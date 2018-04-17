自由開講》國民黨，你們需要一罐強骨的維骨力？！

◎溫士樟

日前，賴揆的一番「台獨工作者」說，引起軒然大波。接著，15日，賴揆又加碼稱，為了避免只被扣「其中兩個字」，或刻意去引申而產生誤會，他強調自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。

對比去年9月26日，賴揆在立法院接受質詢時的說法：「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國」，兩者差異基本不大，甚至是連貫的。這只是凸顯出，賴揆的政治理念「一路走來，始終如一」，並未因時空的差異而「像白海豚會轉彎」。

日前，賴揆的一番「台獨工作者」說，引起軒然大波。（資料照）

但國民黨和共產黨聽聞賴揆「務實台獨說」的反應，宛如鬣狗看到食物一樣，無不奮勇撲前，撕咬獵物。

共產黨會「抓狂」，想透過「實彈演習」來恫嚇民進黨政府，一點都不足為奇。中共能祭出的手段，就是想透過台灣的國內反應，達到箝制民進黨政府的政治目的。

偏偏國民黨樂得和中共唱和。國民黨立院黨團昧著民意，召開記者會痛批自家政府。國民黨黨團總召林德福痛批，賴揆這逞一時之快的發言，把台灣的安全安定帶向不可預知得災難。國民黨團則表示，台灣的前途只有台灣2300萬人可以決定，其他人都不行，包括賴清德。

國民黨的接連言論，令人啼笑皆非。難道國民黨不知道，「台灣的前途只有台灣2300萬人可以決定」是1999年民進黨《台灣前途決議文》的核心價值嗎？而要「台灣人民決定台灣前途的方式」就是公投，國民黨敢提嗎？

看著國民黨對民進黨政府聲嚴色厲，對比前副總統蕭萬長上週去博鰲論壇「面見」中國國家主席習近平時，點頭如搗蒜，宛如小學生聽訓的樣貌，真是構成了一幅超現實的違和對比圖。

看著國民黨對民進黨政府聲嚴色厲，對比前副總統蕭萬長上週去博鰲論壇「面見」中國國家主席習近平時，點頭如搗蒜，宛如小學生聽訓的樣貌，真是構成了一幅超現實的違和對比圖。（中央社）

去年，新台灣國策智庫公布民調顯示，74.5%的民眾認為台灣現況是一個主權獨立的國家；79.9%偏向維持現狀。這意味著，大多數的台灣人認知的「現狀」就是「台灣是一個主權獨立國家」，這與賴揆的想法並無二致。這個邏輯國民黨很難懂嗎？或是故意裝不懂？

台灣民眾認為「台灣是一個主權獨立國家」的論點，國民黨敢在中國共產黨領導人面前大聲放送嗎？若不敢，真不要怪台灣人總愛質疑國民黨，為何每次面對共產黨，膝蓋為何一直硬不起？

國民黨趁著賴揆的一番話，痛罵自家人，是要打自己人給中國共產黨看？若是的話，亟欲從谷底爬起的國民黨當今最需要的，是一罐能團結國內聲音，擋得住中共壓力的「政治維骨力」。

（資深政治工作者）

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