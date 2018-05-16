政治的日常》內政和外交自相矛盾的原敬內閣 （上）

米騷動之時，原敬感受到組閣的機會到了。於是在政治上做出了選擇，在米騷動最激烈的時候，他身為國會領袖，沒有帶領政黨出來和寺內正毅唱反調，反而回到故鄉盛岡去。原敬回到故鄉當然不是只為了吃蕎麥麵，他顯然是已經知悉米騷動造成的失控，必然會被鎮壓，如果此時明哲保身，調整他和宮內、內閣、元老的關係，接下來必然有機會輪到他組閣。

李拓梓

1918年的「米騷動」導致被輿論恥笑為「非立憲內閣」的寺內正毅下台後，元老們本來想要再一次敦請西園寺公望組閣，但被西園寺拒絕。說話舉足輕重的西園寺公望，表達了希望能夠讓年輕一輩出來擔當政權的期待，於是長期襄助西園寺的「政友會」總裁原敬，便雀屏中選。

原敬是第一個出身平民的首相，他雖是武士出身，但出身的「南部藩」（現在岩手縣盛岡一帶）在幕末時代，是明治政府的反對方「奧羽越同盟」的一員，也就是擁幕的「朝敵」那一方。原敬的執政，算是明治政府第一次有出身「朝敵」，未曾在維新當中有任何功績因緣者出任首相，在當時引起非常大的話題。

維新的時候，原敬年紀還小，但家道中落是事實。教育的過程，他都是靠自己苦學，先考進司法省學校，畢業之後成為報社記者，因為文筆犀利、能力極佳，一路當上《大東日報》的主筆，後來又加入外務省，成為官僚的一員。

原敬幼年家道中落，教育的過程，他都是靠自己苦學，先考進司法省學校，畢業之後成為報社記者。（http://harakeijiten.la.coocan.jp/）

無論當記者，或者當官僚，原敬的表現都很出色，短短幾年，他就在外務省當上次官，甚至出任朝鮮全權公使。然而，他卻在這個官僚生涯的高峰點決定辭職，轉任《大阪每日新聞社》的總編輯、社長。在他的領導下，《大阪每日新聞》業務蒸蒸日上，和《大阪朝日》成為關西媒體雙雄，極具影響力。換跑道到新聞界這段時間，他也充分發揮官場時累積的人脈，和關西的財界有很深的來往。

更令人驚訝的，是他在帶領每日新聞攀上高峰後，又帶著聲望和社會資本重回政界，成為伊藤博文成立的「政友會」幹事長，出任第四次伊藤博文內閣的遞信大臣，並且在參選故鄉盛岡的眾議員選舉當中八連霸，成為西園寺公望、山本權兵衛內閣的要角。

原敬在政壇的大恩人是西園寺公望，西園寺出身名士，不很管事，大大小小的事情，幾乎都是擔任內相、掌握政友會機器的原敬在襄助。但對政治參與深，自然也很容易捲進高層糾紛。由於當時的元老山縣有朋對政黨政治感冒，也不喜歡西園寺、原敬對於左派、自由派比較寬容的態度，原敬在政壇的浮沈，也因此跟西園寺公望緊密相連。

米騷動之時，原敬感受到組閣的機會到了。於是在政治上做出了選擇，在米騷動最激烈的時候，他身為國會領袖，沒有帶領政黨出來和寺內正毅唱反調，反而回到故鄉盛岡去。盛岡是蕎麥麵的重要產地，據說當地流行的小小碗「木碗蕎麥麵」，就是原敬的最愛。不過原敬回到故鄉當然不是只為了吃蕎麥麵，他顯然是已經知悉米騷動造成的失控，必然會被鎮壓，如果此時明哲保身，調整他和宮內、內閣、元老的關係，接下來必然有機會輪到他組閣。

盛岡是蕎麥麵的重要產地，圖為當地流行的小碗「木碗蕎麥麵」。（tw.jal.co.jp）

1918年9月27日，原敬奉詔進宮，得到組閣的指示。他決定組成一個除了陸相、海相、外相三個職務之外，完全由政友會組成的內閣。這個決定當然引起山縣有朋的反彈，但原敬不為所動。他認為，政黨政治代表著責任，如果三百八十一席當中掌握兩百五十席的多數還不能完全執政、完全負責，還要屈就於官僚的壓力，那眾所期盼改革怎麼可能成功？也由於山縣之前力推的「舉國一致內閣」寺內正毅很不受歡迎，山縣最後只能向被輿論稱為「平民宰相」的原敬屈服。

原敬內閣在內政上推動四項重大改革，分別是大量增設中、高等學校的「教育設施擴充」；以鐵道院升格鐵道省為中心、輔以大量公路建設推動的「交通機關整備」；以都市計畫為核心，推動「產業和通商貿易振興」；還有為了拉攏海陸軍，實現長期以來軍隊期待增兵案的「國防充實」四大政綱。

同時，為了平息米騷動以來的民怨，他也修改選舉辦法，把選舉資格從納稅十元的男性，降到納稅三元的男性皆可投票，讓投票人數從一百四十三萬增加到兩百八十六萬人，同時引入有利大黨的小選區制。此舉也造成政友會在次年大選大獲全勝，原敬也成為「力的政治家」。

1918年9月27日，原敬奉詔進宮，得到組閣的指示。他決定組成一個除了陸相、海相、外相三個職務之外，完全由政友會組成的內閣。（維基共享）

不過，普選是一個無法回頭的路。門檻一但降低，一定會越來越低。政友會從伊藤博文開始，對民主的態度就採取部分而非全面開放的穩健態度，原敬降低了門檻，結果是引來了更激烈的「大眾普選運動」，貧窮的男子，還有女性參政的聲音紛紛出現。另外，數百年來備受歧視的「部落民」問題，也在原敬時代逐步緩和。經濟上資本主義的擴張，以及原敬相對放任的態度，確實引來社會更多元的發展。

大眾所歡迎的《貧乏物語》作者、京都大學教授河上肇，決定離開學校，創辦了《社會問題研究》雜誌，集結左派、自由派學者發表文章、批評時政。各種因為「大逆事件」羅織幸德秋水死刑以來稍微沉寂的左翼力量，此時再度因為原敬的放任態度而活躍起來，「東之時代」過去了，《改造雜誌》、《社會主義研究》、《國家社會主義》、《解放》等雜誌紛紛成立，類似政黨的組合「日本社會主義同盟」也跟著成立，國內也發動了第一次勞動節遊行。

《貧乏物語》作者、京都大學教授河上肇。（圖：網路）

同時，第一次世界大戰以來的「成金景氣」，雖然因為米騷動而稍有減緩，但社會、經濟建設不斷進步也是事實。激進份子談論政治，一般民眾則沈浸在消費文化、流行文化的氣氛當中。百貨公司、香菸、娛樂活動、消費文化興起。

「可爾必思」就是消費文化的典型代表，這個大正八年上市，至今歷久不衰的產品，當時以酸酸甜甜的「初戀的滋味」廣告詞，席捲日本各地。 在東京市，民眾搭電車上班，去三越百貨逛街，爭論到底日本第一美女是松井須磨子還是旭松齋天勝。大阪也不遑多讓，一直到現在還大受歡迎的寶塚開始營業，百貨公司如雨後春筍般林立，甚至還開放穿鞋入場，讓逛百貨變成都市人的休息日一大娛樂。

當時訪問日本的美國學者杜威（John Dewey）觀察到社會、政治的現象，樂觀的撰文認為，「向議會而不是天皇負責」的原敬政權，代表「日本將穩步走向民主。沒有血腥悲慘的巨變，變化也會來臨」。