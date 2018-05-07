胡，怎麼說》川普這記大耳光，打臉習近平及....

美國白宮以「歐威爾式無理取鬧（Orwellian nonsence）」，痛批中國近來強迫各國航空公司及大企業，將「台灣」之名改為「中國台灣」。白宮這篇聲明迎頭痛擊中國，揭穿中國霸凌台灣及各國大企業的醜態。這是川普給習近平的一個大耳光！

美國白宮以「歐威爾式無理取鬧」痛批中國強迫各國企業將「台灣」之名改為「中國台灣」，迎頭痛擊中國，揭穿中國霸凌台灣及各國大企業的醜態。這是川普給習近平的一個大耳光！（法新社）

「歐威爾式」出自喬治‧歐威爾名著「1984」，形容極權主義獨裁政權的頭頭「老大哥」，一切惟老大哥意旨是從，包山包海控制及改變人的記憶、認知、事件等。

中國不但蠻橫霸凌台灣，更把極度惡質的歐威爾式「中國標準」，強加在各國的大企業之上，強迫各國及企業違背所信奉的理念、價值、認知的事實（即台灣不屬於中國），強迫必須依歐威爾式中國標準霸凌台灣。

中國要求美國航空業者改變網站上台灣的稱呼，被白宮斥為無理取鬧；中國不但蠻橫霸凌台灣，更強迫各國及企業違背所信奉的理念、價值、認知的事實（即台灣不屬於中國）。（法新社）

極權獨裁的中共政權輸出的中國價值、中國標準，更像喬治‧歐威爾另一本名著「動物農莊」，在豬統治之下訂定了「動物誡律」，一切以豬老大說的為準，誡律1，凡兩條腿走路的都是敵人；2，凡4條腿走路的，或長翅膀的，都是朋友.....。大家如不遵守豬誡律，就會受嚴厲懲罰。



中國強迫世界各國大企業，必須把台灣列為中國的一部分，否則就會依其國內法處罰。這不就是動物農莊中豬誡律的翻版嗎？

白宮重批中國是「歐威爾式」的無理取鬧。中國外交部發言人耿爽仍嘴硬，今只能老調重提，「無論美方講什麼話，都改變不了世界上只有一個中國、港澳台地區是中國領土不可分割的一部分的客觀事實」。（歐新社）

中國近年崛起了，力量大了，但離稱霸天下還遠的很呢，就這樣猖狂肆無忌憚，將其nonsence（無理取鬧、胡言亂語）強迫各國遵守，萬一有一天它稱霸了，豈不就要把世界關進動物農莊中，它的nonsence就都成了誡律？



今天，中國歐威爾式霸凌台灣，明天它就會企圖依此霸凌亞洲，乃至全世界。世界各大國若姑息中國，未來的命運就是被關進中國式動物農莊！

川普那記「歐威爾式無理取鬧（Orwellian nonsence）」大耳光，打在習近平的臉上，也打在馬英九、柯文哲等的臉上。（資料照。美聯社）

馬英九接受一個中國、九二共識所謂的「交通規則」，柯文哲宣稱「兩岸一家親」，共同終極目標不就是把台灣送進歐威爾式極權統治動物農莊國度？



川普那記「歐威爾式無理取鬧（Orwellian nonsence）」大耳光，打在中國習近平的臉上，也打在馬英九、柯文哲等的臉上，中國仍嘴硬可以預料，而馬、柯等人則是裝睡作中國夢的人，是永遠打不醒的！