自由開講》所以說，我們還有任何支持國民黨的理由嗎？

魏國浩

2009年到2016年，台灣都獲得世界衛生組織以觀察員的身分邀請參與WHA，而今年是我們未獲邀請的第二年。 我們在非洲的友邦布吉納法索，近日正式宣布與台灣斷交，這是兩年內除了聖多美及普林西比、巴拿馬、多明尼加之後，第四個與我國斷交的邦交國。眾多航空公司以及世界級大型企業，在這半年內紛紛將台灣從「國家」的選項中移除，改列為一國之下的一個地區，甚至連台灣自己人創辦的GARMIN也如此。

上面三件事，看似各個獨立，其實大家都知道，共通點都是中國在背後搞鬼。

綜觀整個國際的大局，美國在亞太地區，甚至中亞與歐洲及南亞，展開新一輪的合縱連橫，目標就是防堵中國，而台灣身處防線中的核心戰略位置，自然是中國亟需獲得的一個破口，因此，三不五時來戰機繞台一下，東南沿海各省來個軍事演習等武嚇先擺出架式，背後發揮暴發戶土豪心態，拼命砸錢挖台灣的邦交國，順便行文包括美國在內的各大國際企業，想要繼續在我大中國做生意，就得配合我的政策，把台灣改成中國的一省。

當然台灣人民也明白，中國在國際上不遺餘力的打壓台灣，早就不是新聞。而他們國內的社會環境及政治生態，確實也讓他們的統治階層只能這樣子處理兩岸關係。

然而，有些政黨與媒體，非但沒有執政的壓力，也不是沒有經驗，卻偏偏要自甘墮落，配合中國演出，這就讓我們非常難以理解了。尤其最近這一段時期，正是台灣遭受中國蠻橫對待的最高峰，我們的國民黨，完全忘記了自己也是台灣一份子的身分，把政黨的利益擺在最前面，居然炮口向內，認為從邦交國斷交，到台灣未獲WHA邀請，以及各國企業改名的種種台灣不利的現況，都是蔡英文總統不承認「九二共識」，讓中國不開心所導致的，這個邏輯就跟「被性騷擾的人就是自己穿得太少」的說法一樣可笑又可悲，更慘的是，國民黨的黨主席吳敦義先生也沒有在這場爛戲中缺席，日前公開發表「兩岸的終極目標是統一」的談話，此外，九位國民黨黨籍立委，許淑華、江啟臣、王育敏、柯志恩、楊鎮浯、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與許毓仁等人，預計六月一日也將前往北京拜會劉結一，這上述種種，足以讓全民看清了，就算近兩次選舉國民黨可說是慘敗，可是他們那種對中國的「仰慕」之情完全沒有消失，甚至更加努力的，扮演著中國共產黨在台代言人的角色，種種荒謬之處，真的令人嘆為觀止。

吳敦義日前公開發表「兩岸的終極目標是統一」的談話。（本報資料照）

另外，本該做為「社會的清潔劑」的部分媒體，不知道是不是也跟國民黨扯上關係，竟也開始大喇喇「進京趕考」了。前兩日聯合報系的董事長王文杉，率領一干高階幹部，到了北京會見了中國政協主席汪洋，根據汪洋的說法，他希望聯合報可以「站在中華民族整體利益高度，順應歷史潮流，善盡媒體責任，堅持釋放正能量，反對台獨分裂，推動兩岸同胞凝聚文化認同，增進相互了解，實現心靈契合。」。

本來嘛，台灣已經有一家中國時報以國台辦傳聲筒自居了，現在居然連聯合報也想要來搶中國的「獨家代理權」，怪不得近期從新聞編採到主筆社論，配合中國立場修理台灣政府的斧鑿痕跡越來越明顯，我們只能感嘆，聯合報的創辦人王惕吾老前輩，雖然是國民黨的一份子，然而面對當時國民政府想要修訂出版法來控制報章媒體的言論，展現出了身為報人的風骨，帶頭反對，甚至整個報社的員工都一致認同言論自由的主張，不惜與報社共存亡，沒想到在戒嚴時期早已遠去，台灣的言論自由已經是全民共識的現在，聯合報竟然拋棄了自己創報精神，去接受一個專制獨裁政權的言論指導，事已至此，我們幾可斷言，本來的那一個聯合報已經死了，剩下的，是一個被中國控制的軀殼。

年底又即將選舉了，我們知道國民黨本來還想利用台灣現在內外交迫的機會，來一圖翻身，可像現在這般明擺著心向著中國的樣子，實在很難相信台灣人民還有任何理由，去支持一個被稱為「叛國賊」也不為過的政黨，至於聯合報的部分，我們在這邊要誠懇呼籲各政府機關團體，是時候該退訂這份報紙了，畢竟我們要看的是「新聞」，不是敵國的「政令宣導」。

（作者為智庫研究員）

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