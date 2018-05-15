胡，怎麼說》「XX一家親」的恐怖惡夢...

「XX一家親」在一黨專政的中共政權口中，這句統戰用語講的很好聽，實際上卻是恐怖的東西，這裡僅舉「XX一家親」恐怖惡夢的萬分之1、2...。

中共常講「漢維一家親」，國際人權組織「人權觀察」卻只出，為加強嚴打、嚴控新疆維吾爾族，中共竟派幹部強行入住維族人民家庭「home stay」，灌輸「習思想」。（資料照，美聯社）

「漢維一家親」，這是中共常講又演的，看看中共最近是怎麼一家親的？根據國際人權組織「人權觀察」消息，中共為加強嚴打、嚴控新疆維吾爾族，竟派共黨幹部，強行入住維族人民家庭「home stay」，一住就是10天半月。



除了強行入戶灌輸「習思想」、強迫維族家庭成員必須向共幹坦白交代政治觀點、生活作習之外，還要調查家庭成員的思想、信仰等，造冊、拍照存證做成紀錄，上報黨組織。



「老大哥在看著你」（「1984」），不但在中國實際發生，老大哥還強行到你家「home stay」。所謂漢維一家親，竟然是這麼幹，這種國家、這種政權講的一家親，你說可怕不可怕？你還要跟它一家親嗎？那麼，有一天，共幹也會到你家「home stay」和你一家親！

大愛電視台戲劇《智子之心》以1943年日本殖民台灣為背景，是慈濟志工真人實事改編，卻傳出中國網民批評媚日、國台辦關切，才播兩集就腰斬下架。（資料照，大愛提供）

再看昨天剛發生的「智子之心」被腰斬下架事件，慈濟的大愛電視台製作的戲劇「智子之心」共35集，傳出因中國網民批評媚日、國台辦關切，才播兩集就腰斬下架。



這其實還不算「老大哥在看著你」，只是「老大哥斜眼瞄你一下」，慈濟大愛就決定下架，這真是太離譜了！置閱聽大眾權益於何地？



大愛台說是該劇和大愛人心淨化、社會祥和的宗旨不符，這就奇了！該劇改編自91歲的慈濟志工林智惠的故事，她以護理師身分走過半世紀、經歷日治、二戰、國民黨威權統治...等大時代，真人的故事已感動人心，而且劇本應該已由大愛台審核通過才開拍。



為何播兩集就腰斬認賠了事？難道不是因為顧忌中共，顧慮所謂「兩岸一家親」？佛家不打誑語，慈濟及大愛應該把決策過程說清楚講明白。

「兩岸一家親」的恐怖，就在中共政權藉此將黑手伸到台灣來，你要跟它一家親，它就要控制你。（資料照，美聯社）

「兩岸一家親」的恐怖，就在中共政權藉此將黑手伸到台灣來，你要跟它一家親，它就要控制你！從舉報台獨、到所謂媚日...，中共甚至只要操作一小群酸腐偏激網民，就可當藉口關切，箝制台灣的言論自由，並運用親中統派媒體當狗腿、鞭子，對台灣指手畫腳，企圖驅策台灣走向 。



「漢藏一家親」，中共喊的，藏人的命運，只能無語問蒼天；「漢維一家親」，中共喊的，百萬維族被殘害及關押！現在更住進家「home stay」監控；「兩岸一家親」之下的台灣，未來實令人不堪想像！藍軍政黨、政客為了私利，竟強要台灣兩千三百萬人吞下這句，真的是殘忍狠毒，其心可誅！