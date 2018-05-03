胡，怎麼說》馬英九的「交通規則」，就是逼台灣走上奈何橋、黃泉路！

馬英九最近超愛自吹自擂，吹擂個人就由他去，他卻對國家大政講一些543，企圖欺世盜名，必須予以揭穿，以免為其所騙！



日前他稱馬習會為兩岸交流訂了「交通規則」，並搭了一座「橋」，任何總統只要遵守交通規則，就能上「和平大橋」云云。

馬英九2日應邀到高雄科技大學向應屆畢業生演講，標榜自己8年總統任內才斷交1國，不像現在「外交休克」，他話鋒一轉，要現在當政者好好跟中國談92共識問題。（記者黃旭磊攝）

他所謂的「交通規則」是什麼呢？昨天他談到中國買走台灣與多明尼加的邦交時，自己給答案就是「好好談九二共識」。



九二共識本來就是國共兩黨共謀炮製的「假貨」，馬英九政府又步步退讓，所謂「一中各表」的「各表」不見了，中國更把「一個中國原則」冠名在九二共識之前。

2015年11月7日的馬習會，馬英九在總統任內和中國國家主席習近平握了手；中國把「一個中國原則」冠名在九二共識之前，所謂「一中各表」的「各表」早就不見了。（資料照，記者廖振輝攝）

因此，馬英九所謂遵守「交通規則」，就是台灣必須遵守「一個中國原則的九二共識」，就是台灣必須遵行「一個中國」，必須接受「台灣是中國的一部分」；他所謂「好好談九二共識」，不就是要台灣的總統、閣揆，必須在中國面前表現如何乖乖遵奉一個中國原則，不敢違背中國意旨、惟中國之命是從，讓中國滿意嗎？



這根本就是把的國格尊嚴、主權獨立丟在地上踐踏，走上一條讓國家滅亡的屈辱之路。這不是賣國求榮，什麼才是賣國求榮？



說白了，馬英九得意洋洋的交通規則、和平大橋，就是終極統一的奈何橋、黃泉路！台灣如上了馬英九的橋、遵守馬習的交通規則，就是走向被中國併吞的死路、走向民主消亡的末路、走向被中共專制政權統治的不歸路！

部分台大師生不滿教育部處置台大校長遴選爭議，在台大傅鐘前抗議；相較當年國民黨的黨國威權勢力直接控制大學，比北洋政府更惡質百倍，校長是國民黨的、院長、系主任全由黨國控制，連聘一個教授，都介入操控審批。（資料照，記者廖振輝攝）

還有，馬英九為挺管中閔，竟罵蔡政府比北洋軍閥更專斷跋扈。馬英九如果要比，大可不必比北洋軍閥那麼久遠，只要拿自己所屬國民黨政權就可以，國民黨的黨國威權勢力直接控制大學，比北洋政府更惡質百倍，校長是國民黨的、院長、系主任全由黨國控制，連聘一個教授，國民黨都介入操控審批。從這次拔管、挺管之爭，可以看到黨國豢養的學閥勢力，遺禍至今仍存，黨國威權幽靈仍盤踞在台灣的教育體系，馬英九及挺管的「馬英九們」，應先照照鏡子，看看自己黨國臉孔的醜行惡狀，再批評別人不遲！



馬英九及挺管的「馬英九們」，也可拿他們最愛的中國做比較，大學自治？校園民主？在中共政權對大學體系的黨治、黨管之下，大學裡連談那幾個字都會獲罪。

大學自治？校園民主？馬英九及挺管的「馬英九們」，也可拿他們最愛的中國做比較。圖為馬英九出席台北市國小學生家長會聯合會「歡樂泡泡嘉年華」活動。（記者簡榮豐攝）

他們在台灣一方面拿「大學自治」當武器，對蔡政府發動政治鬥爭，一方面卻要台灣接受一個中國，讓中國長驅直入，逼迫台灣被中共專制政權統一，民主、自治就全都滅絕，哪來大學自治？那些「爺們」都患了精神分裂症嗎？