管蓮花造型的千變萬化，製作技術如何隨心所欲，都絲毫不減中古世紀的那一刻：當東方碰上西方的喜悅了。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 蓮花小傳：漫談古代中國的蓮花紋飾