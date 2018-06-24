法操》我的電腦被偷去轉賣，收的人會有刑事責任嗎？

你知道嗎？不只有偷東西會被處罰，收受偷來的贓物也是會被處罰的喔！根據刑法第349條第1項規定：收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，可以處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

MacBook Pro 15吋 2017年款 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有攝影師在速食店用餐時，將工作用的MacBook Pro 留在桌上便起身上廁所，回來時桌上的MacBook 已消失。在調出監視器畫面後發現，該電腦在攝影師上廁所期間被其他客人拿走，並以新台幣（下同）7200元的低價賣給蘋果經銷商；而後來這台電腦被刪除了所有的資料後，又被以7萬多元的價格賣給了其他消費者。店家表示，這次事件是店員個人的行為，與店家無關，且當時的店員均已解僱。但攝影師則質疑，後來購買到電腦的消費者有拿到收據，店家應不能免責。

收受贓物也會被處罰喔！

你知道嗎？不只有偷東西會被處罰，收受偷來的贓物也是會被處罰的喔！根據刑法第349條第1項規定：收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，可以處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

看完這個條文之後，相信大家可能會跟我有一樣的問題：「這邊的『贓物』究竟是什麼呢？」

所謂的「贓物」，一般看字面意思會認為是「犯罪所得之物」；但其實在贓物罪的「贓物」認定上，我們的定義其實比大眾想像的小得多。在這邊的「贓物」指的是侵害財產法益所得之物，舉例來說，像是竊盜取得的手錶，強盜取得的筆電等等，這裡的手錶、筆電就是這一條所謂的「贓物」。而大家可能會認為是贓物的，像是賄賂的賄款、盜墓取得的陪葬品、走私的貨物、性交易的對價等，由於都不是財產法益犯罪，所以不是這邊所謂的「贓物」。此外，同條第2項也說了，因贓物變得的財物，以贓物論。因此，如果小偷將偷到的手錶賣掉取得20000元、或將手錶與他人互易（也就是交換）一台電腦，則這邊的20000元及電腦就會被認為是贓物。

而究竟怎樣的行為才是贓物罪所處罰的行為呢？刑法列舉了4種行為：收受、搬運、寄藏、故買。這4個類型簡單的說就是：收取贓物、搬運贓物、保存贓物、及買贓物，基本上包括了所有取得贓物後可能的處理途徑。但是必須要注意的是，並不是只要有收到贓物就會觸犯本罪，行為人對於收到的東西是「贓物」這件事必須要有明確認知才行，因此因為被騙而買到贓物並不會構成本罪喔！此外，根據同法第351條規定，如果收受的人是直系血親、配偶、或同財共居的親屬，也不會被處罰喔！

回到今天的案件，本案中的店員以7200元買下Macbook Pro ，而身為經銷商店員，應該會知道一台新型的MacBook Pro 價格就算二手應該也不只有7200元，因此在此應該可以推論店員就這台電腦是贓物應該有預見。因此店員的這種行為，應該會構成故買贓物罪。

此外，本案中的店員又以7萬多的價格將電腦賣給消費者，若是店員以其為新品只是再特價作為宣傳，將贓物電腦再次賣給不知情的消費者的話，就有可能會再構成刑法的詐欺罪；而將電腦中的紀錄完全清空，則有可能會構成刑法第359條的無故刪除他人電磁紀錄罪！

店家可能也有要負民事的連帶賠償責任喔！

有人可能會好奇，本案店家已將店員解雇，那如果到時候找不到店員、或店員根本就沒有錢賠，電腦的所有人不就只能摸摸鼻子自認倒楣嗎？其實，這樣的想法並非完全正確喔。

事實上，我們在民法中針對員工的侵權行為，也有要求雇主連帶賠償的規定。民法第188條第1項本文規定受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任；同條但書也規定，如果雇用人已經善盡監督責任仍不免發生損害，則不用連帶負責，但如果因此而造成被害人無法獲得損害賠償的話，法官可以審酌僱用人與被害人之經濟狀況，讓僱用人為全部或一部之損害賠償。

在本次案件中，該店家的員工教育訓練如果有出現問題，且店長並未盡到管理責任，則老闆應該要與員工一起負擔連帶賠償責任；但如果今天老闆並沒有失職，且就算已經善盡職責，仍然無法避免發生這樣的侵害，老闆就不需要負擔連帶賠償責任，但是如果因此造成被害人無法求償，法官則可以斟酌之後要求店家先為一部或全部的賠償。

值得注意的是，這邊所謂的「職務」，依照實務的見解，只需要客觀上有看起來像在執行職務的外觀就好，而不以確實是他的職務範圍為限。（42年台上字第1224號判例參照）這樣見解的目的，是為了要保障被害人的求償權。以本次案件為例，縱使行為人的職務只有單純介紹電腦，但由於他的行為在電腦店裡看起來就像是在執行職務，此時就是本條中的執行職務行為喔！

必須要提醒大家的事，這邊店家的賠償義務並不是終局的賠償義務。白話地說，店家在這裡雖然要負擔連帶賠償責任，但最終店家還是可以向受雇人求償的喔！（民法第188條第3項參照）

購買電腦、使用電腦不得不注意！

隨著使用電腦工作的需求增加及電子商務的普及，現代人幾乎人手一台電腦。但在購買電腦的時候，除了要確認買到的電腦有沒有硬體上的問題以外，也要記得注意電腦的序號是否相符，以免買到假貨。此外，在使用電腦時也要注意自己的電腦是否離開了自己的視線範圍，才可以避免類似的憾事發生喔！

參考資料

林山田，刑法各罪論（下），頁138-142，2006年11月，5版2修。

本文經授權轉載自法操：我的電腦被偷去轉賣，收的人會有刑事責任嗎？