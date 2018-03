漫遊藝術史》西方風景都在畫什麼？十八世紀末、十九世紀後半篇

來到十九世紀,則不得不先談到「工業化」的進程,它對景觀的衝擊以及歐洲藝術家的回應方式。

上一篇談到了十八世紀西洋藝術中「風景」概念的廣泛運用,上至精良油畫、下至複製畫冊;遠到周遊列國、近到自家田地。來到十九世紀,則不得不先談到工業化的進程,它對景觀的衝擊以及歐洲藝術家的回應方式。

首先,國內常以「工業革命」(Industrial Revolution)稱呼十八世紀末始於英國一連串機械取代人力的革新。國內教科書並採國外說法,以蘇格蘭發明家瓦特(J. Watt)應用蒸汽機的1776年,稱為工業革命年。事實上,近二十年來,歐美學界已少用「工業革命」一詞,更常用的是「工業化」一詞(Industrialization:字首大寫專指十八至十九世紀;字首小寫則泛指一般工業化歷程)。因為工業化一詞更能凸顯一段進程,包容更多社會經濟面向,而非專指技術的突破。(1) 此外,「工業革命」一詞的鑄成,部分也因為上個世紀學者將之與法國大革命、美國獨立等相提並論,欲營造十八世紀下半葉為破舊立新之時代的結果。

既然「工業化」一詞較貼切,那麼究竟有什麼被工業化了呢?容筆者給予一個簡化的順序。以下這七件事,都依序加入了工業化的進程:1.技術2.生產方式3.工廠規模4.勞動人力5.聚落型態6.城鄉發展7.生活方式。而且其中,除了第一項技術以外,其餘皆或多或少反映於當時風景藝術創作中。

【圖 1】盧森堡,《夜晚的煤溪峽谷》,1801年。油畫,68 x 107公分,倫敦科學博物館,英國。

就生產方式看來,來自歐陸的畫家盧森堡(de Loutherbourg)【圖1】,將英格蘭中部位於「黑鄉」(the Black Country)核心的「煤溪峽谷」(Coalbrookdale)的一座煉鐵工廠,給予戲劇化的描繪:黑夜裡,熊熊火光顯得格外醒目,而此時小工廠正奮力地工作著,體現新的生產模式和科技世界裡那未知、令人驚奇的部分。這種激情和恐懼,正符合十九世紀初浪漫主義的情調。可惜這只是工業一開始得到的關注,日子久了,「High Art」(高級藝術)圈子的藝術家,似乎不再搭理這樣的地景。例如英國的康斯坦伯(J. Constable)和德國的斐德列赫 (C. D. Friedrich)。前者專注綠草如茵的家鄉,用豐厚的筆觸展現不帶工業色彩的風土人情;後者則繼續浪漫主義情懷、賦予山林神聖的特質,企圖使風景藝術由充滿在地感的「地標大集合」,成為普世而神秘的靈感【圖2】。

【圖 2】斐德列赫,《傑欽祭壇畫》(或《山中的十字架》),1807年。油畫,115 x 110.5公分。德勒斯敦,德國。

既然生產方式變得機械化,工廠規模也跟著變大。根據許多當時的地圖所紀錄,確實有許多工廠開始興建或擴建。雖然這個發展影響各地的風景甚鉅,但當時似乎只有地圖繪製者和地誌紀錄者,才會關心這件事。一個例外是透納(J. M. W. Turner),這份匠心獨具,似乎也可解釋他中年後的成功。事情是這樣的,透納不到二十歲時,便替英格蘭的地理雜誌畫風景插圖,數年來共累積超過一百本素描本和百幅以上的完稿,如《里茲》【圖3】。里茲城(Leeds)位在英國北部,主要經濟活動為羊毛紡織,並銷往海外殖民地致富。乍看之下,這張作品是遠眺城市風景,但里茲是十九世紀全英國成長最快速的前五名城市,透納並不只是想呈現與世無爭的小城風光:畫面中景處,即里茲城的邊陲地帶,皆有綿延的煙囪、工廠和倉儲類建築,伴隨零星工寮或住宅,呼應著前景裡勞動者的去處。這些對當時的風景畫來說都是新的、甚至有點醜的物件,透納如實的描繪下來,代表他注意到工廠的增長、勞力的湧入和都市邊陲的擴張。而這些對工業化的關注,也回饋到畫家自己身上。眾所周知,他後來贏得名聲的,是用氤氳朦朧的色調和筆觸所描繪的空氣、光線和水氣。而實際上這些氣氛所烘托的主角,則是汽船、火車頭等等不折不扣的工業符號(2)。

【圖 3】透納,《里茲》,1816年。水彩畫,29.2×43.2公分,耶魯大學,美國。

當工業化的腳步來到了都市邊陲,營造出新的聚落型態,作為城市景觀的延續,同時也刺激著緊鄰城市的鄉村地帶的開發。而此時城市與鄉間各自的風景又是如何呢?若以法國為例,十九世紀中期,知名的巴比松畫派,便是捨棄工業和城市景觀,聚集在楓丹白露森林,專注於歌詠田園、大自然的美好。其中成員如柯洛(C. Corot),一生以風景畫為職志,作品展現無比的詩意和恬靜;或是米勒(J. Millet),在其《拾穗》和《晚禱》問世前,也是長年著墨田園風光。

【圖 4】卡耶伯特,《歐洲橋》,1876年。油畫,125 x181公分,小皇宮博物館,瑞士。

而巴黎市區則是忙碌異常,一方面展開豪斯曼男爵(G. Haussman)擘劃的全新市容,將羊腸小巷開膛剖腹,成為筆直的大街和全新的商家。嶄新的市區有著熙來攘往的人群,一如畢沙羅(C. Pissarro)和莫內(C. Monet)所繪的著名街景,或是建築師出身的卡耶伯特(G. Caillebotte)筆下俐落且突顯建築物的畫法【圖4】。在這樣現代化的場景裡,人們也過著現代化的生活:使用路燈、電報、火車,穿著尚稱體面,固定時間上下班,賺的錢可以養活家人,卻無法致富,每週日上午上教堂、下午休閒娛樂——但都不是昂貴的消遣,常是遊河戲水【圖5】。正如學者克拉克(T. J. Clark)所言,1860年代起,以馬奈(E. Manet)為首的藝術家,除了展現前衛的創作理念外(屏棄學院傳統、使用室外光線),他們再現的主角和活動空間,明白地指向了小資產階級的興起,和他們的新興都會生活;而這些,也宣告人類社會隨著工業發展,走向了史無前例的現代生活。(3)

【圖 5】莫內,《蛙塘》,1869年。油畫,74.6 × 99.7 公分,大都會博物館,美國。

總之,十九世紀的風景畫與工業化社會有著緊密的關係。而此世紀最後的二十來年,以及彼岸英國的現代生活風景又是如何,容下回再敘。

