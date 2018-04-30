政治的日常》兩個極端：第一次世界大戰中的大隈重信和寺內正毅內閣 （上）

大隈重信一向以外交家、自由民主的倡議者自居，跟中國朝野的要員關係也堪稱良好，結果為了「二十一條」把自己弄得灰頭土臉，聲望掃地，還因為跟袁世凱鬧翻，改支持南方孫文「中華革命黨」的關係，介入了中國內戰。

李拓梓

山本權兵衛因為「西門子事件」下台後，經過元老會議討論，決定請出具有聲望的在野領袖大隈重信再次出馬組閣。距離大隈不光彩、匆匆下台的第一次組閣，已經過了十六年。這十六年間，大隈因為早稻田大學的興辦，以優秀的教育家形象行走江湖，這一次組閣顯得志在必得、成熟許多。

大隈觀察政局，覺得國內的自由氣氛濃厚，民心士氣高昂，決定要在國內辦一個「萬國博覽會」。在此之前，日本已經參加過許多次國際博覽會，國內也辦過博覽會，但因為明治政府時期的官僚多半保守，想要學習西洋知識，又怕洋貨席捲，把國內的產業發展打趴，因此先前的博覽會都是以國內為主。這個「大正博覽會」可以說是日本史上第一個萬國博覽會，政府也用盡力量在宣傳佈展。

一個充滿自信的博覽會，這種事非得是大隈重信內閣才辦得出來。在大隈之前組閣的山本權兵衛、桂太郎，都是軍人出身，本身的民望都不高，思想也都偏向保守，支持國內保護主義。他們眼看著社會越發多元，連想到的卻只有秩序的崩潰、社會的動盪，不可能用正面的想法來激勵自由多元的空氣。只有自由派出身的大隈重信，才會想到要把這種多元化為支持進步的動力。

「大正博覽會」可以說是日本史上第一個萬國博覽會，政府也用盡力量在宣傳佈展。圖為東京大正博覽會上的電動扶梯。（http://ueno-bunka.jp/）

不過這位自由民主的支持者，也有他的矛盾跟困難。

他一上台，就面臨第一次世界大戰的挑戰。大隈所面臨的國際和國內處境，和十九世紀的英國首相們頗有幾分類似。這是一個由自由民主的信仰者所領導的帝國，帝國的社會內部對於自由的企求，以及對外的民族主義擴張情緒，兩種價值必然是相衝突的。更巧合的是，當時英日之間有同盟協議，一方作戰時，另一方必須作為攻守同盟，讓這兩個帝國更有惺惺相惜之感。

大隈所面臨的國際和國內處境，和十九世紀的英國首相們頗有幾分類似。這是一個由自由民主的信仰者所領導的帝國，帝國的社會內部對於自由的企求，以及對外的民族主義擴張情緒，兩種價值必然是相衝突的。（圖：網路）

「英日同盟」是大隈重信出兵山東的理由。當時青島由德軍佔領，日軍以歐洲戰場上英德兩國是衝突方為理由，引「英日同盟」規約，向山東以及數個德軍佔領的太平洋島嶼出兵。中國當然氣得跳腳，西方在打仗，中國當然不希望戰場延伸到亞洲來，日軍卻在中國的地盤上興兵，引起中國方面極大的不滿。

當時中國的內部並不統一，政治領袖們對參戰的結盟對象意見分歧，南方的孫文主張要跟日本合作，希望給予日本一些甜頭，而北洋政府這邊則傾向不要捲入戰爭，指責日本出兵山東違反國際法。但其實，北洋政府最大的困境，是陸軍總長段祺瑞兩手一攤說，跟日本打仗，中國毫無準備。

不僅僅是要求繼承德國在山東的權利，日本更在第二年透過特使，向中國北洋政府的總統袁世凱提出二十一條秘密要求，以此作為中日建立合作關係的條件。日本的算盤有點像是跟中國建立兄弟同盟，一起對抗西方帝國主義。

問題是，這二十一條要求非常過分，如果稱作「兄弟」，那比較強勢的哥哥簡直佔盡了便宜，說是侵略也不為過。日本不僅僅要求要繼承德國在山東的特權，還要確立滿州、蒙古的勢力範圍，第五號關於整個中國的部分，甚至要求中方聘用日本人為經濟、政治顧問、中日合辦警察、向日本軍購或者兩國合資設廠生產武器等等，根本就是要中國把一部分的主權和經濟特權通通讓渡給日本。

第五號當中，甚至有一條要求日本在長江流域鋪設鐵路的特權，這顯然踩到一直把長江下游當作勢力範圍的英國的線，也難怪日本一直要求中方要守密。一個自由民主的信仰者所領導的政府，向鄰國提出如此過分的要求，當然是匪夷所思。

不過，在百般憂患中成長的袁世凱並不是省油的燈，他透過還未展露頭角的青年外交官，也是他英文秘書的顧維鈞，將「二十一條」的秘密協議洩露給英美，引起國際社會極大的反彈，也讓整個中國輿論震動，更引起了衝擊中國知識社會多年的「五四運動」。

袁世凱再利用這樣的壓力，拖延跟日方的談判，最後透過諸種外交手段，讓日方自行在部分條文上退讓，二十一條當中的第五號最後不了了之，中國只答應了十六條，而且袁世凱其實言而無信，拖拖拉拉並不執行，像是警察顧問，他採取了顧而不問，租地買地，他也讓日方空有權利而找不到地，事實上，袁世凱充分的利用這些不合作舉動，讓中國的損傷降到最低。

袁世凱透過還未展露頭角的青年外交官，也是他英文秘書的顧維鈞，將「二十一條」的秘密協議洩露給英美，引起國際社會極大的反彈，也讓整個中國輿論震動。

五月九日，也就是中國接受最後通牒的那一日，袁世凱受迫輿論壓力，訂定該日為「國恥紀念日」。算是中國的排日根源，而日方也把中國的言而無信當作無賴行為，兩國之間的修好越來越無望。

大隈重信一向以外交家、自由民主的倡議者自居，跟中國朝野的要員關係也堪稱良好，結果為了「二十一條」把自己弄得灰頭土臉，聲望掃地，還因為跟袁世凱鬧翻，改支持南方孫文「中華革命黨」的關係，介入了中國內戰，和北洋政府關係弄的很僵，結果只好增加海陸軍編制，這下連日本國內輿論都覺得大隈莫名其妙，他聲望全毀，就這樣摸摸鼻子下台了。