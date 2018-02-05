法操》「釣魚」是國家法律允許的陷害？

警方常以假扮嫖客、假扮毒蟲等誘捕的方式偵查犯罪，俗稱為「釣魚」。有些案件如果依循一般的偵查方式，很難得到犯罪的證據，只能透過「釣魚」讓犯罪者暴露。而這樣的方式在法律上是怎麼解釋的呢？

警方常以假扮嫖客、假扮毒蟲等誘捕的方式偵查犯罪，俗稱為「釣魚」。圖為示意圖。（資料照／民視提供）

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，一名警察假扮客人盤查桃園市一家養生館，錄下與小姐之間的對話後，試圖當作從事性交易的證據。



警方常以假扮嫖客、假扮毒蟲等誘捕的方式偵查犯罪，俗稱為「釣魚」。有些案件如果依循一般的偵查方式，很難得到犯罪的證據，只能透過「釣魚」讓犯罪者暴露。這樣的方式在法律上是怎麼解釋的呢？



是陷害？還是依法偵辦？



警察職權行使法第3條第3項明定禁止違法的誘捕偵查。廣義而言，「誘捕偵查」，分作『提供機會型』的誘捕偵查及『創造犯意型』的誘捕偵查。



『提供機會型』的誘捕偵查是指，當行為人已經犯罪或者有犯罪的念頭，偵查機關得到消息後，為了取得證據，以設計引誘的方式，提供機會使行為人暴露犯罪事證，行為人著手實行犯罪行為時，就可以進行逮捕、偵查。也就是俗稱的釣魚偵查。



當警調機關面對重大危害社會治安，又難以偵查的案件；或者針對特殊而且重大的犯罪（例如販賣毒品、組織犯罪、販賣人口、性交易等案件即為典型案例）；或者誘捕偵查是最後手段，而且有明確的偵查結果值得期待；或者誘捕偵查的目標具體確定，有充分明顯的犯罪嫌疑，即使運用誘捕偵查的手段蒐集犯罪證據，如果合乎法律規範的目的，並且不違背行為人的自由意志（即警方沒有施用強暴、脅迫之手段），不違反憲法基本權的保障，又不違反比例原則，仍然屬於偵查權的正當行使。



但是如果行為人原本沒有犯罪的意思，單純因為偵查機關的設計才萌生犯意，進而著手實行犯罪，並遭到逮捕的情況，就是違法的『創造犯意型』的誘捕偵查，也就是陷害教唆。這樣的手段違反憲法對於基本人權的保障，並且逾越偵查犯罪的必要程度，對於公共利益的維護並沒有意義，欠缺正當性。



從判決書中可以看出，在這起案件中，法院並未就警察的偵查方式表示意見，可見法院認定本件警察辦案方式應屬上述合法的『釣魚偵查」，所以以此偵查所得的錄音等證據並未排除。但最後因為從錄音內容中無法斷定有提供性交易，所以在罪證不足的情況下判決被告無罪。



警察？教唆犯？



「誘捕偵查」所牽涉的議題，包含程序及實體兩方面。



在刑事訴訟程序上，對於創造犯意型的違法誘捕偵查，法庭實務上採取「排除有關證據」的法律效果。也就是說，違反法定程序所取得的證據資料，不具有證據能力。相反的，提供機會型的誘捕偵查屬於偵查犯罪技巧，以這樣的方式蒐集的證據資料，原則上有證據能力。



實體上，如果認為屬於陷害教唆，實施偵查的警員有構成教唆犯的可能。



應儘速立法規範



《法操》認為，誘捕偵查侵害人民權益甚鉅，但某種程度上似乎又是現行不可或缺的偵查方式。如此高爭議性的偵查手段，卻僅停留在實務見解以及學說討論，現行規範仍稍嫌不足，期待立法者能將何種犯罪可以適用誘捕偵查，並將實務見解儘速立法明文規定。警察行使職權才能有所依循，人民的權益也能實際獲得保障！

國家在偵查犯罪的同時，應須遵守法律的規範。代表正義的一方的檢警機關，即使面對棘手的案件，也必須堅守底線，用合法的方式將犯罪攤在陽光下。





本文經授權轉載自法操 釣魚是國家法律允許的陷害？