自由開講》多想三秒鐘，你可以有比核四更好的選擇

◎魏國浩

人都是一樣，肚子餓就要找東西吃，渴了，沒有水不行，聽說有可能會缺電，想到沒有電夏天該怎麼辦等日常一切不便，立刻希望政府拿出解決方案，這時候有股聲音說：「我們還有核四阿，但政府不願意讓它發電，因為這樣就砸了自己的反核招牌，所以只告訴我們往後台灣能拿來發電的是天然氣、煤，還有非常不穩定的再生能源，這個政府都在騙人！」

如果核四真的那麼好，執政黨寧可被罵髮夾彎，也要把它拿起來用，但就是核四真的問題重重！怎麼用？！（資料照）

事實上，政府的決策一向是很現實的，如果核四真的那麼好，執政黨寧可被罵髮夾彎，也要把它拿起來用，畢竟，被罵是一時的，讓人民用電不虞匱乏才是真的，因此我們其實可以想像，就是核四真的問題重重，政府連拿起來用的可能都沒有，只好冒著被攻擊質疑的風險，走上不依靠核能的能源改革道路。

而核四到底有什麼風險呢？有很多人，像是「核能流言終結者」這群的，都會急著告訴你，核四很安全，絕對不會出事，現在會反核，都是一群不專業的人整天搧風點火，才讓你害怕核四，害怕核電，事實上是這樣嗎？雖然人是健忘的，但是拜現在網路這麼發達所賜，在這邊就來幫大家回味一下。

2011年的時候，當時公共電視曾經訪問了時任原子能委員會核能管制處處長陳宜彬先生，那時候正是大家對於核四的施工分包方式，不採統包改採分包的這個做法，質疑最為激烈的時候，陳處長給出了答案，他認為，事實上，核一二三廠，也都是分包施工，然而關鍵在於，核一二三廠的施工，是有照步來的，同時也由於在設計上，核一二三廠都是參考現有的核電廠設計的，所以在系統的穩定性上，是很有保障的，但為什麼一樣的做法，核四卻問題重重呢？

前原子能委員會核能管制處處長陳宜彬先生。（資料照）

陳處長點出了問題，核四的得標廠商美國奇異公司，在核四的設計上，沒有參考現有運作的核能電廠來設計，反而自行找了別的廠商重新設計核四，這意味著核四基本上，就是奇異公司的白老鼠，但更糟糕的是，當時台電秉持著一股「我們都蓋過核一二三了，核四有什麼困難的」氣勢，也不找大型有經驗的顧問公司來幫他們統合現場的工作，這樣的後果是什麼呢？各個分包廠商開出來的規格互相打架不說，常常出了問題也不知道該找誰，更糟糕的是，缺乏一個統一指揮整體施工的中心，讓整個核四的工程，就像一個沒有指揮的交響樂團，各吹各的調，而台電聲稱他們有興建核一二三廠的經驗，也被證明完全是個天真的幻想，這其實也很好想像，試問，有哪一個業主真的懂得建築工地的所有細節呢？就這個邏輯來看，台電這個業主所謂的興建經驗，也不過是紙上談兵罷了。

這些問題，從核四一開始興建，就已經存在了，事實上，國民黨執政的時候，也知道核四的問題，黑幕重重，然而外有美國的壓力，內有民進黨以反核為訴求的政治壓力，國民黨自始自終，只能硬挺到底，結果就是讓這些缺失所造成的問題越來越多，範圍越來越大，到最後，就如同核四安全監督委員會的委員之一，林宗堯先生所講的，整個核四除了打掉重練之外，沒有其他的辦法可以補救。

事實上，國民黨執政的時候，也知道核四的問題，黑幕重重，然而外有美國的壓力，內有民進黨以反核為訴求的政治壓力，國民黨自始自終，只能硬挺到底，結果就是讓這些缺失所造成的問題越來越多，範圍越來越大。（資料照）

上面的這些歷史，只是核四問題的冰山一角，然而光是這一點，就可以讓人開始懷疑，核四這個電廠真的可以安全的執行供電的任務嗎？另外一方面，問題這麼多的一個電廠，為什麼現在這麼多人，像是核四的前廠長，以及明明是國民黨智庫出身，卻裝作自己兩黨都罵很中立的「網紅」，跳出來告訴你我，這個電廠是安全無虞的呢？

這個原因很簡單，「販賣恐懼」一向是行銷利器，就像在醫院遇到的保險業務員一樣，只要在病人耳邊說幾句生病了會花很多錢之類的話語，多半都能成功獲得業績，而這些現在出來幫核四護航的人也是一樣，利用了你我對於停電的恐懼，藉機讓你我相信了「核四好棒棒」，是個政府故意不告訴我們的陰謀，然後他們就可以從中獲利的，這不是很好的無本生意嗎？

多想三秒鐘，我們可以對台灣的能源問題多一點想像，事實上除了核四，我們還有很多種解決能源問題的可能，至於那些告訴你哪一種能源很好，沒有它就會缺電的行銷話術，參考就好，認真就輸了。

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

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