藍色電影夢》Harry Dean Stanton：小曲輕唱

是的，愛看電影的你一定見過他。可能，你叫不出他的名字。更不知道Harry Dean Stanton 很會，很會唱歌。

◎藍祖蔚

遇上Harry Dean Stanton ，你要做好心理準備，他人很怪，應對也很怪， 偏偏，他若不是這麼怪，你還不見得會這麼喜歡他。

《哈利迪恩史坦頓的虛實人生（Harry Dean Stanton Partly Fiction）》的導演Sophie Huber請出了他的導演好友David Lynch請他負責提問，這是多親密，又多有噱頭的設計？！問題是，就連David Lynch遇上了Harry Dean Stanton也頻頻碰壁。

例如：「你希望以後人家怎麼記憶你？」

「無所謂。」

例如：「你怎麼形容你己？」

「不值一提。沒什麼。」

例如：「你童年時做過什麼夢？」

「噩夢。」

尷尬，要採訪Harry Dean Stanton ，要替他拍攝記錄片，碰到這種省話一哥，真的很尷尬。他的回答不是不能用，而是突兀到讓你不知道該怎麼用，簡短到讓你覺得若有似無。

確實，他的回答不符期待，然而，正因為他是這種人，回答才會這麼俐落，斯人方有斯語，這一點，導演Sophie Huber明白。你怎麼答，她就怎麼用，紀錄片《哈利迪恩史坦頓的虛實人生（Harry Dean Stanton Partly Fiction）》所完成的史坦頓個人塑像，因而如此立體，如此鮮活。

Harry有一張你很難忘記的臉，有時脆弱，有時黯淡，油滑卻不成精，懶散卻不萎靡，江湖刻在他的臉龐上，風霜烙印在他的眼神裡，這些特質或許可以解釋他何以能在半世紀的從影人生中，演過至少200部電影。是的，IMDB說他演過202部電影，他自己則在紀錄片中語含糊地「想像」自己大約演過250部電影。

202部也好，250部也好，絕大多數他盡是配角，有時匆匆一瞥，有時早早就捐軀了，有時邪門，有時魯蛋......這些角色，這些人影，往往都只是紅塵中的浮光掠影，然而透過他的肉身，你就是會多看兩眼，那種打骨子散發出來的廢勁，帶著點風沒能吹乾的酸漬，總在他沒能用刮鬍刀刮乾淨的腮幫子上留下一些輕蔑與不在乎，是的，記得也好，不記得也好，他不在乎，亦不能在乎。

他真正擔綱主演的電影是《巴黎德州》，著西裝上衣，卻配了紅帽，領帶從有到無，鞋子由土轉灰，行行復行行，行行重行行，只因與君生別離，他用瘦、癡、茫，書寫了一則失落與碎心的記憶，這麼一個大半時間不開口的角色，默默替導演Wim Wenders送上一頂金棕櫚桂冠，成就了女主角Nastassja Kinski的冷豔，名為主角，少了他就不成戲，終究卻還是配角，戲多或少，終究還是鏍絲，這是宿命。

真正的聚光燈，其實落在這部《史坦頓的虛實人生》紀錄片裡，因為，他不但會唱歌，還唱的真好，從彈琴到吹琴，從淺酌到低唱，只要他開了口，世界全是他的。少年的他，曾經在寫作、音樂和表演的三叉路上進退兩難，最後選擇了表演，只因為那是綜合藝術，會寫會唱一定就能演，一直要到晚年，一直要到最後時刻，他才找到了最自在的悠遊空間。那是影迷陌生的空間，卻是紀錄片觀眾可以獲贈的意外禮物，聽著他的歌聲，你似乎看到了他正慧黠地在眨著眼睛。

沒有多少人能夠精準唸出他的名字，看完電影卻一定知道他愛唱歌，會唱歌，就算聲嗓黯啞，氣卻不虛，韻味自生。不能開人眼界的紀錄片，是在浪費與砍殺生命，能夠錄下他的歌聲，導演Sophie Huber就已經留住了不朽青春。

你會如何期待一位明星的紀錄片？掌故？八卦？或者精華？故舊能夠齊聚一堂，不只是他有好人緣，更說明也其實懂得磨混與攪和，聽他憶述曾和Jack Nicholson同居，左鄰還有Marlon Brando，曾被Tom Cruise奪愛，還有David Lynch、Sam Shepard和Kris Kristofferson現身跨刀，愛人無數，卻不想有家累，也從來不想知道自己究竟有幾位兒女，小小萬花筒，正是他匪夷所思的人生縮影。

是的，他一點都不在乎，別人怎麼看待他，或者記憶他。 他可以做主的事都懶得多做了，不能做主的事，就任意隨風吧， 有空，來聽他唱唱歌，知道有個靈魂在歌聲中來去， 也就不虛此生了。

本文經授轉載自藍色電影夢：Harry Dean Stanton：小曲輕唱