法操》警察杯杯躲在天橋上拍照！到底行不行？

之前我們已經多次提及警察執行勤務是一把雙面刃，雖然有維護公共秩序的目的，但同時也會造成部分人民權利的損害。也因此在我們賦予警察公權力的同時，也有必要對於警察的執勤方是做細緻的規範，以確保能夠在公共秩序的維護與人權保障間，找出一個平衡點。

警察取締違規 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有男子行經路口闖越紅燈，遭當時在天橋上的員警拍照舉發，男子不服提起行政訴訟。士林地方法院認為警察躲在天橋上，違反舉發的程序，判決男子免罰。

警察執勤必須符合正當法律程序

在之前的多篇文章中，我們已經多次提及警察執行勤務是一把雙面刃，雖然有維護公共秩序的目的，但同時也會造成部分人民權利的損害。也因此在我們賦予警察公權力的同時，也有必要對於警察的執勤方是做細緻的規範，以確保能夠在公共秩序的維護與人權保障間，找出一個平衡點。

有些人可能會問：「行為人違法行為在先，為何警方不能也透過違法的手段進行搜查呢？」這個問題的答案是不行，因為政府機關雖然有執行公權力的權限，但公權力的執行，必須要符合法律的規定，且究竟可以執行哪些公權力，也必須要以法律明確授權，這也就是我們所說的「依法行政」。也因此，若是執行的程序違法、或沒被授權行使公權力，都不符合「依法行政」的精神。而這樣的精神，就是為了要保障人民不被行政機關無理地處罰，試想想若是容許政府透過違法手段證明違法，這樣是否能讓人民信服呢？

警察究竟可不可以在天橋上拍闖紅燈？

回到本次的問題，法院究竟為什麼會認為警察不能在天橋上偷拍呢？根據士林地方法院判決書所示，士林地方法院的見解，其實也是奠基在「正當法律程序」上面。

究竟警察可以用什麼樣的方式取締違規？首先，行政罰法第33條規定：行政機關執行職務，必須向行為人出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。」也就是說，假設今天一個人穿著睡衣，向你表明自己是警察並準備開單，卻沒有提出任何證件時，因為已經違反了行政罰法第33條的規定，自然就可以不用理他。

同時，在內政部警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項（下稱「注意事項」）中，也有明確規範究竟哪些情況可以用「非固定式儀器」取締、應該要在哪裡取締。（註）

以本次案例來說，警察在天橋上拍照，並逕行舉發「闖紅燈」的行為到底合不合法？首先在採證儀器的部分：警察若要採用「非固定式」科學儀器採證，也就是「照相機」，適用的取締類型受到限制，但這些類型裡並不包括「闖紅燈」在內，因此光可不可以拍照取締就已經是個問題了。

退萬步言，就算警方今天可以以非固定式儀器取締闖紅燈，但是在天橋上拍照究竟合不合法呢？同樣根據注意事項第4點的規定，警察要照相採證時，應穿著制服於「明顯處所」公開執法，並將規要件完整攝入。因此，案件中的警察雖然拍了3張明顯違規的照片，但他在「天橋上」拍照，應該不屬於這邊所稱的「明顯處」，自屬違法的取締行為。

人權應與法治並重！

我們必須強調，雖然警察的取締行為違法導致本次免罰的結果，但這不代表我們可以不遵循法律的規範。法律之所以要規定警察的執行程序，是為了要避免行政機關透過侵害人民權利的方式，達成政府、或私人的目的，但這樣的規範，並不能作為人民不遵守法律的理由，也不是在鼓勵人民抱持著行政機關可能違法在先，所以我們可以隨便來的僥倖心理。因此，在我們檢討警方違法取締的同時，也應該要注意自己是否有違反相關規定才行喔！

註

根據道交條例第92條第4項規定，舉發事項的處理細則由交通部會同內政部定之，而這邊的細則就是文章中的「注意事項」。因此道交條例第7條「逕行舉發」的規定，其詳細的處理程序究竟該如何執行，仍應該要回到這個注意事項裡面來看。此論述在判決書的第106行到第152行也可以找到。





本文經授權轉載自法操：警察杯杯躲在天橋上拍照！到底行不行？