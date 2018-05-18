法操》古人的名畫還會有著作財產權嗎？

人類的文明進步，必須要透過前人的知識累積及後人加以運用才能達成。若是一昧延長著作財產權的保護期限，使少數人長期把持著作，而沒有辦法被後人所利用，對於文化發展真的好嗎？值得我們細細去思考。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，近期日本一股「看名畫學OO」的風潮在twitter上留傳開來，也衍生出各種版本，像是「看名畫學家庭主婦」、「看名畫學台灣」等等。其中，「看名畫學台灣」被台灣網友們認為描述十分中肯，也掀起一波跟風潮。

看名畫學台灣－桃園國際機場。網友作品 （圖片取自網路）

名畫的著作權歸誰？

江戶川亂步是日本有名的推理小說作家，也可以說是影響日本推理文學發展的重要人物，被譽為「日本推理之父」。但不知道大家有沒有發現，在這一兩年間，書店大量出現各種版本的江戶川亂步作品集呢？那為什麼同樣有名的《哈利波特系列》卻一直都只有1個出版社出版呢？這就要來說說著作權的存在期間問題了。

跟據著作權法第30條規定，著作財產權的存續期間，包含著作人活著的期間、及著作人死後的50年。以江戶川亂步為例，他的著名著作《人間椅子》的著作財產權，除了在江戶川亂步生前存在以外，在江戶川亂步死後的50年，也就是1965年起的50年，這部作品的著作財產權都仍然存在，由其繼承人繼承。等到50年後，也就是2016年，這些著作的著作財產權就會消失，而進入「公共財」的領域，任何人都可以利用。（註1）

之所以要有這樣的立法，是為了要在獎勵著作人貢獻其創意，及讓著作能有效地被社會利用、達到文化進步的目的之間，找出一個平衡點所設。想想如果沒有這些人的著作，社會如何進步呢？

本次的風潮中，推特網友使用的畫作，多是很久以前就存在的著作，早就已經超過了作者死後50年的期限，因此本次事件中的圖片大多不會有著作權方面的問題。

美國著作財產權存續期間為什麼一直延長？

說起著作財產權的存續期限，就不得不說說幾乎成為美國最大媒體集團的迪士尼了！

迪士尼。（美聯社）

美國的著作權法就著作財產權的存續期間規定，最初是採取完成後14年，之後再延長14年的兩階段規範模式，總共28年；而在20世紀初，修法將時間各延長1倍，總長可達56年。在1970年左右，迪士尼開始意識到自己手上的作品「米老鼠」的著作財產權將在1984年到期，便開始遊說美國國會修改著作權法，最終在1976年，美國國會立法通過將著作財產權的存續期間延長到作者死後50年，而當時已存在的米老鼠，則可以延長到2002年底。

但在1990年代，迪士尼又再度面臨米老鼠會進入公共財的問題，因此他們又再度遊說立法。而美國國會也在1998年修正，再將期限延長20年，而變成現在保障到作者死後70年的狀態。（註2）

美國的立法對國際造成影響

而隨著近年美國大量輸出文化資產到世界各地，美國政府也透過各種國際條約，要求各國政府修改著作權法規。

近期被大家關注的跨太平洋夥伴關係（TPP）條款中，也要求各國修改著作權法。這之中包含修改著作財產權的存續期間到作者死後70年、及將部分著作權侵權案件，列為「非告訴乃論」之罪。

著作財產權存續期間延長真的好嗎？

為了加入TPP，日本及我國都有思考延長著作財產權的存續期間、及侵權行為的非告訴乃論化等議題，但也引起許多批評。日本有學者指出，若是將期限延長，將會導致未來至少20年不會有任何作品進入公共財的領域，而這對日本文化發展影響十分重大。此外，日本著名漫畫家赤松健則擔心侵權行為的非告訴乃論化，將會對日本著名的komike同人創作發表會及二次創作活動造成嚴重影響。

人類的文明進步，必須要透過前人的知識累積及後人加以運用才能達成。若是一昧延長著作財產權的保護期限，使少數人長期把持著作，而沒有辦法被後人所利用，對於文化發展真的好嗎？值得我們細細去思考。

註1

著作權的保護採取本國主義，因此此處以我國法的方式計算。但是當時日本法的規定與我國法的現行規定與我國相同，因此在日本也是相同狀況。

註2

歐盟在1993年就已經延長為作者死後70年。

本文經授權轉載自法操：古人的名畫還會有著作財產權嗎？