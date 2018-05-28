政治的日常》「維持現狀」的華盛頓體制：高橋是清內閣

高橋是清是「波瀾萬丈」之人，他對於權力看得很淡，很多人以禪宗意象的「達摩首相」為他的暱稱。當首相對高橋來說只是個偶然，他真的有興趣的事情只有財政。

李拓梓

凡爾賽和約簽署後，，世界的和平看似大致底定了下來。但世界局勢仍然潛藏著很大的危機。高額的賠償超過了戰敗國的負荷、保護主義的興起讓經濟危機蠢蠢欲動，「國際聯盟」雖然成立了，但是主導的新興強權美國卻沒有加入，以致於「國際聯盟」無法成為各國多邊協商的舞台，雙邊協定依然是當時國際局勢的主流。

1917年，日本外務大臣石井菊次郎和美國國務卿藍辛（Robert Lansing）簽下協定，確保中國門戶開放，美日同享均等權利，但美國承認日本因為地理因素，在中國擁有部分特權。日本滿心以為這樣的協定，確保了日方在滿蒙的特殊利益。也因為這個協定再加上早先的「英日同盟」，讓日本在凡爾賽會議當中順利繼承了德國在中國的勢力。

但「凡爾賽體制」畢竟是以歐洲為中心的和約，對於亞洲地區的著墨不多。當列強再一次把眼光移向亞洲時，便需要再針對亞洲區域的均衡作出協調。成為列強領袖的美國，因為本身並未參與國際聯盟，因此主動要求召開華盛頓會議，針對太平洋地區勢力範圍、各國海軍軍備，以及中國問題做出更細緻的討論。

華盛頓會議在備受愛戴的「平民首相」原敬被刺殺後一週召開，倉促接任的首相是原敬內閣的大藏大臣高橋是清。高橋的專長是財政。從第一次山本權兵衛內閣開始，他曾經七次擔任大藏大臣，可以說是松方正義過世之後，日本財政的領導者。由於高橋內閣是原敬被刺之後倉促成立，因此同為「政友會」組成的高橋內閣，留任了大多數的原敬內閣閣員。

原敬被刺殺後，倉促接任的首相是原敬內閣的大藏大臣高橋是清。（維基共享）

高橋是清的人生可以說是「波瀾萬丈」，他出身仙台藩的下級武士之子，十一歲到橫濱學英文，十三歲時在橫濱外國人活動的「異人館」當服務生，用相當有限的英文求生，也因此進步頗多。十四歲時他得到千載難逢的機會，獲得藩裡的支持，到美國留學。

不過在西岸的奧克蘭，高橋因為遇人不淑，被當作奴隸對待，一面讀書一邊當人家的僕人，日子過得不是很好。直到明治維新後，才經過希求懂英語人才若渴的日本領事館協助，回到日本，那時候高橋十六歲。

他回到日本之後，在「開成學校」擔任英語教師，由於年輕氣盛、經歷豐富，而且學校的待遇還算不錯，因此高橋很多時間都流連花街，後來索性辭去教職，在餐廳彈三味線過日子。高橋這樣不受拘束的人生並不久，因為大家都知道他英語好，很快又拿到其他學校的聘書，最後進入東京大學預備學校擔任英文老師。看過《坂上之雲》的人應該都有印象，高橋當過正岡子規和秋山真之的英文老師，就是在這個時候。

高橋是清一上台，就面臨「華盛頓會議」的挑戰，他把這項重責大任交給續任的原敬內閣外相內田康哉。內田一向主張要好好跟被認為是下一個強權的美國，維持友善關係，因此這場由美國人主導的會議，內田再三強調了「國際合作」的重要性，並強調這個方針跟帝國利益一致。

為了讓談判順利，高橋內閣派出了特命全權大臣，當時的駐美大使幣原重喜郎、海軍大將加藤友三郎，以及末代將軍慶喜的兒子，貴族院議長德川家達出席，務必要再合作方針下，建立太平洋區域的新秩序。

會議進行得相當順利，日英美法四國，首先簽訂了「四國條約」，確保太平洋地區島嶼所述必須「維持現狀」。同時以此為理由，中止了有攻守同盟約定的「英日同盟」。

華盛頓會議中，日英美法四國，首先簽訂了「四國條約」，確保太平洋地區島嶼所述必須「維持現狀」。同時以此為理由，中止了有攻守同盟約定的「英日同盟」。（圖：網路）

接下來，為了符合「戰後」的情勢，加上戰爭所造成各國無力負擔軍備競賽，因此達成了美英日海軍總噸位「五：五：三」的裁軍共識。這個裁軍會議是「華盛頓會議」的重頭戲，也是高橋必須派出和日俄戰爭英雄東鄉平八郎、山本權兵衛並列海軍領袖人物的海相加藤友三郎出席的原因。高橋很清楚，軍方的事情只有軍方搞得定，加藤友三郎明白世界局勢在變，也知道連續多年征戰，政府財政已經油盡燈枯，裁軍確實有其必要。高橋當時並不知道，這次裁軍在軍人心中留下的印象，埋下了他多年後在「二二六事件」中被刺殺的原因。

華盛頓會議還確認了一件事，就是除了美、日、英、法、義五個主要國家外，荷蘭、葡萄牙、比利時和中國也談成了「九國公約」，公約再一次確認了殖民主義的晚近者美國，對中國問題積極倡議的「門戶開放政策」。

由於條約確保了中國的主權獨立和領土完整，日本滿心以為已經擁有的滿蒙特權，正式遭到列強否定。同時，在中國方面的堅持下，日方最終答應撤出山東、正式放棄「二十一條」對整個中國的主張。沒有簽署凡爾賽和約的中國，終於在華盛頓會議上對日本扳回一城。無論是凡爾賽體制、石井藍辛協定，還有英日同盟，現在都結束了。

在談判上，日本在華盛頓會議中可以說是全盤皆輸，高橋的領導也受到了挑戰。內閣當中被認為最有機會繼任的內相床次竹二郎認為，高橋在外交上過於軟弱，內政也拿不出什麼新招，尤其後來東京工業學校等五校升格大學的事，引起政友會內部嚴重衝突，再加上執政團隊內部針對財政、社會秩序、共產黨的處置態度，都有不同意見，「政友會」內部爭執甚至到床次決定要脫黨行動。

床次竹二郎。（維基共享）

高橋是清是「波瀾萬丈」之人，他對於權力看得很淡，很多人以禪宗意象的「達摩首相」為他的暱稱。當首相對高橋來說只是個偶然，他真的有興趣的事情只有財政。既然政友會內不限於紛亂，於是高橋便以閣議不統一為理由，辭去了內閣總理大臣的職務。只是接下總理任務的，並不是造反的床次，而是心心念念於要完成裁軍任務的海軍大臣加藤友三郎。

這下原敬好不容易建立起來的政黨內閣體制，又因為「政友會」內部的紛亂而回到軍人組閣的年代。至於壓垮高橋的最後一根稻草床次本人，在這次內閣改組中甚至沒有被列入候選名單當中。床次一生都是內閣當中的實力者，但永遠都是呼聲最高卻沒當上首相的「萬年首相候補」，反而是無心權力的高橋，後來又在政友會再次復出的時代裡，當了好幾屆內閣的大藏大臣，直到1936年的「二二六事件」被刺殺為止。