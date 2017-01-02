自由廣場》〈澄社評論〉反向塗鴉與去性別

◎ 畢恆達

近日有支持婚姻平權的團體，在凱道與立法院前地板上用「反向塗鴉」（reverse graffiti）書寫「婚姻平權，拒絕專法」等字眼。而反對方，則因看到曾獲獎的幼兒園教材有提到「顏色與玩具是沒有性別的」等「去性別」內容，而感到「怵目驚心」。一個是塗鴉行動，一個是性別教材，背後的理念卻有相通之處。

反向塗鴉的概念來自於小孩子用手指頭在沾滿灰塵的玻璃上寫字畫圖，引伸成用孔版 + 高速水槍，將地板或牆壁上累積多年的塵垢清除，讓孔版的圖像顯現。看到圖像的同時，也讓陳年的污垢現身。換句話說，我們都出生在已經性別化的社會裡（gendered society），自然接受了許多長期累積的性別刻板印象與偏見，因此需要「去性別」（degendering）（如同我們在戒嚴年代接受了太多錯誤的教育內容，因此要去教育）。用反向塗鴉來噴寫婚姻平權，就是將過去從教育與媒體習得的性別偏見洗掉，讓真理得以顯現。

去性別有雙重意涵，一方面是去除習得的性別偏見，一方面是無關性別的活動（例如校園內學號的編派、打掃工作的分配），儘量不要依男女二分。例如，現在仍有學校的校服是男藍女粉紅，我們以為這種顏色與性別的連結是理所當然的。事實上，以前藍色顏料特別珍貴，聖母瑪麗亞的外衣因此是藍色的，而女人認同瑪麗亞，藍色就成為女人的顏色。一九五○年代後，美國玩具商將玩具分成男女來促銷，鼓勵女孩要玩粉紅色玩具，還要有粉紅色的思考（play pink and think pink），此後女孩才與粉紅色連結。而男人則是因進入工廠與軍隊，開始與藍色連結。所以顏色與性別的連結，是受到社會變遷與商業行銷的左右，並非天生的必然。顏色的去性別，正可以讓我們擁抱自己喜歡的顏色，不受性別的侷限。

去性別是要讓每個人不必因為出生為女人（或男人）就必須做什麼，不能做什麼（即使你喜歡，即使你有能力）。每個人的人生選項因而擴大了，何來怵目驚心？現在女人可以當總統、將軍，男人可以當護士、保母，所有的工作都是受到尊重的，又何來性別錯亂之有？

（作者為臺灣大學建築與城鄉研究所教授）