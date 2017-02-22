自由開講》學校不能教同志教育 ?

王慧慈

日前有家長團體召開記者會，表示學校不能教同志教育，因為擔心異性戀兒少會被教成同性戀兒少，生理性別女性（男性）會被教成性別認同男性（女性）。筆者納悶，為何每隔幾年，這個梗就要被拿出來炒一次?

日前有家長團體召開記者會，表示學校不能教同志教育，因為擔心異性戀兒少會被教成同性戀兒少。（資料照，記者蔡亞樺攝）



筆身為一個跨性別者，小五時被一位坐在我後面的男同學，每天每節課，趁在上課鐘聲響後到老師進到教室前的空檔，用手輕拍我的後腦勺並且口中唸著「娘朖腔」，每拍一下就唸一次，一連拍了好幾下，直到老師來了才罷手;國中時候，同學在教室後面打架，全班同學在旁圍觀（此時若有人離開教室會被視為抓耙子），忽然有人從我後面把我推出去，在打架的兩人變成轉而打我，之後有數位同學上前補上幾腳;還有我的父親，在第八節課把全班同學留下來，把我叫到教室後面，然後開始和同班同學共同列出我的十大缺點，並且寫在黑板上，教室在三樓，我有一個衝動，想要從三樓一躍而下。如果當年有同志教育，這些事情或許都不會發生，如果當年有同志教育，葉永誌也不會枉死（葉媽媽對不起，我又再一次消費他）



有線電視頻道某旅遊生活頻道，在今年初至今，於深夜時段，播出一個跨性別青少女記錄片《我是女生》，內容記錄主角潔絲一家人從發現潔絲為跨性別兒童開始，從不能接受到以同理心理解，到全家人接受並協助她開心的過生活，潔絲並且出版一本寫給兒童的繪本書。



若干年前，女性是沒有投票權，也沒有參政權，更沒有受教權的，但現在都有啊，這就是性別平權的概念，同理，當學校教學生要尊重「性/別」差異時，家長們有什麼理由反對呢?



筆者認為，這些家長團體可能太過拘泥於「教」這個動詞，因為學校有教學生就要學，所以異性戀兒少就學做同性戀兒少，但是同性戀跟性別認同是天生的，是怎麼學也學不來的啊，至少我沈浸在生理男性別認同亦為男的主流下，我的性別認同還是女生，那這個社會的主流化教育是否也失敗呢？如果把「教」同志教育改成「介紹」同志教育，「教」學生要尊重「性/別」差異，這樣這些家長團體，會不會反彈比較沒這麼大呢？

（作者為公車司機）

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