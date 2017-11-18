一路向南》新南向免簽奏效？菲律賓人再次瘋台灣

菲律賓人認為，若和新加坡旅遊網站相比，台灣的英文旅遊資訊還是有很大的進步空間。這些缺點，不會直接影響菲人對來台灣的好感度，但若有更詳盡的旅遊資訊，必定會讓旅客旅行上更加方便。菲律賓在地理位置上，可以說是除了日本、韓國之外，最近的鄰居，台灣更要在此時把握優勢，好好宣傳台灣，無論在旅遊景點或文化軟實力，都是還有加強的空間。

李宗憲／印尼電視台記者

那些年，流星花園爆紅時代

「就怕我自己會愛上你，不敢讓自己靠得太近…」

菲律賓朋友在餐桌上，唱著庾澄慶的《情非得已》，《流星花園》經典的主題曲。字句發音清楚、其他朋友也跟著附和唱了多首F4的歌，有些連我都沒聽過。

那是16年前，流行花園紅遍東南亞的時代，朋友敘述，當年每天都會和同學討論劇情。至今，還記得《流星花園》是每天下午5:30播出，5點才放學的他們，一下課就飛奔回家守在電視機前，看杉菜和道明寺青春校園愛情故事，深怕若錯過播出，隔天就無法加入討論行列，因為就連老師也會在課堂上討論劇情。

對《流星花園》著迷的程度，是有些家長，甚至將孩子取名為Dao Ming Su（道明寺）或Zan Chai（杉菜）。16年後的今天，韓國的K-POP早已取代台灣偶像劇，《流星花園》已成為一代人的回憶。但這個世代，正是年紀落在25歲上下的年輕人，過去十幾年，菲律賓經濟成長雖然緩慢，但持續向上，因此中產階級占比，大幅增加，根據瑞穗證券研究報告指出，2030年，菲律賓中產階級人數將超過50%，消費力也是在東協居冠。

《流星花園》是菲律賓一代人的回憶。但這個世代，正是年紀落在25歲上下的年輕人。（圖：網路）

這些年輕人的爸媽，幾乎都在海外工作，因此大幅改善了經濟狀況，以我身旁的朋友為例，他們逐漸能負擔鄰國的海外旅行，根據Agoda網站今年十月公布的調查顯示，菲律賓人雖然熱衷於國內旅行，最熱愛的旅遊地點，前十名中，有八個是國內景點，不過還是有兩個海外地區入選，分別是第五名的香港，和排名第七的新加坡。

香港及新加坡是菲人海外旅遊首選

擔任電視台記者的菲律賓朋友分析，最大原因就是香港及新加坡早就給予菲律賓免簽證優惠，而香港「迪士尼樂園」一直是菲律賓人的首選，受到西方文化影響極大的菲律賓人而言，到「迪士尼樂園」一遊，是兒時夢想，而比起日本的迪士尼樂園，無論票價或飛行距離，香港都略勝一籌。至於新加坡，則因為機票常有促銷，且飛行時間短，而且還有「環球影城」，所以深受菲律賓人的喜愛。另外，菲人對新加坡這個以高科技國家又有種嚮往，因此想拜訪新加坡，看看有秩序的繁華國家，若曾到新加坡，似乎還是個挺值得炫耀的事。

至於台灣呢？從馬尼拉到台北的飛行時間只要短短兩個小時，從地理位置來看，台灣具有相當優勢，且廉價航空「菲律賓宿霧太平洋」早在2007年就已開啟台北與馬尼拉航線，甚至一度有飛高雄的航班，而現在包括菲航、華航、長榮、亞航每天都至少有一班馬尼拉和台北往返航班，菲律賓宿霧太平洋則一周有五班台北往返馬尼拉航班，為何台灣遲遲不是菲人首選？

先回到文章一開始提到的，那個流行花園當紅的時代，大約是2001年時，「台灣」成了家喻戶曉的名詞，不過絕不會是旅行目的地，首先是簽證問題，當年要申請台灣簽證，不僅要求銀行存摺影本的財力證明，還要出生、工作證明等等，並不容易，接著是還有簽證費用，約是台幣一千多元，對於當年的菲國的經濟實力，大部分的人負擔不起。比起免簽證的香港或新加坡，當然少了很多誘因。

另外，當年台灣的觀光在國際上也不是太出名，台灣的旅遊資訊不多，再說，流星花園當年可以說是意外走紅，戲劇並非有計畫性地為了推展觀光而拍攝，例如配合景點入境等，所以無論當年F4和大S再怎麼紅，還是無法吸引菲人到台灣旅遊。

到「迪士尼樂園」一遊，是兒時夢想，而比起日本的迪士尼樂園，無論票價或飛行距離，香港都略勝一籌。（Travel Mall PH）

台灣躍升為菲人熱門旅遊地

16年後的今天，台灣終於再次成為焦點，這次不是偶像劇，而是成了旅遊目的地，幾個月前，外交部宣布給予菲律賓免簽證措施時，就在當地媒體廣泛討論，並且在社交網路成為討論焦點，直到確定11月給予免簽後，主流媒體更是大篇幅報導，還推出介紹台灣的專題節目，漸漸地，越來越多菲律賓朋友，問我台灣哪裡好玩，哪裡好吃。

事實上，去年九月一日，台灣放寬東協國家國民簽證措施，菲律賓人若持有美國、加拿大、日本等居留證或簽證，就能享有入台免簽。朋友說，大約從去年開始，臉書和Istagram上開始佈滿台灣美食及旅遊景點的照片。特別是九份老街天燈、台北象山更成了必訪景點。

根據旅行商業同業公會全國聯合會的調查，2015年菲人來台旅客達到13萬9千人次，隔年成長到17萬，而今年的一月到八月，就已經超越去年一整年來台人數，達到18萬1千萬人次，公會預計今年可望突破30萬人次。

「到台灣玩」成了趨勢，光是十一月，就有三個我在不同階段認識的菲律賓朋友，要和家人朋友到台灣旅行，不過，一些抱怨也接踵而來，曾有朋友說，阿里山民宿網站的排版紊亂，有些英文資訊雜亂，有很多民宿地點是在嘉義市，但卻稱為阿里山民宿。他們說，若和新加坡旅遊網站相比，台灣的英文旅遊資訊還是有很大的進步空間。

外交部宣布給予菲律賓免簽證措施時，就在當地媒體廣泛討論，並且在社交網路成為討論焦點，直到確定11月給予免簽後，主流媒體更是大篇幅報導，還推出介紹台灣的專題節目。（Joys of Asia）

這些缺點，當然不會直接影響菲人對來台灣的好感度，但若有更詳盡的旅遊資訊，必定會讓旅客旅行上更加方便。菲律賓在地理位置上，可以說是除了日本、韓國之外，最近的鄰居，台灣更要在此時把握優勢，好好宣傳台灣，無論在旅遊景點或文化軟實力，都是還有加強的空間。

記得九月底，菲律賓總統杜特蒂曾在公開活動大罵台灣是毒品大國，指控進口至菲律賓的毒品，大多數都是由竹聯幫所操弄，這一罵其實對台灣形象重重傷害，雖然大部分的知識份子不把杜特蒂的話當一回事，但還是有許多死忠的杜特蒂支持者，相信他所說的話。我國當時立刻要求菲國政府給出實質數據，而菲律賓總統府發言人則緩頰說，杜特蒂沒未責怪台灣政府，不過好巧不巧，就在幾天前的11月6日，菲律賓緝毒署就在馬尼拉南部的一個女子監獄，逮捕持有臺灣護照的姚玉麗和王玉鳳母女，還查獲超過2公斤重的安非他命，相當諷刺。

另外，對於台灣與中國的差別，大部分的菲律賓人雖然有所概念，但其實就算高知識分子，也常常誤以為台灣就像香港一樣，一國兩制，當他們得知我國的政治、媒體是獨立運作時，都非常驚訝。

我想，這是個將台灣推向菲國民眾的最好時機，無論是觀光、文化、甚至內在的民主價值等，這股哈台風勢必會隨著免簽措施上路，而維持一段時間，面對中國持續限縮陸客，消費力逐漸攀升的菲律賓旅客，或許能一步步補足流失的觀光收入，並讓台灣往觀光大國前進。