藍色電影夢》霓裳魅影：女人的手段

燈不點不亮，一旦燈亮了，世界全是她的，《霓裳魅影》中的Vicky Krieps就有這樣的能量，這款本事。

◎藍祖蔚

我想替Vicky Krieps打抱不平。

Vicky Krieps？確實，一個很陌生的名字，不是每個人都認得這位盧森堡女星，也未能正確唸出她的名字。

她在《霓裳魅影（Phantom Thread）》中有精彩表現，至少，超級戲精Daniel Day-Lewis吃不掉她，甚至最後還被她給「吃」得死死的（這是呼應電影劇情），偏偏，BAFTA沒提名她，Oscar亦沒理睬她，連飾演姐姐的Lesley Manvill都獲得了女配角提名，怎麼會就了她？怎麼會完全不考慮《霓裳魅影》若非有她守住半邊天，有她用回手拍回應Daniel Day-Lewis，這齣戲怎麼會這麼好看？這麼對味？

Vicky Krieps在《霓裳魅影》飾演的Alma屬於後知後覺的晚熟角色，然而一旦她化被動為主動時，一旦開始宣示主權時，她的反撲力道才讓全片得能虎虎生風，不再是Daniel Day-Lewis的單人舞。簡單一句話：她確實是不點不亮，一旦亮了，就光采奪目，豔驚四座。

被動，是Alma的起手式，然而，她的反手拍，才得見她的真性情真本色。

戲，從點菜開始。

這位手足無措，跌跌撞撞的女服務生，「知道」遠方有男人在釘她，所以手忙腳亂，然後眼見這位「餓漢」胡點亂點說了一大桌早餐，卻又伸手向她索取她所記下的菜單。

是的，男人很壞。表面上，男人是想珍藏她的手稿（多新奇又多唬人的追求招式），還順便考考她的記憶，任何一丁點的漏忘，男人都會視之為自己的勝利，他那種看好戲的眼神，擺明了就要來採摘剛才已經用眼神和口吻把妳電暈的果實。

有電流穿過，是事實，Alma也有因應之道。各色餐碟，一盤一盤端上桌，絲毫沒錯，這是女服務生的「專業」，不怕男人考，男人也考不倒的，她臉上有信心，也有勝利的笑容。接下來，男人進一步約她吃晚餐，她才慢條絲理掏出另一張紙，上有名字還有地址，回應這位「饑餓的男人」。

有備而來的這張字條明白宣示她的心態：你的心意我明白，我的回應，也只配那些真心想行動的人。

Daniel Day-Lewis飾演的Reynolds Woodcock，名副其實是一位「木公雞（Woodcock）」，有公雞的傲慢與自大，本質上卻又色厲內荏，他的世界原本只滑行在錦衣綢緞間，周旋在富豪淑女中，直到Alma出現才起了質變，因為Alma坐上了他的飛車後，頓時就懂了男人得靠飆車宣洩內心壓力。

Woodcock的裁縫權威，讓他隨時都能要女孩／女人寬衣解帶，一句脫口而出的take off your clothes，那位女人能不點頭配合？Alma初次約會，就被他帶回裁縫間，就得寬衣，任他丈量身材，那種用眼睛和雙手就把妳摸透看透的本事，何等銷魂蝕骨？然而，編劇／導演Paul Thomas Anderson送給他的最大禮物就是用聲音來書寫「喜新厭舊」：愛還在，一切都美；愛不在了，連吃片吐司抹點果醬，都嫌噪音刺耳。一切儼然就成了陸游宋詞《釵頭鳳》的英文翻譯：「紅酥手，黃滕酒，滿園春色宮牆柳。 東風惡，歡情薄。 一懷愁緒，幾年離索。 錯、錯、錯！」確實，Alma一度險些就在餐桌上失去了恩寵，還好，她擊出的回力球改變了一切。

宣示主權，就是Alma的反手拍。她不但自豪能做Woodcock的繆思（Muse），更享受模特兒（Model）的風采，她激發了Woodcock的靈光，也豐潤了Woodcock的成品，但她不想只做一位壁上觀的女人，她會欠身上前向「衣主」表態：有我，才有這霓裳；她也會去翻檢縫在衣層夾縫中的布條印記，追尋Woodcock的幽微心思；華衣配上俗女，不也是她帶頭斥罵，才剝回那身心血？......燈不點不亮，一旦燈亮，誰還能比她耀眼？Alma讀透了Woodcock的心，也讀懂了Woodcock的虛，Woodcock自是難以逃脫她的手掌心了。

剩下的，就全都交給野磨菇了。不是有人說：想捉他的心，先經他的胃。甜久了，難免會膩；毒久了，就難翻身了。

少了女人，《霓裳魅影》就失了顏色；少了Alma，Woodcock的人生就不完整了；少了Alma，《霓裳魅影》就失了魅力。編劇／導演Paul Thomas Anderson是這麼信賴與仰仗Vicky Krieps，有了Vicky Krieps，Daniel Day-Lewis的表演才能乒乒乓乓有形有神，偏偏BAFTA與Oscar都只看見Daniel Day-Lewis與Lesley Manvill，卻忘了Vicky Krieps，誰能服氣？

本文經授轉載自藍色電影夢：霓裳魅影：女人的手段