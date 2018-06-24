自由開講》核四：一段不堪回首的往事

圖為核四廠。（台電提供）

◎魏國浩

如果有一家食品公司，他的產品平均每兩年就被政府公告，沒有通過食品安全標準的檢驗，就算這間公司廣告做的再大，每天告訴你我他的東西有多好吃，甚至強調都是最嚴格的標準來要求產品的品質，恐怕都是很難再被消費者相信的，不為什麼，因為這不僅僅是罰錢了事的問題，更是這一間公司有沒有誠信的問題，如果不是視產品的安全於無物，怎麼會兩年就出一次事呢？

同樣的道理，一個核能電廠，在興建的過程中，興建單位十五年內被監察院糾正六次，彈劾二次，這樣的核電廠，就算興建單位一直告訴你這個電廠很安全，一切都合乎標準，甚至是用最高的安全規範來規劃的，我們心裡也還是怕怕的，就算這不是吃下肚子的東西，但這個電廠萬一出了事情，可不是拉拉肚子，吃個胃藥就沒事的，甚至我們連跑都沒有地方跑。

近兩年適逢台灣的能源轉型陣痛期，新的能源還無法完全接上，舊的電廠因為接近使用年限，所以狀況也比較多，加上大家對於空氣汙染是越來越無法忍受，以致於備轉容量總是只有個位數，果不其然，那些之前躲起來的核四幽靈們又趁機回來了，像是前廠長王伯輝先生屢屢發表意見，指台灣現在的電力問題，就是當初匆忙把核四封存所導致的，另外，像是部分的媒體，引述了不曉得哪一位自稱「工程師」的心聲，說核四的興建過程是經過重重檢驗，自己是如何的用自己的專業與熱情投入，核四最後卻因為部分「有心人士」不顧專業的刻意抹黑，導致停建，因此他感嘆，在台灣當工程師真的沒尊嚴，專業不如水煮香蕉，更有甚者，前總統馬英九認為只要重啟核四，就可以取代深澳電廠了。

前核四廠長王伯輝先生。（圖擷取自網路）

而我們必須要說，水煮香蕉畢竟還是可以吃的，雖然口味是見仁見智，頂多就是不吃而已，但如果真的像這位「工程師」所說的，核四的興建過程是如此的嚴謹，那我們倒想問問，請問一下工程師先生，你對於2002年，核能研究所檢驗發現，當時中船公司承製核四廠一號機組反應爐基座涉嫌偷工減料一事，有什麼看法？根據監察院調查，這個案子哩，不僅本來該用高強度材料焊接的基座，被偷換成低強度材料，甚至這種完全把人民安全拿來開玩笑的做法已經持續了三年，台電跟中船都沒發現，請問工程師先生，這是你口中的「專業」嗎？

再來，請問工程師先生，你對於2010年監察院發現，臺電公司未依規定逕自核准核四廠千餘項變更設計，並無視原能會之要求改正及裁罰，仍執意續辦變更設計，這樣的做法，你怎麼看？根據監察院的報告，臺電公司未依核四廠1號機設計圖說及相關規範，確實監督承包商鋪設纜線並落實檢驗，致因部分纜線過近或交雜，造成儀控信號易遭干擾，而儀控系統信號不正常，對於一個電廠而言，就像飛機飛在空中時，明明引擎有問題，機長卻沒有辦法從儀表板上面看到異常訊號一樣危險，請問工程師先生，這也是你口中的「專業」嗎？

相信前面兩個問題，工程師先生，甚至王伯輝前廠長應該都沒有任何好說的，但在這邊，我們還是要繼續問，請問工程師先生，你對於2012年，核四廠於4月11日下午兩點三十七分，因自動逸氣閥浮球故障，導致海水灌注廠房，積水達一公尺，這樣的狀況，你有什麼看法？在監察院的調查中，由於核四的興建不像核一二三廠是統包興建，而是分拆成大大小小的不同的標案分包施工，導致於先天上系統整合與工程品質控管就非常的困難，而這一年的淹水事件，就是一個典型的「核四式」不良狀況，在監察院的報告中顯示，核四廠一號機室內消防栓箱太平龍頭（公制）主內徑75.18mm、次內徑72.23mm，惟與之聯結之美規管，外徑僅73mm，縱不過度切削，二者咬合度僅及設計值26.1%，肇致一號機汽機廠房編號HRK-5026消防栓箱之2.5吋太平龍頭脫落，汽機廠房淹水，消防設備對於電廠而言如此重要的基礎設施，居然可以容許用兩種不同規格的水管接合著使用，接合又不確實，離譜的是這樣的狀況，台電與包商竟容許它發生，請問工程師先生，你口中的「專業」，是這個樣子嗎？

最後我們要問問前總統馬英九，前核四廠長王伯輝先生，以及這位工程師及一干現在跳出來幫核四護航的「幽靈」們，一個電廠的興建過程可以被監察院糾正六次，彈劾兩次，難道這些事情你們都沒有責任，都不知情嗎？現在居然還能大言不慚地出來為核四「歌功頌德」，實在不知道你們是有多大的勇氣，也實在不曉得你們是不是真的以為沒有人記得核四過去那一段不堪回首的往事，台灣的能源問題可以有千百種解決方式，唯獨核四這個早就應該被埋藏在過去的方案是完全不可行的，不為什麼，光是你們這些自認為「專業」的人士，可以讓一座電廠出這麼多紕漏，我們就不該再把核四請出來了，因為你們的「專業」，人民實在無福消受。

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

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