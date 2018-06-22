自由開講》反年改說：小英年改是製造社會對立，沒有同理心？！

◎展昭

日前小英對於年改發表演說，他只是完成馬英九想做而不敢做的攸關全民福祉的事，也可以講馬英九當初為何不敢做的難處，然而卻有一些軍公教族無法領情。這些人說，小英的年改製造社會對立，看不出同理心。

立法院20日通過軍人年改，總統蔡英文（左）21日表示，軍人年金改革完成，大家一起見證歷史重要的一刻，未來年輕軍公教都領得到退休年金，感謝所有軍公教同仁們，在國家退休制度最危急的時候，再一次展現愛國的高度熱誠，也因此國家財政才能永續，未來「年金破產」將成為歷史名詞。（中央社）

可能剛好相反吧？應該說沒有年改才是製造社會對立，否則各行各業的上班族與勞工，在職時同樣有貢獻於國家與社會，為何退休後退休金差那麼多？退休軍公教族可以月領的錢，居然高出勞工三、四倍以上，還有十八趴、隨政府向上調薪而調薪，以及水電、交通與醫療優惠等特權。日前立委高金素梅，不為包含原住民在內的廣大勞工說話，卻為軍公教說話，實在很奇怪！

他們說，不少學長姊與學弟妹不再相招出遊，因為沒有再多的餘錢，單親的更可憐，靠這份年金養大孩子，原本晚景還指望這份年金養老善終，卻被砍掉不少，若是還有房貸…等等。

請問，軍公教族退休後有多餘的錢可以到處遊山玩水，那麼其他非軍公教族呢？為何如此自私自利，缺乏同理心？你們有房貸等壓力，別人就沒有嗎？可知有多少軍公教族有房子好幾棟出租收租金嗎？有多少軍公教族用十八趴幫子女置產嗎？為何許多國民黨高官已經那麼有錢，還月領那麼多錢，包括十八趴？為何只有國民黨人可以黨職年資併公職年資？有道理嗎？如今大家發現許多大官都生財有道，如近來侯某人的文大「學生宿舍」，居然年收兩千萬元，難怪其薪水可以不必拿回家，因為其太太年收入是他的十幾、二十倍以上！

反年改團體說，不少學長姊與學弟妹不再相招出遊，因為沒有再多的餘錢，單親的更可憐，靠這份年金養大孩子，原本晚景還指望這份年金養老善終，卻被砍掉不少，若是還有房貸…等等。（資料照）

他們又說，小英為了鞏固外交，海地輕而易舉就取得我方四十五億金援建電網，還有莫明其妙的「前瞻計畫」已經讓下一代要背負更高債務，連新南向已漸漸變成大黑洞，還在挪錢投入這塊很難產生更大績效的計畫上。如此行政績效只知苦軍公教和民眾，而政府對外種種無效與沒必要的政治操作，卻是毫不手軟，看在苦哈哈的軍公教人員，這口氣怎麼可能平順過來？

試問，以前國民黨執政時期，就沒花錢援助外國嗎？可能過而有之吧？你們當時有講甚麼話嗎？「前瞻計畫」是為了創造全民財富與下一代的福祉而為，新南向為了避免全部投資中國所可能帶來的風險，是為國家長治久安設想，怎麼是苦軍公教和民眾？ 年改後退休軍公教每個月所領還是遠大於一般上班族，少領一點讓年金永續，會餓死嗎？如果會，那麼其他退休勞工族群怎麼說？黨國教育只會教出一堆自私自利者，所以為何教改也勢在必行。

他們又說，更麻煩的，是林萬億在回應李家同教授的「晚景淒涼感受」時，居然指出李教授已經比其他人好，他雖沒有言明，但是大家都知道「其他人」就是基層勞工朋友，這一塊的年金改革當然更麻煩更複雜，而且勞退基金比軍公教基金更有破產的迫切危機，蔡政府卻避談這一塊，只拿軍公教下手，「柿子撿軟的吃」。

請問，勞工年金已經很少，要怎麼減少？當然是要設法提升勞工的待遇與年金，以便縮短勞工與軍公教的退休金差距。勞工不需要十八趴，只要月領多五趴即可，這樣就可以縮短與軍公教的差距。只有這樣，才可以減少社會對立，也可以降低社會惡補風氣，讓下一代能健康與快樂的成長，畢竟許多人之所以會參加補習，就是希望能進入公職，享受別人所沒有的特權。沒有此特權，大家就不會熱衷於補習，對技職與運動會比較有興趣，歐美國家正是如此。

試問，以前國民黨執政時期，就沒花錢援助外國嗎？可能過而有之吧？你們當時有講甚麼話嗎？（資料照）

總之，小英已經謙卑再謙卑與反年改者溝通，終於免強完成年改，雖然幅度還不夠大，尚無法滿足廣大勞工族群的要求，但已經算差強人意了。接下來的勞工年改，應該是提升他們的待遇與年金才對。

（教師）

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