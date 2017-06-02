法操》一個陪審團的故事：民意與司法不同調的「波士頓大屠殺」

全世界並非只有美國有陪審團制，但美國的陪審團制卻是最普及、也最被廣泛知悉的，因為全世界有大約90%的陪審團審判是發生在美國，所以大家討論陪審制時，絕大多數都會以美國作為範本。

文／蔡正皓 （台大法研所畢）

全國司改國是會議如火如荼展開，「人民參與審判」可說是各方人馬駁火最激烈的議題之一。甚至張靜律師惹議的「5-10%司法官收賄」說法，也被司法院解讀為「為了推動陪審制，不惜詆毀法官的清廉、獨立與審判獨立」。

「強化人民參與審判機制」可說已是各方對於司法改革的共識，爭議在於：究竟應該採取何種制度來促進人民參與審判？關於陪審制、參審制、觀審制等各個制度間的優劣比較，《法操》過去曾經有不少文章討論，本文將集中在最多人感到好奇的陪審制，並且透過一個陪審團在美國發生的故事，讓大家能更理解這個源於英國、發揚光大於美國的制度。

美國的陪審團制

全世界並非只有美國有陪審團制，但美國的陪審團制卻是最普及、也最被廣泛知悉的，因為全世界有大約90%的陪審團審判是發生在美國，所以大家討論陪審制時，絕大多數都會以美國作為範本。

美國憲法增修條文第6條（6th Amendment）規定刑事被告有受到「中立、無偏見陪審團審判」的權利，但事實上，各州關於陪審團制度的規定不盡相同，也不是所有刑事案件都必須經過陪審團審判。

正如大家所知道的，陪審團是避免法官獨斷的重要制度之一，由人民組成的陪審團來審視證據、裁斷有無犯罪事實，法官必須按照陪審團的決定做量刑、判決。一方面，可以避免法官獨攬大權而濫用；另一方面，由於判決有人民的參與，也更能被普羅大眾所接受。

但採取陪審團制，絕對不是把人民公審堂而皇之帶入法庭內。這個道理，在美國建國之前，就已經是司法的大原則了。陪審團的決定也往往與民意大相逕庭，例如以下的「波士頓大屠殺」審判，就是顯例。

陪審團與民意的衝突：「波士頓大屠殺」（Boston Massacre）

時間回溯到1770年，當時還沒建國的北美殖民地與英國間衝突不斷，雙方關係極度緊張，英國為此大量增加北美駐軍，但反而引起北美人民更加不滿。在這個敏感的時間點，一位駐紮波士頓的英國軍官和當地居民因為交易糾紛產生衝突，導致其他民眾的不滿，進而包圍軍官和他的隨從，前來支援的英軍和居民爆發衝突，情急之下竟然朝手無寸鐵的民眾開槍，導致5人死亡、6人受傷。

此事引起北美殖民地、尤其是波士頓的公憤，幾位英國軍官和士兵因此遭到起訴。這段期間，輿論沸騰，許多意見領袖紛紛義憤填膺地將這次事件形容成「血腥屠宰」（bloody butchery）、「波士頓大屠殺」（Boston Massacre）。

為英軍辯護的律師，就是美國開國元勛之一、第二任總統約翰‧亞當斯（John Adams）。在審判期間，他承受莫大的壓力和罵名，小道消息聲稱他接受英軍大筆賄賂，甚至他也收到許多對他自己和家人的人身威脅。

在這樣的群情激憤下，審判延後了好幾個月才正式展開。然而，出乎眾人意料之外，陪審團最後裁決英軍指揮官無罪，眾多被起訴的士兵中，只有2名有罪。這個結果當然激起北美殖民地人民另一波怒火，可說是日後美國獨立革命的催化劑之一。但是，後世法學家和史學家，卻對這場審判讚譽有加，認為這場審判兼顧了社群利益、被告權利、公眾自由和個人公平。

陪審團制真正的挑戰

由以上這則故事可以知道，司法與民意的衝突不會因為採取陪審團制而消弭。儘管美國各州對陪審團制度的規定不盡相同，但如果是眾所矚目的重大案件，幾乎毫無例外都必須經過陪審團審判。而這種案件就是司法與民意最容易衝突的類型。所以在這種案件裡，我們甚至可以說，陪審團制其實是把原本由法官一人承擔的輿論壓力，轉移到12名陪審員身上。

這就是陪審團制真正的挑戰，既然民意對司法的壓力不會減弱，那麼要如何確保陪審員是中立、無偏見的呢？要如何確保陪審員真的能夠看證據說話？要如何確保陪審員們有勇氣做出與民意相反的裁決呢？

當然，這個問題存在於所有人民參與審判制度。但陪審制是人民對司法牽制力最強的制度，所以這個問題對陪審制更顯重要，值得所有倡議者仔細思索。