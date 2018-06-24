自由開講》盧秀燕你好意思罵林佳龍？！

◎傅又言

很多人在真實生活、或是透過連續劇，應該都看過像這樣類似的劇情：敗家子賠光家產後跑路，把債務留給其他兄弟姊妹扛；多年後家境好轉，這敗家子突然冒出來，不僅對當年欠債沒有一句抱歉，更吵著要分家產，甚至還嫌家產不夠多。

這敗家子固然令人氣得牙癢癢，可是這世道，偏偏是「樹沒有皮，必死無疑；人不要臉，卻是天下無敵」！最近的政壇上，正好也出現了一齣類似的戲碼。

時常引發爭議的監察院，最近又有經典代表作。新黨和國民黨籍背景的兩位監委，聯手調查台中火力發電廠的失火意外，結果沒有通過任何糾正案，卻在工安意外的調查報告中，引用了錯的數據，並且補了兩句評論，批評台中市政府要求台中火力發電廠減煤，「無實質效益、改善空汙成效有限」。

姑且不論兩位監委的學經歷分別是政治學和植物學，絲毫沒有環境、衛生、工程、大氣或消防等專業，監委想要調查火力發電廠的意外也不是不行，沒料到他倆查不出個什麼大案，卻把「調查報告」當成兩人的心得報告在寫。

如此調查報告，已是大大不得體，卻還是有藍營政客見獵欣喜，拿來大書特書，若說監委和政客是事前套招，恐怕也不令人意外。而這位見獵心喜的人，正是打算參選台中市長、挑戰現任市長林佳龍的國民黨立委盧秀燕。

台中火力發電廠是全球數一數二大的火力發電廠，但啟用近三十年來，當初蓋起這座電廠、把汙染留在中部的國民黨政府，以及在台中縣是長期執政的國民黨縣市政府，從來沒有管制過中火。而盧秀燕在台中擔任民意代表二十餘年來，竟然是在去年底表態參選市長後，才開始關心起空汙，開始對火力發電廠有意見。

而盧秀燕（左）在台中擔任民意代表二十餘年來，竟然是在去年底表態參選市長後，才開始關心起空汙，開始對火力發電廠有意見。（資料照）

盧委員多年在立法院問政，她過去從沒替台中人質詢過相關部會要求減煤，身為國民黨提名的市長候選人，也不曾為國民黨政權當初興建及放任中火汙染空氣道歉過，甚至連參選立委都不願意簽屬民間團體發起的改善空品切結書。

等到林佳龍市府上任後，開始對中火祭出管制，盧秀燕突然好意思反過來頤指氣使，先是嫌煤減得不夠多，又是高舉對抗空汙的大旗，好像當年台中火力發電廠是民進黨蓋的，好像她過去為捍衛空氣品質做過多少努力似的。

這種投機、恥力全開的嘴臉，跟突然冒出來要求分家產的敗家子，好像有那麼幾分神似呢！





（公務員）

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