胡，怎麼說》柯P的政治桃色風波，搖擺狗！

高明的人，紅配綠，真神氣！；拙劣的人，紅配綠，狗臭屁！台北市長柯文哲對「兩岸一家親」的說詞，道歉後又澄清說只是「情感撫慰」，想紅配綠兩面通吃，卻馬上被看穿，當然神氣不起來，反而成了狗臭屁！

「兩岸一家親」不是柯文哲發明或率先說的，而是中共總書記習近平「欽定」的對台統戰語言，「進化」的過程大致是:2013年4月，習近平會見蕭萬長時，說法是「兩岸同胞一家人」，當年6月習會見吳伯雄時，說法是「兩岸一家人」，當年10月會蕭萬長，習就提「兩岸一家親」，中共對台系統的統戰用語就此定調，俞正聲、張志軍等都一講再講，這句話成為中共與統派政、商、媒、社運人士的共同語言。

柯是在2015年、2017年才講那句，呼應習近平的統戰通關密語，因此，對於柯文哲道歉、隨後澄清非為兩岸一家親道歉，中國國台辦的回應是，注意到台北市政府方面的「澄清」，國台辦的語氣，頗有對柯澄清沒有背離習皇欽定語句，「朕知道了」的意味。

為了爭取綠營支持，柯文哲上綠色和平電台受訪，解釋他的「兩岸一家親」說法，向傾綠選民澄清他沒被「染紅」，希望能夠去掉被視為粉紅或抹紅的「政治桃色風波」，不過，說抱歉後又說非關道歉，意圖紅、綠兩面討好，如此首鼠兩端，說變又變，好一齣政治「桃色風波搖擺狗」！

「台灣價值」不是意識形態檢驗，而是以政治為志業者的「核心價值」，如果該有「心」的地方，只剩一個「洞」，講再多也沒有用，何況，柯P對傾綠選民只是「敷衍兩句」，還收回一句半，好對中國方面交代？

這個議題是大是大非，台灣人人心中自有一把尺，不是操作大數據，做分眾分享分給分買分賣...，讓想聽你統的人聽到統、想聽你獨的人聽到獨，就能打中人心達到效果的。

柯P這回的操作，想兩面光反而兩面殺，當然慘敗！離選舉投票日還有6個多月，此時預言勝敗，為時尚早，不過，柯P及其團隊如死抱上回成功的經驗，複製來打今年選戰，失敗將不會令人意外。



柯文哲「兩岸一家親」的說詞，道歉後又澄清說只是「情感撫慰」，想兩面光反而兩面殺。（資料照）