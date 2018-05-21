政治的日常》內政和外交自相矛盾的原敬內閣 （下）

「三一運動」對原敬本人確實造成了衝擊，他決定改變長期以來相當高壓的日本殖民方針，廢除「武官總督制」是優先考慮的方向。原敬向來是一個妥協主義者，他沒有真的把武官換掉，但讓相對陸軍來說，比較開明的海軍大將齋藤實出任總督，全力培養朝鮮的親日階層，並在任官、貿易、教育上，都給朝鮮人比過去較好的待遇，改變過去的「武斷政治」為「文化政治」。這個廢除「武官總督制」的期待，倒是在治理相對容易的台灣落實了。

李拓梓

續上篇

儘管在內政上採取比較自由開放的態度，原敬政權還是有一個深層矛盾，就是在帝國跟民主主義之間，日本該何去何從？

在原敬內閣任內，最重要的國際事務就是巴黎和會的召開。日本派駐和會的全權代表，是原敬的恩人西園寺公望。他也是主導和會的法國總理克里蒙梭的好朋友。和會除了處理歐洲問題外，原先大家不是很在意的亞洲問題，也引發了重大爭執。儘管不是主要參戰國，但中國和日本兩國，為了山東問題在爭執不休。在和會之前，日本已經向中國提出「二十一條要求」，日本方面顯然認為中國已經接受日本在山東的特權，因此要求把條文的部分內容拿上和會處理。

中國則好不容易有機會在國際場合要求列強伸張正義，自然抵死不承認二十一條。中國和會代表顧維鈞在和會上剴切陳辭，要求日本撤出山東，並且提出恢復中國主權完整的要求，嚴正駁斥當初被迫簽下的二十一條。可是由於中國是弱國，提出的要求雖然理想，但跟列強的世界並不相容，因此並不十分接納中國的要求。但列強從顧維鈞的指控中，明確感受到日本對中國的二十一條要求確實稍嫌過份，甚且可能侵害列強在中國的均等機會，尤其是滿蒙利益的部分，和會上諸國都暗示日方要知所進退。

在巴黎和會之前，日本已經向中國提出「二十一條要求」，日本方面顯然認為中國已經接受日本在山東的特權，因此要求把條文的部分內容拿上和會處理。（圖：網路）

當時的美國總統威爾遜，過去是普林斯頓大學校長，具有濃厚的理想主義色彩。他主張的「民族自決」，後來引發了亞洲社會很大的衝擊。不僅僅是中國民族主義抬頭，朝鮮獨立運動，甚至後來日本一手主導的滿洲國，其實都是威爾遜自決主張下的產物，儘管這些民族主義興起的原因各異，也不一定言之成理。

巴黎和會中列強對山東問題的裁決，引起了中國社會極大的不滿。「五四運動」隨之興起，學生不僅抗爭，還燒毀親日官員的官邸。除了民族主義的反日、反霸權訴求，年輕學生對中國自身民主、科學的現代化要求期待，也帶給中國政治極大的震撼，為中國近代史劃下轉捩點。由於國內的壓力，中國代表顧維鈞最終並沒有簽署要求中國在山東問題上退讓的《凡爾賽和約》，讓和約少了中國的角色，也為日後中日衝突埋下伏筆。

就在原敬為了和會傷腦筋的同時，朝鮮也爆發了追求獨立的「三一運動」。事件肇因於退位的高宗皇帝突然死亡，外界四處謠傳是因為日本人毒殺。此事引起韓國人非常大的不滿，三月一號，學生在京城宣讀「獨立宣言書」，正式宣佈朝鮮獨立，引起日本軍警的逮捕行動。但朝鮮人想獨立的心願太強，三月二日後，事件開始向全國擴散，到五月為止，總計高達兩百萬人次參與反日示威，為了穩固統治，日本決定派兵鎮壓。

日本的鎮壓手段極為殘忍，事後統計，朝鮮人死亡七千五百零九人，傷者一萬五千八百四十九人，被逮捕者四萬六千三百零六人。這些數據，也讓受到「三一運動」刺激，在上海組成流亡政府的李承晚注意，並將此事拿到巴黎和會上，對日本提出嚴厲的控訴。儘管在現實上，指控日本的效果有限，但國際輿論同情朝鮮人，卻也讓一向主張自由民主的原敬政權臉上無光。

三月一號，學生在京城宣讀「獨立宣言書」，正式宣佈朝鮮獨立，引起日本軍警的逮捕行動。但朝鮮人想獨立的心願太強，三月二日後，事件開始向全國擴散，到五月為止，總計高達兩百萬人次參與反日示威，為了穩固統治，日本決定派兵鎮壓。（圖：網路）

不過，在日本國內，日朝之間的民族衝突其實很劇烈，日本人並不喜歡朝鮮人，媒體多用「鮮人」這樣的蔑視字，認為朝鮮人是「劣等民」，把「三一運動」講述成「暴動」，因此「三一運動」對原敬內閣的政治基礎，並沒有造成很大的衝擊。

只是「三一運動」對原敬本人確實造成了衝擊，他決定改變長期以來相當高壓的日本殖民方針，廢除「武官總督制」是優先考慮的方向。原敬向來是一個妥協主義者，他沒有真的把武官換掉，但讓相對陸軍來說，比較開明的海軍大將齋藤實出任總督，全力培養朝鮮的親日階層，並在任官、貿易、教育上，都給朝鮮人比過去較好的待遇，改變過去的「武斷政治」為「文化政治」。

這個廢除「武官總督制」的期待，倒是在治理相對容易的台灣落實了。

1919年，第八任台灣總督田健治郎就是一位出身遞信省的文官，他任內推動「內地延長主義」，把殖民地看作內地的延伸，一定程度減少了過去武官總督嚴厲的習氣，讓台灣也跟著短暫感染了「大正民主」的氣氛。

1920年底，皇太子妃候選人九彌宮家因為被懷疑有眼盲疾病，引起西園寺公望、山縣有朋等元老干預，山縣有朋希望解除婚約，卻遭到皇室拒絕。當時左派之外，也相當活躍的國粹主義者對山縣有朋感到不滿，也不欣賞原敬事事妥協的作風，對原敬政權有很多批判，外界也開始傳出有右翼份子想要暗殺首相的風聞。

第八任台灣總督田健治郎。（維基共享）

同時，連續多起高官賄賂事件，也讓原敬政權受到很大的輿論壓力。尤其是滿鐵副社長以超過市場的價格購買煤礦、船隻，並以此為條件要求廠商向「政友會」捐款，引起輿論對政友會的反感。不久之後，又爆發了十七位東京市議員涉入包庇明治神宮參道偷工減料。不僅是「政友會」涉案，後來連反對黨「憲政會」總裁加藤高明也捲入賄款疑雲，讓民眾對當下政治的貪腐氣氛感到極端不滿。

1921年十一月，原敬首相準備前往近畿開會，在東京車站丸之內南口一帶，遭到十九歲的右翼青年中岡洋一持短刀刺殺。短刀刺入原敬的右胸，原敬隨即失去意識，成為日本第一個在任內被刺殺的總理大臣。中岡受審時，表示他刺殺原敬，是因為深感原敬違背人民的期待，只在意政黨利益，卻忘了國家利益。

1921年十一月，原敬在東京車站丸之內南口一帶，遭到十九歲的右翼青年中岡洋一持短刀刺殺。（維基共享）

中岡到底是自發行動，還是背後有利益集團指使，並沒有被追查出來。不過中岡的指控，原敬本人想必不可能接受。他一定會覺得，比起揮刀刺殺首相成為烈士，在綁手綁腳的泥沼中匍匐前進的執政，要難上幾百倍。因此他的苦和忍，像中岡這種莽撞覺青，怎麼可能會懂。

原敬是一位嚴謹的人，他有撰寫日記的習慣。這些日記，也成為後世史家理解明治、大正歷史的重要參考資料。原敬在死前，曾經在日記上留下遺言，說他死後不接受爵位、勳表，也因此留下了「平民宰相」、「無爵宰相」的美名。

原敬有撰寫日記的習慣。這些日記，也成為後世史家理解明治、大正歷史的重要參考資料。（日本國立國會圖書館）