一路向南》從菲律賓看台灣

攤開國際評比數據，台灣總還能保持在前段班，台灣在媒體的形塑下卻感覺沒什麼希望，或許我們仍有許多問題需要面對，需要找到明確的方向，但撇開這些，台灣在國際上的表現一點都不差。我們或許人口不多，我們的土地狹小，甚至天然資源貧瘠。但這些都比不上自信與土地的認同感的缺乏。如果覺得台灣少了機會，那麼就趁著年輕，勇敢走出去闖一闖，認識外面的世界，也證明自己的實力。

王修駿／愛思教育創辦人、菲律賓台灣工商總會秘書長

瑞士洛桑管理學院發布的最新國家競爭力排名報告中，台灣在63個國家中總體排名為第17，較去年退步3名。亞太地區排名也退步1名，居第4位，次於香港、新加坡與中國大陸。至於菲律賓則是從第42名，下跌9個名次來到51名，整個亞太地區則是排名第13名，只贏蒙古。

菲律賓在四大指標，二十個評分項目比較下，只有兩個部分贏過台灣，分別是內需經濟及勞動力市場，而在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」上，台灣幾乎可以說是完爆菲律賓。儘管競爭力差距如此巨大，但菲律賓目前經濟成長表現亮眼，近三年分別為5.8%、6.8%、6.7%。杜特蒂的施政口號”Build, Build, Build”就是期望透過強大的基礎建設投資及一系列的稅法修正案，短期目標是希望能在2022年任期結束前，協助600萬的菲國民眾脫貧，將國民所得從現在的3,500美元提升到5,000美元，進入中高收入的國家；長期目標則是於2040年以前消除貧窮人口，將國民所得提升至11,000美元的高等收入國家。

2018世界競爭力報告，台灣排名第十七名，菲律賓排名第五十名。（資料來源：IMD）

菲律賓真的有那麼好嗎？

經濟上，杜特蒂政府大手筆投資基礎建設，75項指標專案中包含6個機場、9條鐵路、3個交通轉運站、32條公路與橋樑以及4個港口，總預算經費約為 1,700億美金，預期能帶來170萬個工作機會。

外交上，菲國頻頻與鄰近國家示好，除邀請韓國、日本、俄羅斯、中國投資菲律賓的基礎建設外，稅改修正案讓年所得低於5,000 美元的受薪階級（約佔83%的勞動者）不需繳納所得稅。政府這些積極的作為的確讓整個馬尼拉都會區一片欣欣向榮，大樓工程比比皆是。然而，建設來自大量舉債、印製鈔票也使得今年的通貨膨脹率創下五年來的新高來到 4.6%，油價上升、大米價格也創下三年來新高，燃料稅、含糖飲料稅等皆是，這使得菲國每戶生活開支上升；匯率方面，菲幣持續貶值，美元兌換披索為 1: 52.35。

從這一系列數字來看，除了通貨膨脹令人擔憂之外，我認為菲幣的貶值對於菲律賓的成長是有幫助的。

第一、菲律賓本來就是觀光大國，菲幣貶值有助於吸引觀光客。 第二、菲律賓目前約有1,000萬個海外工作勞工，每年匯回菲律賓將近300億美金，這些賺外匯的海外工作者的收入也提高。 第三、菲律賓目前最大的產業為BPO （電話客服中心），整個產業貢獻相當於人力貿易出口值，菲幣貶值對於公司來說收入則是提高。

2018年五月份，菲律賓通貨膨漲比率創下近幾年來的新高！（資料來源：rappler.com）

官方數字上有這麼多利多，那麼實際上的生活感受呢？

確實，這三年來菲律賓經濟成長「報告」很亮眼，除了食物和飲料的價格變高（一份小份大麥克餐從142披索漲到170披索）外，交通花費、電話費率等生活開銷並無太大波動。但是對於大部分的受薪階級來說，收入並沒有增加，不是經濟果實受益的主要族群。首都區如此，更別提外省和鄉下地區了。

另一部分比較有感的則是匯率波動，一年前台幣兌菲幣大概是1 : 1.5，最近漲到近1.8。與去年相比，投資房地產相當於打了85折，對於一般菲律賓的老百姓來說，生活仍不寬裕。政府工作一樣低效率、路上警察一樣收小費、網路還是一樣慢、交通則因為公共建設，塞車的情形更為嚴重，再加上因為中國與菲律賓的關係改善，來自中國的海外投資客的熱錢湧入，精華區的房價炒到不可思議的地步，市區房租也因博彩業的發展，年年喊漲。對於菲律賓人來說，在馬尼拉市區買房根本連想都不敢想。

菲律賓的貧富差距無法想像，大樓林立的市中心，過幾個街區就是貧民窟。根據世界銀行2015年資料，菲律賓有21.6%的人活在貧窮線以下。（作者提供）

那麼台灣呢？

一個世界競爭力排名50名的國家，看似發展目標及方向明確。我們擁有那麼多的優勢、競爭力排名表現也還算水準之上，但發展的未來在哪裡？國家領導人要把台灣帶往什麼樣的路上？老實說，現在還看不到。台灣的貿易實力、網路科技發展、醫療技術、教育質量、農業發展都遠遠超過菲律賓，做為海島國家，在全球化的時代，台灣更需要走出去競爭。菲律賓是韓國人著力很深的地方，宿霧語言學校，幾乎都由韓國人持有，近年來發展的 Clark City，也快被韓國人佔領。在首都區內的 Ortigas, Malate到處是韓國人的蹤跡。走在街上或是進餐館吃飯，菲律賓人總是第一個問，你是不是韓國人？菲律賓的年輕人已棄 Hip-Hop 改學K-Pop。這種經濟和文化上的交流，台灣需要學習。除了政府在政策上協助海外的台商企業外，我們還需要更多台灣年輕人願意走出去，在別人的國家找到舞台發光發熱。

來自台灣的年輕人商務考察團。 台灣其實並不差！（作者提供）

旅居菲律賓這幾年，接待過許多台灣來的朋友，不管是官員、商人還是學生，回到台灣後，才知道自己國家的好。攤開國際評比數據，台灣總還能保持在前段班，台灣在媒體的形塑下卻感覺沒什麼希望，或許我們仍有許多問題需要面對，需要找到明確的方向，但撇開這些，台灣在國際上的表現一點都不差。我們或許人口不多，我們的土地狹小，甚至天然資源貧瘠。但這些都比不上自信與土地的認同感的缺乏。

如果覺得台灣少了機會，那麼就趁著年輕，勇敢走出去闖一闖，認識外面的世界，也證明自己的實力。