法操》心理上的「不堪使用」，會構成「毀損罪」嗎？

從毀損的定義，可以看到毀損都是指物品客觀上不能使用的情形。但如果實際上並沒有毀壞，只是心理上的不能使用，是否會構成毀損罪呢？

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，苗栗一名楊姓男子在街上看到一名女子，竟然起色心，在女子身後自慰後射精，精液還噴到女子的外套上。女子向警方報案，認為楊姓男子對他公然猥褻，另外針對外套的部分，女子也告男子毀損。女子表示，不論這個外套經過多少次的洗滌，都不可能再穿。

楊男行走騎樓，見女子獨自在騎樓下滑手機，自若走到F女背後的騎樓柱旁打手槍。（資料照）

楊男於快高潮之際，貼近范女身後不到30公分之距，將精液射在范女臀部上方外套；范女低頭滑手機當下未察覺。（資料照）

針對毀損罪的部分，苗栗地檢署陷入苦思，因為外套的本身並沒有被破壞，精液只要經過清洗，就可以除去。但檢察官考量一般大眾在碰到這樣的情形，都不會再穿這件外套。並以「致令不堪用」應不限於破壞實體為理由，認為在這樣的狀況下，一件不能穿的外套，已經「喪失穿著的正常使用功能」。楊姓男子因此構成，公然猥褻及毀損罪，由於一行為觸犯數罪名，從一重處斷，檢察官依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。

究竟毀損罪是以破壞實體為限？還是心理上的不堪使用也算在內呢？

什麼是毀損罪？

毀損指的是行為人故意毀棄、損壞他人之物或致令不堪使用。「毀棄」指的是讓物消失或是造成嚴重的損害，讓物品喪失原符合原使用目的可用性。例如：放火燒毀建築物、洗掉錄音帶的錄音等。而「損壞」指的是讓物的外型產生巨大的變化，降低物品的可用性。例如：將車窗敲裂。「致令不堪使用」指的是毀損以外，讓物失去特定的功能。例如：將他人輪胎放氣。

心理上的不堪使用算嗎？

從毀損的定義，可以看到毀損都是指物品客觀上不能使用的情形。但如果實際上並沒有毀壞，只是心理上的不能使用，是否會構成毀損罪呢？在討論這個問題前，必須先理解一個概念，刑法必須是最後手段，且具備謙抑性，並不是所有行為都是要用刑法去處罰。這也是為什麼刑法需要仔細的去討論每個罪的構成要件，只有在法律有明確的規定下，人民才有準則可以去遵守，才能避免國家隨便入人民於罪。

本案中，雖然檢察官體恤民心，認為一般社會大眾在碰到這樣的情況下，都不可能再去穿這件外套，因為無法在把外套穿在身上，這件外套已經無法發揮他保暖、裝飾的功能，認為構成毀損罪。但值得注意的是，這件外套物理性上來說，在清洗過後，仍是一件毫無破損的外套，外觀上並沒有損害。將主觀感受納入毀損的構成要件，將會使毀損罪構成範圍無限的擴張！

且若照著檢察官在此案中的邏輯，那麼在在租屋處殺人或買兇殺人是否就會構成毀損建築物罪呢？當這個房子變成凶宅，一般人心理上也不會想要居住在內，雖然這個房屋架構完整，並沒有破壞，但因為沒有人願意居住，這間凶宅是否也喪失可供人居住的這個功能呢？

當然本案中楊男對於女子及其外套的行為，無疑已經構成公然猥褻，而關於外套的部分，的確在個人感受上，是沒有人會想要在穿著。但這件事是否真的需要動用刑法去處罰？是否真的構成毀損罪，是值得我們好好去思考的。

本文經授權轉載自法操：心理上的「不堪使用」，會構成「毀損罪」嗎？