自由開講》國民黨人都騙很大？！

◎郭靖

2018選舉腳步近，競選廣告看板越掛越多，若沒有點創意， 還真吸不了睛，

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅卻靠著修過頭的照片， 在個人臉書上PO出自己與看板合影的照片，網友表示「 原來是Photo Shop的廣告啊，我以為是競選廣告呢？」、「老中青祖孫三代， 左一祖母，右一是孫女」、「修圖修太大，和本人差太多， 這樣也能參選」、「為什麼跟照片差那麼多？」。面對網友留言， 王致雅幽默回應，現實總是殘酷，修圖總是美好，美編費用不能省。

王致雅的競選廣告看板，因為修圖修過頭，遭網友調侃是「母女同心，其力斷金」。（圖擷取自臉書）

國民黨官員與民代大都是如此，有欺騙民眾與選民之嫌。如： 有些人明明年已過七十，卻還滿頭黑髮；有些人已老態龍鍾， 皺紋一堆，照片上卻是年輕貌美，明艷照人，可說騙很大。

馬英九也是如此，選前信誓旦旦要實現「六三三」政策， 給民眾幸福的未來，還用了一堆台大幫高學歷的學者、教授， 其中包括請自稱「計量經濟專家」的管某人當經建與國發會主委， 結果經濟沒有提升，國家也沒有發展，「六三三」政策更是拿鴨蛋， 狼狽下台後，居然還能回台大任教並競選校長， 這樣的台大還能念嗎？馬政府不也是騙很大嗎？

兩蔣也是一樣，明明實施獨裁專制，身受台灣人供養、 美國軍事保護與經濟援助，卻老是說自己代表「自由中國」， 還說自己「收復、保衛與建設」台灣，並藉口「匪諜」搞內亂， 實施戒嚴長達三十八年，以警總實施色恐怖， 屠殺與迫害許多異議人士與無辜民眾，搜刮日產成為自己的黨產， 縱容婦聯會強逼民眾不樂之捐，並以救國團進行獨佔事業， 還到處立銅像強逼民眾效忠，不也是騙很大嗎？

侯某人與管某人等不也是如此嗎？侯某人當年率警逼使鄭南榕自殺， 還說是「不成功的救援」！管某人選舉過程沒有利益迴避， 論文涉嫌抄襲、被人舉發違法兼職與兼課，始終不敢出面說明， 有失「爺們」風骨，還說自己是「清風拂山崗」與「明月照大江」！

總之，以上國民黨人都騙很大，值得恭維嗎？民眾應睜大眼睛， 看清楚他們的真面目。

（教師）

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