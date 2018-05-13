法操》娃娃機放iphone8展示機，會構成詐欺嗎？

因為看到機台上放著iphone8的盒子，加上機台上的「限時活動」、「絕對不是行動電源」等語，決定花了1990元保證取物價，夾取商品。但沒想到，打開盒子後發現，裡面的iphone8竟然是展示機。究竟娃娃機台主這樣的行為是否構成詐欺？

娃娃機放iphone8展示機，會構成詐欺嗎？（資料照）

◎法操司想傳媒

近日颳起夾娃娃的熱潮，夾娃娃機店也如同雨後春筍般地冒出來。為了與市場作區隔，機台的台主，除了在商品上展現創意外，也會在自己的機台上寫上不同的廣告詞。但廣告詞可以想寫什麼就寫什麼嗎？

根據媒體報導，台中一名林姓男子，因為看到機台上放著iphone8的盒子，加上機台上的「限時活動」、「絕對不是行動電源」等語，決定花了1990元保證取物價，夾取商品。但沒想到，打開盒子後發現，裡面的iphone8竟然是展示機。打給台主，台主卻表示「從頭到尾沒說是可以打的手機啊！」。林姓男子因求償無門，憤而提告詐欺。究竟娃娃機台主這樣的行為是否構成詐欺？

詐欺四要件：施用詐術、被騙者陷於錯誤、處分財產、財產損失

依據刑法第339之規定，行為人需要有為了自己或其他人，不法所有他人財產的意圖，再以詐術使人交付自己或他人之物為要件。而以詐術使人交付，在法院的判例認為，被詐欺人需要「因為詐欺人使用詐術」而「陷於錯誤」，但如果詐欺人使用之方法，不被認為是詐術，且不會讓人陷於錯誤，就不會構成詐欺罪。

娃娃機台主是否有施用詐術呢？

依照學者的見解，詐術指的是傳遞與事實不符的資訊的行為，包括虛構、歪曲或掩蓋事實等手段。本案中，娃娃機的台主將iphone8的盒子置於機台內，在外觀上想要讓別人誤會這是iphon8，並特別在標語上作出區分，先讓大家排除娃娃機中常見的行動電源選項後，在用「限時活動」等標語，讓民眾誤認為在進行限時減價的活動。

雖然可能會有人想，iphone8不可能有1990元這樣的價格。但換個方向想，機台內的展示用手機也不是絕對不是1990元的價值。而機台台主明知展示用手機的價格，但仍以不法所有他人財產的意圖，運用廣告標語讓他人對於內容物有錯誤的認定。

圖：擷取自東森新聞

且根據媒體報導，機台台主還有傳送line訊息，作為宣傳。這樣的宣傳內容，的確可能讓人誤以為是限時減價的促銷活動。林姓男子也因為這些訊息，誤信內容物為iphone，並處分財產，造成1990元的財產損失。

雖然如同娃娃機台主所言，他並沒有標示這是可以打的手機，但綜觀他其他的標語以及訊息內容，的確有可能讓人陷於跳樓大拍賣的錯誤當中，因而處分財產，的確有成立詐欺罪的可能！

本文經授權轉載自法操：娃娃機放iphone8展示機，會構成詐欺嗎？