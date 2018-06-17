法操》警察杯杯要臨檢！覺得警察杯杯有違法要怎麼辦？

警方的臨檢除了帶有公權力性質，同時對人民也是一種權利的侵害。對店家過分的臨檢，可能造成店家無法經營、進而倒閉。我們並不是要一律禁止警方對公共場所臨檢，而是認為警方臨檢的方式、頻率等都應該要有更明確規範、救濟方式也要重新思考。

本案健身房現場照片 （圖片取自官網）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有同志健身房於去年9月遭警察臨檢時，詢問警察「你是不是在要錢？」，遭警方依侮辱公務員罪、妨害公務罪的現行犯逮捕，上前阻止的另一名男子也被依妨害公務罪、傷害罪等罪現行犯逮捕。經法院調查，該健身房於3年間遭警方臨檢186次，法官認為男子只是提出質疑，勸架男子也沒有拉扯警方，士林地方法院於近日判決兩人無罪。有網友表示，警方這樣的行為根本就是一種歧視。

警方可以依法到公共場所臨檢

相信大家都會在新聞中看到某某地方的警察到酒店臨檢的新聞，但有沒有想過究竟為什麼警察可以到這些地方臨檢呢？

說起臨檢，我們就不得不說說釋字第535號解釋了！這個解釋對警察在怎樣的狀況下可以進行臨檢、臨檢應該要符合怎樣的要件，都有做較詳盡的解說。根據大法官的解釋，執行場所之臨檢勤務，應限於「已發生危害」或「依客觀、合理判斷易生危害之處所、交通工具或公共場所」。也就是說，警察就算想進行場所的臨檢，也必須要是已經有危害發生、或好像很容易發生危害的地點才行。當然，同一個解釋也提到，臨檢應該符合比例原則，不能超過所必要的範圍，但究竟何為必要範圍、合理的方式，仍然必須要到法庭上才能得知。

此外，根據警察職權行使法第6條第1項規定，警察得於公共場所或合法進入之場所對同條項所規定的6種人進行身分驗證：

1.合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞

2.有事實足認其對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情

3.有事實足認為防止其本人或他人生命、身體之具體危害，有查證其身分之必要

4.滯留於有事實足認有陰謀、預備、著手實施重大犯罪或有人犯藏匿之處所

5.滯留於應有停（居）留許可之處所，而無停（居）留許可

6.行經指定公共場所、路段及管制站

因此，即便是合法的臨檢，只要對象不符合上述的狀況，也不能要求進行身分查驗。

本次的案件，根據警方紀錄店家不僅從2014年11月5起至案發當天2017年9月21日止，2年多期間共臨檢164次，甚至有1天臨檢多達2次，平均至少每周臨檢1到2次，若加上警方函覆日2018年3月5日，臨檢次數更累積達186次。根據議會質詢錄影紀錄，在2015年2月到10月間，總臨檢次數更高達65次，而每次約動用20到30員警力。然而，在這數百次的臨檢中，只有1次在顧客鎖在櫃子裡的包包裡發現毒品。這種幾乎臨檢不到違法卻動用大批警力高頻率臨檢的狀況，是否符合大法官解釋的要求？是否符比例原則？是否無端侵害顧客隱私？都值得討論。連柯P都說：「一個禮拜兩次大概就是要你關門了。」法院認為僅是合理質疑應該也算是合理。

被無端臨檢可以救濟，但似乎沒什麼用。

大家常問：如果今天被無端臨檢究竟該怎麼辦呢？老實說，答案讓人覺得十分無力。

首先，根據警察職權行使法第29條規定，當事人或利害關係人就警察依該法行使職權的方法、程序或其他侵害利益的狀況，可以在警察行使職權當下陳述理由，表示異議；如果警察認為有理由，可以當場停止；但是如果警察認為無理由，可以繼續執行，只是要將異議的理由製作紀錄交給異議人一份。同時同條也規定，如果當事人或利害關係人認為警方的職權行使是違法的，可以再提起訴願、行政訴訟救濟。

簡單地說，在該條文規範下，如果我們遇到了一個看起來好像有問題的臨檢，我們可以按照下面的順序救濟：

1.向警察陳述意見異議。

2.警察覺得有理由，停止執行；如果覺得沒理由，繼續執行，但會給你異議紀錄。

3.拿異議紀錄提訴願行政訴訟。

相信看完之後，大家就會發現這樣的程序存在著一個十分嚴重的問題：有救濟跟沒救濟一樣！

首先，你可以向警察提出異議，但在場的警察可以自己決定有沒有理由，你覺得警察都已經走到你面前了，他會說：「你說的對喔！我還是先不要臨檢好了！」這種話嗎？這樣的規範根本就是球員兼裁判，無法實質保障被臨檢人的權利。

再來，你可能會想說可以提起訴願救濟。但是想想，訴願、行政訴訟是針對「提起救濟的那次臨檢」是否違法作審查。就算法院說這次臨檢違法，警方似乎還是可以再繼續以相同模式臨檢，每次都讓你異議、每次都沒理由繼續臨檢、每次都得重新提訴願。如果能夠這樣操作，那目前的立法是否真的符合立法目的，或者變相是一種擾民也值得深思。

警察臨檢應該要節制

警方的臨檢除了帶有公權力性質，同時對人民也是一種權利的侵害。對店家過分的臨檢，可能造成店家無法經營、進而倒閉。我們並不是要一律禁止警方對公共場所臨檢，而是認為警方臨檢的方式、頻率等都應該要有更明確規範、救濟方式也要重新思考。否則警方頻繁臨檢、也會讓人民產生是否是要利用公權力逼你關門、或收受回扣的懷疑，對警察整體的名譽也會造成十分嚴重的影響啊！

本文經授權轉載自法操：警察杯杯要臨檢！覺得警察杯杯有違法要怎麼辦？