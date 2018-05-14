法操》監獄受刑人，可以保「國民年金」嗎？

受刑人雖然被剝奪自由，但還是我國的國民，受刑人的戶籍也設在各監所進行管理，所以是符合投保國民年金的資格，現行制度下，也是有寄發繳費單，但受刑人是否有能力支付以勞作金支付，看起來是相當的困難的。

監獄情境照。（資料照/擷取自《中新網》）

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，在台南監獄服刑的槍擊要犯張錫銘，投書希望受刑人可以用勞作金，繳納國民年金保費。對此勞保局表示，他們都會定期將國民年金繳費單寄給受刑人，受刑人可以選擇以帳戶扣款的方式或請家人幫忙繳納。關於可否用勞作金，須由法務部決定。

法務部則表示，對於這樣的提議樂觀其成，但實行上有困難，礙於受刑人每月的收入其實不足以支付國民年金，表示如果受刑人有意願可以透過家屬固定寄存保管金，矯正機關可以代繳或由家屬直接繳納。

從勞保局與法務部的回應，可以得出，目前監獄受刑人是在國民年金納保的範圍內。但究竟什麼是國民年金？目前受刑人的薪資待遇到底是多少錢呢？受刑人真的連國民年金最低保費都付不出來嗎？

什麼是國民年金？

「國民年金」是社會保險的一種，顧名思義，只要是我國國民，就可以納保。會有國民年金的出現，是為了要提供沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，保障「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」3大年金給付，及「生育給付」、「喪葬給付」2種1次性給付保障。

只要在我國設有戶籍，年滿25歲未滿65歲的國民，全部都是納保對象。只要按時繳納保費，未來在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領上述各類的年金給付。

國民年金保費如何計算？

國民年金的保費會隨著消費者物價指數累計成長率調整，目前的投月保金額為18,282元，保費匯率是8.5%，按國民年金法第12條規定，無特殊身分的被保險人，自行負擔60%其餘由政府負擔。故目前一般身分的被保險人，國民年金每月最低月繳額為932.382元。

監獄勞動不是有發薪水，怎麼會連933元都繳不起？

受刑人的薪水是多少呢？依監獄行刑法第33條規定，作業收入扣除作業支出後，提50%充勞作金，勞作金的25%提作犯罪被害人補償費用。

依106年的台北監獄統計資料：

勞動金總額：57,462,848（業務收入）－41,219,882（業務成本）×50%＝8,121,483元

犯罪被害人補償費用：8,121,483（勞動金）×25%＝2,030,370.8元

平均每位受刑人每年分得勞作金：（8,121,483－2,030,370.8）÷3758（人）＝1620.84元

這1620.84元也並非全部由受刑人支配30%補助受刑人飲食費用；5%充受刑人獎勵費用；5%充作業管理人員獎勵費用。

雖然這只是大略的勞動金計算，不同的工作內容有不同的勞動收入與成本，不同等級的受刑人可以支配運用自己勞動金的狀況也有些不同。但從初步的統計，可以發現受刑人的勞作金其實是非常微薄的，的確可能出現無法繳交的情形。

積欠、中斷繳交國民年金會怎麼樣？

積欠保費，是否就不能拿到國民年金的給付呢？國民年金共有兩種計算方式：

A式＝（月投保金額×保險年資×0.65%）+3,628元

B式＝月投保金額×保險年資×1.3%

當積欠保費在10年內，只要繳清保費，並不會對年金計算有所影響。但若有積欠保費超過10年，積欠得部分就不能再補繳，也不會納入保險年資，只能用較不優惠的B式請領國民年金。所以若受刑人有中斷繳費的情形，其實只要沒有超過10年，繳清積欠保費，對於自身的權益就沒有影響。

受刑人雖然被剝奪自由，但還是我國的國民，受刑人的戶籍也設在各監所進行管理，所以是符合投保國民年金的資格，現行制度下，也是有寄發繳費單，但受刑人是否有能力支付以勞作金支付，看起來是相當的困難的。

但監獄有很大的一個功能是為了要幫助輔導受刑人回歸社會，或許未來可以用修法的方式，固定提撥依定的勞作金，做為國民年金的保費，即便勞動金可能無法每一期都繳納，但至少也可以減輕家裡的負擔，受刑人日後出獄，也不會突然面臨龐大的保費，無能力繳交！

本文經授權轉載自法操：監獄受刑人，可以保「國民年金」嗎？