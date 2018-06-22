法操》妻子欠的錢，可以找丈夫要嗎？

按照現行民法規定，夫妻在婚姻關係存續時，只有適用共同財產制的夫妻必須以共同財產清償某一方的個人債務，除此之外，債權人是無權向夫妻其中一方要求清償他方個人債務的。

圖片取自網路

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有麵店疑似因為老闆前妻的債務問題，在深夜遭人張貼討債公告。麵店老闆出面澄清表示錢都不是他借的，現已經報警處理。這樣的討債行為可能違反什麼法律規定？配偶間是否有為他方清償個人債務的義務呢？

在麵店門口張貼討債公告，有犯法嗎？

刑法第310條

意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

民法第195條第1項

不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

實務認為依照目前社會現狀，一般會認為故意賴帳不還錢的人是屬於缺乏誠信的人，且還有可能涉及其他不法情事，因而對這些人投以異樣的眼光。因此說別人欠債不還錢，屬於足以造成他人名譽貶損的行為，且私人間的債務糾紛純屬涉於私德而與公共利益無關的事（臺灣高等法院106年度上易字第1326號刑事判決意旨），所以如果單純為了追討私人間的債務，到債務人的營業場所大肆張貼要債公告，可能會成立刑法第310條第2項加重誹謗罪，且依照民法第195條第1項可能還要負擔損害賠償責任。

如果是婚姻關係存續中的配偶，有沒有義務幫另一方清償個人債務呢？

以下就現行民法規定的夫妻財產制分別討論：

一、法定財產制

依據民法第1005條規定，如果夫妻間沒有以契約訂定夫妻財產制的話，原則上就適用法定財產制。再依民法第1023條第1項規定：「夫妻各自對其債務負清償之責。」，也就是適用法定財產制的夫妻，各自對自己的債務負清償之責，丈夫不用還妻子個人的債務，妻子也沒有幫丈夫清償個人債務的義務。

二、共同財產制

依據民法第1034條規定：「夫或妻結婚前或婚姻關係存續中所負之債務，應由共同財產，並各就其特有財產負清償責任。」，所以約定適用共同財產制的夫妻就各自的債務，在共同財產加上各自特有財產的範圍內負清償責任，也就是夫或妻個別債務的債權人可以就「夫妻的共同財產加上夫或妻的特有財產」請求清償，且請求清償的順序由債權人自由決定（民法第1034條修正理由參照）。

三、分別財產制

依據民法第1046條規定：「分別財產制有關夫妻債務之清償，適用第一千零二十三條之規定。」，所以分別財產制的規定與法定財產制相同，也就是夫妻各自對其債務負清償之責，不需要清償他方的個人債務。

綜上所述，按照現行民法規定，夫妻在婚姻關係存續時，只有適用共同財產制的夫妻必須以共同財產清償某一方的個人債務，除此之外，債權人是無權向夫妻其中一方要求清償他方個人債務的。又如果是已經離婚的配偶，則沒有上述夫妻財產制規定的適用，除非債權人有其他民法上請求權，否則不得向已離婚配偶的其中一方請求清償他方的個人債務。





本文經授權轉載自法操：妻子欠的錢，可以找丈夫要嗎？