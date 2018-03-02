藍色電影夢》郵報密戰：奧妙在細節

傑出的電影海報都有畫龍點睛之效，《郵報：密戰（The Post）》的階梯版海報說明了官媒對抗的艱辛；辦公室版說明了發行人與總編輯之間的互動關係。前者見門道，後者見熱鬧，都能引人深思。

◎藍祖蔚

一切就像導演Steven Spielberg強調的，就在今日美國總統把不利消息都眨斥為假新聞，詆毀媒體，以激情言論閃避焦點，同時也閃避監督的時候，《郵報：密戰（The Post）》揭櫫的官媒對抗史，就是藝術工作者想對時事表態的暮鼓晨鐘。

確實，一切好像川普症候群。為所欲為，卻想靠封殺媒體以一手遮天的政客，固然可鄙，報導新聞時不忘挾帶偏見與成見的媒體，當然也需要自律與自省。不過，這是另外一個話題了。

《郵報：密戰》的核心焦點在於美國國防部長的特別助理Daniel Ellsberg看不慣官員說謊，把五角大樓整理給未來世界的《越南檔案》外洩給紐約時報，揭露美國在越戰戰場上越陷越深，難有勝算的事實，結果美國政府以檔案外洩有害國家安全為由，成功取得法院的禁制令，封阻了紐約時報的繼續報導。不料，華盛頓郵報取得同一份檔案，不理禁令逕行刊印，最後並贏得法院訴訟，主審法官還說出了：「媒體是為人民服務，不是為統治者服務（The press was to serve the governed, not the governors.）」的歷史名言。

《郵報：密戰》根據真人實事改編，華盛頓郵報對抗白宮的勝利，堪稱是新聞史上的重大時刻，力挺總編輯Ben Bradlee打贏這場戰役的華郵發行人Katharine Graham在電影中所說的「新聞就是歷史的第一份草稿（News is the first rough draft of history.）」或「品質帶來利潤（Quality drives profitability）」，都是擲地有聲的媒體經營理念，不過，Spielberg在細節上所挖掘的媒體心態，才是全片讓人看得津津有味的關鍵。

首先，封殺不是從《越南檔案》開始的。

華郵面對的第一場封殺是尼克森嫁女兒，卻拒發華郵記者採訪許可，「第一千金」要嫁人，充其量只是政治新聞的小花絮，做不大，卻有吸睛效應，少了這則花絮，讀者難免碎念，尼克森確實小器，才會連這種花絮都用來修理不上道的媒體，逼使就範，透過這椿小事，他那種操控媒體的要脅心態，就夠讓人「以小窺大」了。

其次，華郵被封殺了，能找誰訴苦？就算向記協控訴，也未必能夠突破封鎖，要聯合其他媒體抵制白宮，有點小題大做，競爭同業也未必肯聲援，反而樂著看你「獨漏」鬧笑話，所以，華郵只能自立自強，想辦法取得婚禮照片就是了（至於怎麼取得？坦白說，不但是不足與外人道，外人也不關心的）。

確實，競爭媒體的較勁心態正是《郵報：密戰》最能剖析媒體人內心糾結的精彩細節。

Tom Hanks飾演的總編輯Ben Bradlee會那麼關切紐時的頭牌政治記者動向，甚至還派出實習生去窺探敵情，就是防敵機先的對戰佈局。這亦是Meryl Streep飾演的Katharine Graham在宴會上探悉新聞時，總不忘致電總編輯的奧妙所在。新聞戰就是情報戰，不能獨家，最好不要獨漏，先知了彼，就知道如何因應，實在沒辦法，最後才只好不甘不願地跟著引述別人的內容。

這亦說明了，一旦華郵不顧法院禁令，刊載《越南檔案》之後，眼見其他媒體也跟進報導，Bradlee會那麼興奮的原因。首先，華郵並不孤單，競爭同業的跟進，不但是基於媒體天職，同時也是呼應與聲援；其次，華郵並非譁眾取寵，只要審視《越南檔案》的內容，就知道這些報導並不會影響前線戰士安危，反而拆穿了政客講了卅年的謊言，政客動輒用國家安全的大帽子來隱瞞真相，其用心和手段才更可議。

尼克森封殺華郵採訪第一千金婚事的小動作，明明就是干預新聞採訪，只因結婚事小，所以沒人理睬，懶得聲援；然而，政客搬出法院禁冷來掩藏國家大事，就不能視而不見了。鴻毛與泰山之間的拿捏，媒體知道，電影導演亦明白，觀眾就能看到關鍵好戲了。

《郵報：密戰》基本上是一部向Katharine Graham致敬的電影，所有關於她的描寫都是「典型在宿昔」的由衷禮敬。

一開始，我們看見的她，好像派對上的花蝴蝶，每天既有忙不完的應酬，還不忘爭取集團股票上市，希望爭取更多資金，留住好記者，就在《越南檔案》要登不登之前，她在意的不是會否有坐牢風險，而是一旦不登這則新聞，會有多少記者要憤而請辭的情緒。優秀記者是媒體的資產，而非負債，這麼簡單的道理，卻不是當下媒體經營者最關切的事（尤其是那些只想降低成本，找工讀生「抄」新聞，不想培養記者「跑」新聞的主管）。Katharine Graham在關鍵時刻的臨場反應，就讓人看見她的高度與器度。

你不會忘記電影高潮的那場戲，就在相關董事、律師和編輯齊聚她家，等著她做決定，要不要刊載《越南檔案》，眾多男兒議論紛紛，各有堅持，而她左思右想之後，先表態說她是華郵的現任老闆，既而做出刊印決定，然後轉身就要上樓就寢，脫口而出的那一句話：「My decision stands, and I'm going to bed.」確實豪氣干雲，雖然我們都知道她應該很難成眠，卻也非得如此乾脆，才能讓眾人閉嘴，就此拍板。

Meryl Streep的功力就在於先讓大家看見她的「軟」，再看見她不折腰的「軔」。這回，她不是咄咄逼人的鐵娘子，在而是狂風暴雨中做出冷靜決定的傲霜枝。同樣是女強人，卻軟軔有別，她能夠體現每個角色的層次岐異，賦予各自的生命力，而非複刻舊日表演，光是這點拿捏，就說明了她何以能持續獲得奧斯卡提名。

本文經授轉載自藍色電影夢：郵報密戰：奧妙在細節