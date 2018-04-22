政治的日常》「大正政變」和山本權兵衛內閣

進入大正時代的日本，政壇山雨欲來，大正政變後，海軍之父山本權兵衛組閣，卻在西門子事件中黯然下台。

李拓梓

1912年明治天皇過世，政壇山雨欲來。當時政壇最具實力的，仍然是元老山縣有朋和他所掌握的軍部、官僚，曾經兩次組閣，以貴族院為根據地的前首相桂太郎，是山縣有朋的屬下出身。桂太郎固然有能力，但在不留情的當時輿論筆下，山縣有朋跟桂太郎的關係，就像是頗受歡迎的夏目漱石小說《少爺》裡頭的校長，和旁邊幫閒的「馬屁精」，如果山縣說一，桂太郎絕對不說二。

天皇過世時，桂太郎人在歐洲，他一聽到消息，立刻兼程返國。山縣和桂太郎有一樣的想法，他們都覺得，這種動盪時刻，必須要有強有力的政府領導者，名士派、同情左派，支持自由民主的西園寺公望，必然無法堪當重任。

山縣有朋跟西園寺公望早有芥蒂，在前一年的中國辛亥革命時，山縣就主張要增兵滿州，確保日本利益。但這個提議被西園寺公望以沒錢為理由打了回票，以山縣為首的軍部官僚自然十分不悅。這次因為天皇過世的關係，山縣有朋舊事重提，要擔任陸軍大臣的上原勇作再次提出陸軍增設兩個師團，因應國際情勢變動的要求，再次遭到西園寺公望拒絕。上原勇作在山縣有朋授意下，動作不斷，先跳過內閣，直接向天皇提出「帷幄上奏」，接著又提出辭呈。

上原勇作。（維基共享）

在第二次山縣有朋內閣時訂下的「軍部大臣現役武官制」，這時發揮了山縣想要的功效。上原勇作辭職，陸軍又消極不配合提出接任的陸相人選，西園寺公望內閣找不到陸軍大臣，等於是被迫倒閣。接任閣揆的，當然還是山縣最中意，剛剛回到日本，已經組閣兩次的桂太郎。

這件事情當然引起了西園寺這邊的政友會極大的不滿。當時偏向自由的民間輿論，都認為這是山縣有朋跟軍隊在惡搞西園寺公望，在這樣背景下組成的第三次桂太郎內閣，一開始就沒有得到民間的支持。東京商業會議所的商人，是桂太郎政府最大的反對者，他們甚至串聯全國生意人，結成「增師反對實業團」。接著是串連起來的反對者組合而成的「第一次擁護憲政大會」，還有新聞記者、報刊業者，他們一致認為桂太郎組閣，是藩閥壟斷、毀憲亂政的行為。這就是「第一次護憲運動」。

桂太郎並不是不知道問題所在，他決定成立新政黨，跟反對他的「政友會」分庭抗禮。元老山縣有朋一向是最反對政黨政治的人，當年他跟伊藤博文鬧翻，就是因為伊藤決定組成政友會。但現在，山縣有朋和桂太郎也不得不承認，政黨政治將會是未來的主流，為了穩定政局，必須要有跟「政友會」、以及早先和「政友會」對立，自由派組成的「立憲國民黨」互相牽制的政黨。這樣看來，變成國會裡面的兩個主要政黨，都反對桂太郎內閣，這個內閣的正當性自然飽受質疑。為了爭取協商的機會，桂太郎也決定延後議會召開的時間，看看能否事緩則圓。

問題是，得到民意支持的政友會和國民黨組成的「憲政擁護聯合會」當然不會退讓。「政友會」當中立場最激烈的尾崎行雄向桂太郎提出彈劾，桂太郎則威脅要解散國會，行政部門跟國會之間的衝突越發激烈。

1913年2月10日，不支持內閣的民眾包圍國會，歡迎「立憲派」的「政友會」和「國民黨」議員，攻擊支持桂內閣的官僚派議員，數度引起警方出面保護議員、排除騷亂。受到警方鎮壓刺激的民眾越發憤怒，砸毀親桂的報社，燒毀警局、交番，並且燒毀了26輛電車。警方也因此強力鎮壓，最後此事變成五十三人死傷的暴動事件。當時「政友會」的實際領導者原敬在日記上寫下，「他（桂太郎）要是還不辭職的話，差不多要發生革命了」。2月11日，桂太郎下定決心辭職，結束這起53天內閣的鬧劇。這起事件，也就是「大正政變」。

1913年2月10日，不支持內閣的民眾包圍國會，2月11日，桂太郎下定決心辭職，結束這起53天內閣的鬧劇。這起事件，也就是「大正政變」。（圖：網路）

不過，接下來組閣的並不是西園寺公望，也不是政友會的實力人物原敬。組閣的是「海軍之父」山本權兵衛。

山本權兵衛出身薩摩，參加過戊辰戰爭，明治之後他依照薩摩軍人的培訓邏輯，加入海軍兵學寮（後來的海軍兵學校），從基層軍官幹起，一生都在海軍發展。日清戰爭到日俄戰爭這段日本海軍發展最蓬勃的時期，山本權兵衛就是在任的海軍大臣，也因此有「陸軍山縣、海軍山本」這樣的說法。

山本權兵衛最大的軼事，和他的夫人有關。他的夫人登喜子，早先曾經是品川一帶的遊女，有一天遇上當時是少尉軍官、年少氣盛的恩客山本。山本對登喜子一見鐘情，帶了兄弟去把登喜子搶出來。後來妓院找上門來，兄弟們又湊了錢，幫登喜子贖身，山本權兵衛也娶了登喜子為妻。由於山本夫婦感情不錯，這段往事也成為民間八卦熱愛的話題，明治、大正時期若有類似到妓院搶親、贖身的行動，常常會讓人再次想起這段佳話。

山本權兵衛和他的夫人登喜子及其子女。（圖：網路）

讓海軍出身的薩摩軍人組閣，算是長州人山縣有朋、桂太郎的小小退讓。政壇對桂太郎不滿的氣氛稍緩之後，山本也出面跟一向比較偏執政團隊這邊的「政友會」協調。經過討論，山本決定要把山縣有朋留下來的「軍部大臣現役武官制」擴大。讓退役將領也能夠出任，這樣軍方對內閣的干預就可以減少一點。也因為這個退讓，「政友會」終於決定再次回到執政團隊裡來，原敬答應出任第一次山本內閣的內相。不過，原敬的決定也讓黨內比較偏向自由派的尾崎行雄等人不滿，他們決定退出「政友會」，改跟長期在野的「國民黨」合作，組成「憲政擁護會」，對時政展開激烈的批判。

國會的壓力對經歷過戰爭的山本權兵衛而言，從來都不是問題。但他上任不久，就遇到更麻煩的事。1914年1月23日，德國媒體刊登新聞，爆料指出西門子公司長期行賄日本海軍，此事引起國會反對黨議員的重視，並提出質詢。接著，檢調也立即對收賄問題展開搜索，並有海軍官員遭到檢方拘捕。甚至海軍大臣齋藤實本人，也牽涉其中，最後是靠著天皇的保護而免於被調查。西門子的醜聞，讓海軍出身的山本非常尷尬，民間到處都有「想起海軍就想起山本，想起山本就想起賄賂」這一類的打油詩在流傳。

1914年1月23日，德國媒體刊登新聞，爆料指出西門子公司長期行賄日本海軍。圖為當時日本媒體對於西門子事件的諷刺漫畫。（圖：網路）

在野黨國民黨掌握機會，提出彈劾案。東京、大阪也有抗議海軍，揚言「薩摩藩廢絕」、「海軍肅清」的集會。對日本民眾來說，日俄戰爭以來，縮衣節食就是為了富國強兵。稅費裡面甚至還有「海軍建設費」這種款項，現在辛苦納稅的錢通通進了官員的口袋，怎麼不讓人生氣？最後，山本權兵衛內閣不敵輿論壓力，決定總辭。很多年之後，山本才有機會再度組閣，但那已經是1923年關東大地震之後，社會因為亟待振興，再次期待軍人強力執政的氣氛之後的事了。

只是，「西門子事件」當中，山縣有朋的態度最耐人尋味。經過山縣有朋同意，才組閣的山本權兵衛雖然也是軍人，但薩摩人和長州人長期以來一海一陸，管理界線清楚，一向井水不犯河水。現在山本權兵衛為了讓內閣順利運作，向政友會屈服，對「軍部大臣現役武官制」退讓，不啻為打臉山縣的舉動。因此，也有說法認為，「西門子事件」會鬧大，最後搞到山本權兵衛內閣總辭，也和山縣有朋有關，無論他是按兵不動、推波助瀾，還是落井下石，總之，山縣有朋之所以不人氣，除了民間不喜歡他的長州藩閥形象，應該也和不管政治人物上台、下台，他都要參一腳有關吧。