自由開講》守護下一代 ，拒絕「反同志教育公投」

林于凱、洪國峰

宗教團體提出三項反同志法案，分別訴求同志不得適用民法婚姻、應予同性伴侶另立專法、以及國中小不應實施同志教育。中選會審議通過上述三案，引起社會譁然。多數的討論聚焦在已獲得釋憲背書的同性婚姻成為公投主題是否違憲以及同婚後續立法態勢，然而，守護許多幼小生命的同志教育也面臨公投，可能被迫退出校園，特別令我感到憂心。

「男生－陽剛－愛女生」、「女生－溫柔－愛男生」是社會上多數人表現出的樣貌，但社會上也有 5%－10% 的人有不一樣的展現，像是喜歡洋娃娃的男生、熱愛運動的女生、愛男生的男生、愛女生的女生。性別的展現其實包含了生理性別（器官上的男女）、性別氣質（陽剛／陰柔）、性傾向（戀愛對象的性別為何）等等，這些多樣性是從古至今皆然的人類社會自然現象。

許些人僅僅因為身為性別上的少數，就遭受許多言語、肢體霸凌，被譏笑為娘砲、男人婆、死gay、臭T等等，許多孩子因此認為自己背負原罪，被迫武裝、偽裝成不是自己原來的樣子，甚至失去生命。這些霸凌早在國小時就會出現，因為性別氣質被霸凌而死去的葉永鋕、楊允承就是國中生，如果不允許國中小教同志教育，還來得及挽救這些生命嗎？當國中小教師遇到班上孩子發生性別霸凌時，又該如何告訴孩子正確的觀念？

同志教育不只是促進孩子認識正確觀念、免於被霸凌，更積極的作用是能夠幫助孩子適性發展。圖為國立宜蘭高中英文老師林書毅在臉書發起「我支持同志教育」活動，邀請教育工作者持手牌，上傳自拍照片。（林書毅提供）

此外，同志教育不只是促進孩子認識正確觀念、免於被霸凌，更積極的作用是能夠幫助孩子適性發展。設想看看，台裔設計師吳季剛從小就喜歡玩洋娃娃，如果硬把他塞入「男生就是要陽剛」的框架，恐怕難有今日的藝術成就，這豈不是社會的一大損失？

在這次公投審議的過程中，最直接的利害關係人—學生－的聲音也遭到忽視。上個月全台數十個高中的學生會、班聯會等學生團體聯合發出聲明，反同志教育公投內容違背憲法的平等權，更傷害學生的受教權，學生身為利害關係人卻不被納入聽證會的出席名單，形同被體制遺漏與消音。

同志教育跟課本介紹到漢人、原住民族、新住民等多元族群的授課內容一樣，本質都在於「尊重多元」。投票要求國中小不得教授同志教育，不只干預了教師授課專業、剝奪學生受教權，更是陷孩子們於霸凌的風險之中，也妨礙孩子的適性發展。若反同公投最終連署達標，綁年底大選一起投票，我認為所有真心守護下一代的家長，都該投下「不同意」票。

（作者分別為時代力量高雄市三民區市議員參選人、政策文宣主任）

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