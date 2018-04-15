藍色電影夢》卡拉絲：聲音的二重奏

卡拉絲的歌藝，無人可以挑戰，卡拉絲的情思，誰人可以揣摩？用卡拉絲的話語來註記卡拉絲的紀錄片，毋寧是招聰明的策略，但是《卡拉絲：為愛而聲》這部記錄片，除了卡拉絲的聲音，還多了一位女性的聲音，這個選擇，讓電影多了討論空間。

《卡拉絲：為愛而聲》的英文片名，除了《Maria by Callas》，還多了一欄小字：《In Her Own Words》，意思就是讓卡拉絲的語話來解說她自己。

這一句「In Her Own Words」，是關鍵字，界定了電影的美學與風格，也豐富了傳記電影的岐異性。

人都過世四十年了，有關卡拉絲的紀錄片或劇情片不知凡幾，你還能有什麼方法來呈現這位一代紅伶，Tom Volf執導的這部紀錄片，「選擇」用卡拉絲來解說卡拉絲，有一點「官方版本」的味道，畢竟生前是非，眾聲喧譁，誰的解釋能夠勝過當事人的現身／現聲解說？至於「官版」回答是否更接近真實／事實？那是一個更難查證的關卡，有影像與文字佐證的回應言詞與文字，可能是煙霧或謊言，可能是曲意迴避或者刻意遮掩，但至少是一種說法（或者是託辭），很難翻動的說法。

卡拉絲的故事是不是卡拉絲自己說了算？Tom Volf能夠做的事就是無非列出卡拉絲的生前爭議，再透過他從各個角落與片庫中所挖出的影像／文字資料，建構完成了這部紀錄片，他「選擇」了哪一段談話？他又「剔除」了哪一段談話？這些取捨的過程，就透露著他的觀點（偏見或主觀），就算他隱身在卡拉絲身後，看似一切「in her own words」，其實卻是in his own way。當然，所有的藝術創作率皆如此。

《卡拉絲：為愛而聲》沒有傳統紀錄片的旁白說明，導演Tom Volf不想讓自己站到前面來，他寧可讓記者／主持人提問，然後由卡拉絲自己回答，他要的是「原汁原味」，不加油添醋去強做解人，接近一種「自畫像」式的呈現：本尊想讓你看見或知道的，就是他的選擇。至少，本尊曾在生命的某一刻中，用這種方式畫下自己的模樣。

然而，《卡拉絲：為愛而聲》除了卡拉絲自己的語音與歌聲之外，還加入了法國女星阿冬（Fanny Ardant）的「聲音」表演，她一字一句唸出了卡拉絲生前的書信，用一種充滿親切的私密，又帶有濃烈感性的表情聲音，豐潤了卡拉絲的筆尖情思。

是的，電影中的聲音並不全然是「in her own voices」，然而一切皆有本，皆來自「her own words」，看得見卡拉絲本人時，「就in her own voices」，找不到影音紀錄的時候，則訴諸「in her own words」，其實也是一種不得不然的轉場策略。

比較有趣的是一開始我們並不知道這些「代言」聲音來自阿冬，聽著這些娓娓訴說心思的簡短話語，你容易就誤信它亦出自卡拉絲之口，一直要到片尾字幕時，才看見了Fanny Ardant之名，才知道那些深情動人的書信白告，來自阿冬的聲音表演／

為什麼是阿冬？因為她曾經在《Callas Forever》一片中飾演卡拉絲。電影時間設定在1977年，卡拉絲的生命最後時光，她的經紀人正在安排她再演一次歌劇「卡門」，明知她的歌藝已經不如當年，所以要她以「對嘴」方式演出，只要美聲回來了，舞台上的卡拉絲就能重捨昔日榮光，一代名伶卡拉絲能接受這種「對嘴」表演嗎？還是她要讓聽眾聽見天籟不再的人間真實？這麼殘酷的問題，卡拉絲要如何接招？

Fanny Ardant對於自己能夠接演《Callas Forever》這部電影，很是興奮，甚至參與了劇本寫作，對於卡拉絲的晚年心情比其他的影人多了許多研究與體會，畢竟，卡拉絲過世那一年，她才28歲，才剛跨進影壇，生命才要起飛，然後在銀河浮沈了23年，來到了51歲中年，終於有機會來詮釋54歲的卡拉絲時，對名利與寂寞都更有體會的她，戲劇與情感的拿捏確實頗受好評，今年67歲的她來替《卡拉絲：為愛而聲》代言，她不只是舊夢重溫，歲月人生的淬煉，讓她的口白力量更加迷人，特別是情傷愛恨的幽微轉折，有怨有歎，有憐有疼，讓「絲絲入扣」的成語有了活生生的註記。

本文經授權轉載自藍色電影夢 卡拉絲：聲音的二重奏