自由開講》全台高中聯名 反對「同志教育公投」！

◎全台高中學生聯名組織

大家好，我們是由高中生組成的聯合組織。3/14（三），中選會將舉辦「不應實行同志教育」公投案的聽證會，邀集學者專家與鑑定人發言。反同團體此次來勢洶洶，意圖以公投法案侵害未成年學生的受教權，以此種手段阻礙同志教育的發展，從各種面向觀之，都將對台灣校園的性別平等造成非常嚴重的影響。

幸福盟發動反同教育公投！。（資料照）

我們是高中生，應為本次公投案的直接利害關係人，然而此次有關同志教育公投案的相關討論，明顯忽略了我們 ─受教育的主體─ 的意見與聲音。因此，我們將去函中選會，希望可以以直接關係利害人的身分進行意見表達。

此次公投提案之內容使我們感到困惑與不解。以性傾向為歧視或分類標準的做法與想法明顯違反我國憲法第7條中平等權之基本主張；釋字748解釋文亦指出，以性傾向為分類標準，所為之差別待遇，屬憲法第7條平等權規範之範圍。又反同團體「同志教育應予以刪除係屬重大公益」的主張明顯不符憲法第23條比例原則之規定，其手段與目的不但沒有必要關係，更無實際效益。本次提案內容不但侵害人民受憲法第7條所保障之平等權，亦與憲法第23條比例原則意旨不符。另憲法增修條文第10條有關國家基本政策之規定，指出國家應消除性別歧視、促進兩性地位之實質平等。上述皆為性別平等教育法第1條所揭示立法原則之緣由。此公投提案涉及之立法原則之創制或複決，亦與憲法增修條文第10條之意旨有所不符。

教育的意義在於支持體制中的每個個體，確保每一位學生有人性尊嚴的發展人格。然而，禁止同志教育的舉措相當於在教育現場中以性傾向為分類，將多元性別學生和其他學生做出區隔，顯然有排擠和歧視的意味存在，且阻隔所有學生認識多元性別的機會，妨礙多元文化社會的發展。而這將帶給中小學生什麼樣的印象和影響？學生是否會疑問，為什麼同志是不能被提及的議題？這將讓長久以來的汙名更加嚴重的加深。這不是我們想要的教育，我們需要平等、多元、包容、互相尊重的政策資源及環境，而這是憲法保障每個學生的權利。肯認《兒童權利公約》所保障之表意權，政府應充分保障兒少「被聽見」之固有權益，沒有人應該被體制遺漏或刻意消音。

身為仍在學就讀的學生，我們深刻體認、認同同志教育的重要教育意義，標榜性別平等為目標的政府和社會，更應該重視校園中的多元性別，以減少因性別認同、性傾向和性別氣質所導致的性霸凌和歧視。若通過此公投法案，阻礙學生對差異的尊重、多元性別的認識，無異於加重多元性別學生於校園中的壓力和不平等待遇。

我們深刻體認、認同同志教育的重要教育意義，標榜性別平等為目標的政府和社會，更應該重視校園中的多元性別，以減少因性別認同、性傾向和性別氣質所導致的性霸凌和歧視。（資料照）

在此次討論中，未滿十八、沒有投票權的我們的聲音沒有被聽見。然而，直接受到影響的卻是我們和所有教育現場中的學生。於我國兒童權利公約首次國家報告國際審查會議結論性意見中，第32點明確指出：「政府應採取有效的立法及行政措施，確保兒少於相關行政及法律程序中的表意權能被落實，包括確保兒少知道自己發聲的權利， 並得到支持以有效發聲。」因此，我們希望政府意識到此事的嚴重性，並共同反對反同團體此次所提之公投提案。我們是高中生，我們是直接利害關係人，我們希望在聽證會上有表達意見的機會。

聯名組織：

建國中學第十二、十四屆人文社會資優班

北一女中第十二、十三屆人文及社會資優班

中山女高第十二、十三、十四屆人文及社會科學資優班

板橋高中第十二屆語文資優班

新竹高中第十二屆語文資優班

臺中女中第九、十屆人文及社會科學實驗班

花蓮女中第十三屆語文資優班

松山高中307班

建中青年社

臺師大附中青年社

臺北成功青年社

中山女青社

延平青年社

文華新聞

新莊高中文藝創作社

建中法律研究社

北一女中辯論社

臺師大附中語言藝術研究社

松山高中演說辯論社

綠覺醒—北一公民論壇

新竹高中土地社

臺中一中水源社

臺中女中鳴青社會研究社

明道中學烏水陣線

正心高中社會科學研究社

淬慮x虎尾高中

南蠻．記憶歷史

燈塔Lighthouse

中山思潮

旭陵山下

臺北成功高中代聯會

延平中學學生會

中和高中班聯會

平鎮高中班聯會

新竹高中班聯會

新竹女中班聯會

臺中一中學生會

臺中女中班聯會

文華青年自治會

彰化高中學生會

精誠中學班聯會

溪湖高中班聯會

嘉義高中班聯會

臺南一中學生會

屏東高中學生會

臺東均一實驗高中學生會

囹語 Prisper 高校獨立媒體

全國中學學生權益研究會

北區高校學生權益監督會

南台灣高校學生權益促進陣線

純粹學 - 全國聯合學生組織

獨立媒體- 草根青年發聲網

（全台高中學生聯名組織）

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